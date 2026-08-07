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    Stocks to buy today : ట్రేడర్స్ అలర్ట్- ఈ రూ. 182 స్టాక్​తో లాభాలకు ఛాన్స్!

    Stocks to buy today : ఆగస్ట్ 7, 2026 ట్రేడర్లు నేడు ట్రాక్​ చేయాల్సిన బ్రేకౌట్​ స్టాక్స్​ టు బై లిస్ట్​ని నిపుణులు వెల్లడించారు. వీటితో పాటు ముడి చమురు ధర, లేటెస్ట్​ స్టాక్​ మార్కెట్​ అప్డేట్స్​ని ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    Published on: Aug 7, 2026, 07:29:16 IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
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    గురువారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​ని దేశీయ స్టాక్​ మార్కెట్​లు ఫ్లాట్​గా ముగించాయి. బీఎస్​ఈ సెన్సెక్స్​ 374 పాయింట్లు పెరిగి 78,955 వద్ద స్థిరపడింది. నిఫ్టీ50.. 11 పాయింట్లు వృద్ధిచెంది 24,636 వద్ద సెషన్​ని ముగించింది. ఇక బ్యాంక్​ నిఫ్టీ 324 పాయింట్లు పెరిగి 58,064 వద్దకు చేరింది.

    స్టాక్ మార్కెట్ లేటేస్ట్ అప్డేట్స్..
    స్టాక్ మార్కెట్ లేటేస్ట్ అప్డేట్స్..

    ఎఫ్​ఐఐలు.. డీఐఐలు..

    గురువారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​లో ఎఫ్​ఐఐలు రూ. 17.86 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను విక్రయించారు. అదే సమయంలో డీఐఐలు రూ. 4,013.60 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను కొనుగోలు చేశారు.

    ఈరోజు స్టాక్​ మార్కెట్​ ఎలా ఉండబోతోంది?

    ఇక శుక్రవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​ని దేశీయ స్టాక్​ మార్కెట్​ ఫ్లాట్​గా ప్రారంభించే అవకాశం ఉంది. గిఫ్ట్​ నిఫ్టీ దాదాపు 5 పాయింట్ల నష్టంలో ఉండటం ఇందుకు కారణం.

    “నిఫ్టీ50కి 24,400- 24,450 లెవల్స్​ కీలక సపోర్ట్​గా, 24,750- 24,800 లెవల్స్​ కీలక రెసిస్టెన్స్​గానూ ఉన్నాయి. రెసిస్టెన్స్ బ్రేక్ అయితే సూచీ మరింత పెరగొచ్చు. సపోర్ట్​ బ్రేక్ అయితే షార్ట్ టర్మ్ ప్రాఫిట్ బుకింగ్ కనిపించవచ్చు,” అని ఛాయిస్ బ్రోకింగ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ సుమీత్ బగాడియా తెలిపారు.

    అమెరికా స్టాక్​ మార్కెట్​లు..

    గురువారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​ని అమెరికా స్టాక్​ మార్కెట్​లు స్వల్ప నష్టాల్లో ముగించాయి. డౌ జోన్స్​ 0.9 శాతం పతనమైంది. ఎస్​ అండ్​ పీ 500​ 0.2శాతం పడింది. టెక్​ ఇండెక్స్​ నాస్​డాక్ 0.1 శాతం డౌన్​ అయ్యింది.

    ఆసియా స్టాక్​ మార్కెట్​లు శుక్రవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​లో లాభాల్లో కొనసాగుతున్నాయి.

    ముడి చమురు ధర..

    శుక్రవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​లో బ్రెంట్ క్రూడ్ 1.2శాతం పెరిగి బ్యారెల్​కి 83.48 డాలర్ల వద్దకు చేరింది.

    బ్రేకౌట్ స్టాక్స్​ టు బై..

    కళ్యాన్ జ్యువెలర్స్ ఇండియా - బై రూ. 598, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 577, టార్గెట్​ రూ. 640

    భారత్ డైనమిక్స్- బై రూ. 1299, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 1255, టార్గెట్​ రూ . 1390

    యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా - బై రూ. 182.5, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 176, టార్గెట్​ రూ. 196

    గార్డెన్ రీచ్ షిప్​బిల్డర్స్ అండ్ ఇంజనీర్స్- బై రూ. 2599, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 2510, టార్గెట్​ రూ. 2770

    బయోకాన్- బై రూ. 437, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 421, టార్గెట్​ రూ. 468

    (గమనిక:- ఇవి నిపుణుల అభిప్రాయాలు మాత్రమే. హిందుస్థాన్​ టైమ్స్​ తెలుగుకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు. ఏదైనా ట్రేడ్​ తీసుకునే ముందు ట్రేడర్లకు సొంతంగా ఎనాలసిస్​ ఉండటం శ్రేయస్కరం.)

    • Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
      ABOUT THE AUTHOR
      Chitturi Eswara Karthikeya Sharath

      శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

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