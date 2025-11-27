Edit Profile
    నేడు స్టాక్ మార్కెట్‌లో కొనదగిన 8 కీలక షేర్లపై నిపుణుల సిఫారసులు ఇవే

    గురువారం ట్రేడింగ్ కోసం నిపుణులైన అభినవ్ తివారీ, రూపక్ దే, సుమీత్ బగాడియా, గణేష్ డోంగ్రే, షిజు కూతుపాలక్కల్ సూచించిన మార్కెట్ దృక్పథం, ఎనిమిది షేర్ల ట్రేడింగ్ సిఫార్సులను ఈ కథనంలో వివరంగా అందిస్తున్నాం. బుధవారం భారత స్టాక్ మార్కెట్ ముఖ్యంగా ఎనర్జీ, ఫైనాన్షియల్స్, మెటల్స్ రంగాల మద్దతుతో లాభపడింది. 

    Published on: Nov 27, 2025 8:37 AM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    బుధవారం భారత స్టాక్ మార్కెట్ ఎనర్జీ, ఫైనాన్షియల్స్, మెటల్స్ వంటి కీలక రంగాల్లో కొనుగోళ్ల జోరుతో లాభపడింది. ముఖ్యంగా లార్జ్ క్యాప్ షేర్లలో విస్తృత కొనుగోళ్లు జరిగాయి.

    నిన్న బుధవారం నాటి టాప్ గెయినర్స్ (PTI)
    నిన్న బుధవారం నాటి టాప్ గెయినర్స్ (PTI)

    అంతర్జాతీయంగా వచ్చిన సానుకూల సంకేతాలు, తగ్గిన ముడి చమురు ధరలు మదుపరుల విశ్వాసాన్ని పెంచాయి. ఫలితంగా, నిఫ్టీ 50 ఇండెక్స్ 26,200 స్థాయి పైన స్థిరపడింది. అదేవిధంగా, సెన్సెక్స్ కూడా 85,600 మార్క్‌కు చేరువై రోజు ముగిసింది.

    అమెరికన్ ఫెడరల్ రిజర్వ్ (US Fed) వడ్డీ రేట్లను తగ్గించే అవకాశం ఉందన్న ఆశాభావం మార్కెట్‌లో సానుకూల వాతావరణాన్ని సృష్టించింది. కేవలం డిఫెన్సివ్ రంగాలకే పరిమితం కాకుండా, మెటల్స్, బ్యాంకులు వంటి సైక్లికల్ రంగాల్లో కూడా కొనుగోళ్లు పెరిగాయి. ఇది మదుపరులు రిస్క్ తీసుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారనే విషయాన్ని స్పష్టం చేసింది.

    మార్కెట్ అంచనా, ముఖ్య అంశాలు

    బోనాంజాకు చెందిన పరిశోధన విశ్లేషకులు అభినవ్ తివారీ మాట్లాడుతూ, స్వల్పకాలంలో మార్కెట్ ప్రధానంగా వడ్డీ రేట్ల తగ్గింపు అంచనాలు, ముడి చమురు ధరలు, విదేశీ మదుపరుల నిధుల ప్రవాహం వంటి అంతర్జాతీయ అంశాలను నిశితంగా గమనిస్తుంది అన్నారు.

    "ముడి చమురు ధరలు నియంత్రణలో ఉండి, US ఫెడ్ నుంచి సానుకూల సంకేతాలు వస్తే, మార్కెట్లో ఈ అప్‌వర్డ్ ట్రెండ్ కొనసాగవచ్చు. స్థిరమైన ఆర్థిక వాతావరణం, మెరుగైన ఆదాయాల అంచనాల కారణంగా ఫైనాన్షియల్స్, కొన్ని సైక్లికల్ రంగాలు మరింత ఆకర్షణీయంగా మారే అవకాశం ఉంది" అని తివారీ వివరించారు.

    గురువారం ట్రేడ్ సెటప్ – నిపుణుల హెచ్చరిక

    ఎల్.కె.పి. సెక్యూరిటీస్‌కు చెందిన సీనియర్ టెక్నికల్ అనలిస్ట్ రూపక్ దే మాత్రం గురువారం ట్రేడింగ్ సెటప్ గురించి హెచ్చరికలు జారీ చేశారు.

    "నిఫ్టీ 26,000 పైన నిలదొక్కుకోవడానికి కష్టపడటం వల్ల కొంత అమ్మకాలు కనిపించాయి. దీని ఫలితంగా ఇండెక్స్ 25,850 వైపు వెనక్కి తగ్గింది. గంటవారీ చార్టును పరిశీలిస్తే, రెండు కన్సాలిడేషన్ బ్రేకౌట్‌ల తర్వాత ఇండెక్స్ బేరిష్ దశలోకి ప్రవేశించింది" అని రూపక్ దే తెలిపారు.

    అంతేకాకుండా, "డైలీ చార్ట్‌లో స్పష్టమైన బేరిష్ డైవర్జెన్స్‌తో పాటు, ఒక బేరిష్ క్రాస్ఓవర్ కూడా కనిపించింది. దీంతో మార్కెట్ సెంటిమెంట్ బలహీనంగా ఉండవచ్చు. ఇండెక్స్ 25,700 వైపు పడిపోయే అవకాశం ఉంది. 26,000 స్థాయిని నిరోధక (రెసిస్టెన్స్) స్థాయిగా పరిగణించాలి" అని ఆయన పేర్కొన్నారు.

    ఈ రోజు కొనదగిన 8 ఇంట్రాడే స్టాక్స్

    మార్కెట్ నిపుణులు సుమీత్ బగాడియా (ఛాయిస్ బ్రోకింగ్), గణేష్ డోంగ్రే (ఆనంద్ రాఠీ), షిజు కూతుపాలక్కల్ (ప్రభుదాస్ లీలాధర్) ఈ రోజు ఇంట్రాడే ట్రేడింగ్ కోసం ఎనిమిది షేర్లను సిఫార్సు చేశారు.

    ఈ ఎనిమిది షేర్లు: హెక్సావేర్ టెక్నాలజీస్ లిమిటెడ్ (Hexaware Technologies Ltd), ఎల్ & టి ఫైనాన్స్ లిమిటెడ్ (L&T Finance Ltd), బజాజ్ ఫైనాన్స్ లిమిటెడ్ (Bajaj Finance Ltd), ఎన్టీపీసీ లిమిటెడ్ (NTPC Ltd), టాటా స్టీల్ లిమిటెడ్ (Tata Steel Ltd), వన్ 97 కమ్యూనికేషన్స్ లిమిటెడ్ (Paytm), మహీంద్రా & మహీంద్రా లిమిటెడ్ (M&M), టీవీఎస్ మోటార్ కంపెనీ లిమిటెడ్ (TVS Motor Company Ltd).

    సుమీత్ బగాడియా సూచించిన షేర్లు (Choice Broking)

    Hexaware Technologies Ltd:

    • కొనుగోలు ధర: రూ. 756
    • లక్ష్య ధర (Target Price): రూ. 808
    • స్టాప్-లాస్ (Stop-Loss): రూ. 730

    కారణం: హెక్సావేర్ షేరు ధర రూ. 756 వద్ద ట్రేడవుతోంది. ఇది ఇటీవల కనిష్ట స్థాయిల నుంచి డబుల్-బాటమ్ నమూనాను ఏర్పరుస్తూ బలంగా పుంజుకుంది. ఇది ట్రెండ్‌లో మార్పును సూచించే బుల్రెష్ ఫార్మేషన్. అంతేకాకుండా, ఈ షేరు 20-రోజుల, 50-రోజుల, 100-రోజుల మరియు 200-రోజుల ఎక్స్‌పోనెన్షియల్ మూవింగ్ యావరేజ్ (EMA) పైన ట్రేడవుతోంది. సాంకేతిక విశ్లేషణ ప్రకారం, ఇది కొనుగోలుకు అనుకూలమైన అవకాశం.

    L&T Finance Ltd:

    • కొనుగోలు ధర: రూ. 307.6
    • లక్ష్య ధర (Target Price): రూ. 329
    • స్టాప్-లాస్ (Stop-Loss): రూ. 297

    కారణం: ఎల్&టి ఫైనాన్స్ షేరు రూ. 307.6 వద్ద బలమైన దీర్ఘకాలిక అప్‌ట్రెండ్‌ను ప్రదర్శిస్తోంది. ఇది ఇటీవల వరుసగా హయ్యర్ లోస్, హయ్యర్ హైస్ ఏర్పరుస్తూ, రూ. 308.8 వద్ద కొత్త ఆల్-టైమ్ హైని నమోదు చేసింది. పెరుగుతున్న వాల్యూమ్స్‌తో ఈ బుల్రెష్ మొమెంటం మరింత బలపడుతోంది. స్వల్పకాలిక ట్రేడర్లు రూ. 329 లక్ష్యం కోసం కొనుగోలు చేయవచ్చు.

    గణేష్ డోంగ్రే సూచించిన షేర్లు (Anand Rathi)

    Bajaj Finance Ltd:

    • కొనుగోలు ధర: రూ. 1,012
    • లక్ష్య ధర (Target Price): రూ. 1,050
    • స్టాప్-లాస్ (Stop-Loss): రూ. 990

    కారణం: బజాజ్ ఫైనాన్స్ షేరు స్వల్పకాలిక ట్రెండ్‌లో బుల్రెష్ రివర్సల్ ప్యాటర్న్‌ను చూపింది. ఈ ప్యాటర్న్ తాత్కాలికంగా రూ. 1,050 వరకు ధర పెరిగే అవకాశం ఉందని సూచిస్తోంది. ప్రస్తుతం రూ. 990 వద్ద కీలక మద్దతు స్థాయిని నిలబెట్టుకుంది. ప్రస్తుత ధర రూ. 1,012 వద్ద కొనుగోలు చేయడం లాభదాయకమని డోంగ్రే అభిప్రాయపడ్డారు.

    NTPC Ltd:

    • కొనుగోలు ధర: రూ. 326
    • లక్ష్య ధర (Target Price): రూ. 340
    • స్టాప్-లాస్ (Stop-Loss): రూ. 320

    కారణం: ఎన్టీపీసీ షేరుకు రూ. 320 వద్ద ప్రధాన మద్దతు లభించింది. ప్రస్తుత ధర రూ. 326 వద్ద తిరిగి రివర్సల్ ప్రైస్ యాక్షన్ కనిపించింది. ఈ ర్యాలీ తదుపరి రెసిస్టెన్స్ స్థాయి అయిన రూ. 340 వరకు కొనసాగవచ్చు.

    Tata Steel Ltd:

    • కొనుగోలు ధర: రూ. 170
    • లక్ష్య ధర (Target Price): రూ. 182
    • స్టాప్-లాస్ (Stop-Loss): రూ. 165

    కారణం: టాటా స్టీల్ షేరు కూడా స్వల్పకాలిక ట్రెండ్‌లో బుల్రెష్ రివర్సల్ ప్యాటర్న్‌ను ప్రదర్శిస్తోంది. ధర రూ. 182 వరకు పెరిగే అవకాశం ఉంది. ప్రస్తుతం రూ. 165 వద్ద కీలక మద్దతు స్థాయిని కలిగి ఉంది. రిస్క్‌ను సమర్థవంతంగా నిర్వహించడానికి రూ. 165 స్టాప్-లాస్‌తో లాంగ్ పొజిషన్ తీసుకోవాలని సూచించారు.

    షిజు కూతుపాలక్కల్ సూచించిన ఇంట్రాడే షేర్లు (Prabhudas Lilladher)

    One 97 Communications Ltd (Paytm):

    • కొనుగోలు ధర: రూ. 1,286
    • లక్ష్య ధర (Target Price): రూ. 1,340
    • స్టాప్-లాస్ (Stop-Loss): రూ. 1,260

    కారణం: స్వల్పకాలిక కరెక్షన్ తర్వాత, పేటీఎం షేరు డైలీ చార్ట్‌లో ముఖ్యమైన 50EMA (రూ. 1255 వద్ద) మరియు ఆరోహణ ఛానెల్ నమూనా బేస్ దగ్గర మద్దతు తీసుకుంది. సానుకూల క్యాండిల్ ఫార్మేషన్‌తో బలమైన పుల్‌బ్యాక్ కనిపించింది. దీని ద్వారా తదుపరి సెషన్లలో పెరుగుదలను అంచనా వేయవచ్చు.

    Mahindra & Mahindra Ltd (M&M):

    • కొనుగోలు ధర: రూ. 3,686
    • లక్ష్య ధర (Target Price): రూ. 3,840
    • స్టాప్-లాస్ (Stop-Loss): రూ. 3,600

    కారణం: ఎం&ఎం షేరు కొంతకాలంగా కన్సాలిడేషన్లో ఉన్నప్పటికీ, మొత్తం బయాస్ బలంగా ఉంది. గంటవారీ ఇంట్రాడే చార్ట్‌లో వాల్యూమ్స్‌తో బయాస్‌లో మెరుగుదల కనిపించింది. దీంతో తదుపరి సెషన్లలో పెరుగుదలను ఆశించవచ్చు.

    TVS Motor Company Ltd:

    • కొనుగోలు ధర: రూ. 3,538
    • లక్ష్య ధర (Target Price): రూ. 3,670
    • స్టాప్-లాస్ (Stop-Loss): రూ. 3,480

    కారణం: టీవీఎస్ మోటార్ షేరు ముఖ్యమైన 50EMA (రూ. 3,445 వద్ద) దగ్గర మద్దతు తీసుకుంటూ కన్సాలిడేట్ అవుతోంది. ప్రస్తుతం బలమైన బుల్రెష్ క్యాండిల్ ఫార్మేషన్‌ను సూచిస్తూ, తదుపరి పెరుగుదలను అంచనా వేస్తోంది.

    (గమనిక: పైన పేర్కొన్న అభిప్రాయాలు, సిఫార్సులు వ్యక్తిగత విశ్లేషకులు లేదా బ్రోకింగ్ సంస్థలవి మాత్రమే. హిందుస్తాన్ టైమ్స్‌వి కావు. మదుపరులు ఏవైనా పెట్టుబడి నిర్ణయాలు తీసుకునే ముందు సర్టిఫైడ్ నిపుణులను సంప్రదించాల్సిందిగా సూచిస్తున్నాం.)

