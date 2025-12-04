స్టాక్ మార్కెట్ నేడు: నిపుణులు సిఫారసు చేసిన 8 స్టాక్స్ ఇవే
గురువారం (డిసెంబర్ 4) కోసం మార్కెట్ నిపుణులు Birlasoft, eClerx Services, CarTrade Tech, NTPC, PNB, Avanti Feeds, Bajaj Consumer Care, Gujarat Gas స్టాక్స్ను 'కొనుగోలు' చేయాలని సిఫార్సు చేశారు. నిన్న బుధవారం రూపాయి బలహీనత, ద్రవ్యోల్బణ ఆందోళనలు మార్కెట్ను ప్రభావితం చేశాయి.
రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (RBI) త్వరలో ప్రకటించబోయే ద్రవ్య విధానం కోసం ఇన్వెస్టర్లు ఆసక్తిగా ఎదురుచూడటంతో భారతీయ స్టాక్ మార్కెట్ స్వల్ప మార్పులతో ముగిసింది. నిఫ్టీ 50, సెన్సెక్స్ రెండూ పరిమిత శ్రేణిలో కదలాడుతూ, కీలక మద్దతు స్థాయుల దగ్గర ట్రేడ్ అయ్యాయి.
ట్రేడింగ్ ముగిసే సమయానికి, సెన్సెక్స్ 31.46 పాయింట్లు (0.04%) తగ్గి 85,106.81 వద్ద ముగిసింది. అదే సమయంలో, నిఫ్టీ 50 46.20 పాయింట్లు (0.18%) తగ్గి 25,986 స్థాయికి చేరుకుంది.
రూపాయి రికార్డు పతనం: ద్రవ్యోల్బణ భయాలు
బుధవారం మార్కెట్ డీలా పడటానికి ప్రధాన కారణం భారత రూపాయి విలువ పతనం. అమెరికన్ డాలర్తో పోలిస్తే రూపాయి విలువ రికార్డు స్థాయిలో రూ. 90.13కి పడిపోయింది. బలహీనమైన వాణిజ్య ఆదాయాలు, విదేశీ పోర్ట్ఫోలియో పెట్టుబడుల తగ్గింపు, ఇండియా-యూఎస్ వాణిజ్య ఒప్పందం ఆలస్యం కావడం వంటి అంశాలు రూపాయి క్షీణతకు కారణమని నిపుణులు పేర్కొన్నారు. ఈ ఆకస్మిక పతనం దిగుమతి ద్రవ్యోల్బణం, విదేశీ నిధుల ప్రవాహంపై ఆందోళనలు పెంచింది. దీని ఫలితంగా నిఫ్టీ 50 కీలకమైన 26,000 మార్క్ను కోల్పోయింది.
మరోవైపు, డిసెంబర్ 3, బుధవారం నాడు బంగారం ధరలు తిరిగి పెరిగాయి. MCX లో ఫిబ్రవరి ఫ్యూచర్స్ ధర రూ. 1,641 (1.3%) పెరిగి రూ. 1,31,400కి చేరింది. ఇది ఆరు వారాల్లోనే అత్యధిక స్థాయి కావడం గమనార్హం.
ప్రధాన మార్కెట్లో మూడు మెయిన్బోర్డ్ IPOలు తొలి రోజునే పూర్తిగా సబ్స్క్రైబ్ అయ్యాయి. రాబోయే IPOలు, RBI పాలసీ నిర్ణయాలు ఇన్వెస్టర్లను అప్రమత్తంగా ఉంచాయి.
మార్కెట్ దృక్పథం: కీలక అంశాలు
జియోజిత్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ లిమిటెడ్ రీసెర్చ్ హెడ్ వినోద్ నాయర్ మాట్లాడుతూ, విదేశీ సంస్థాగత ఇన్వెస్టర్ల (FII) నిధుల ప్రవాహం (Outflow), వాణిజ్య అనిశ్చితి కారణంగా రూపాయి రికార్డు స్థాయిలో పడిపోతున్న తరుణంలో భారతీయ స్టాక్స్ స్థిరపడుతున్నాయని పేర్కొన్నారు. నవంబర్లో పారిశ్రామిక కార్యకలాపాలు మందగించాయి. తయారీ PMI (పర్చేజింగ్ మేనేజర్స్ ఇండెక్స్) కూడా కొత్త ఆర్డర్ల తగ్గుదల, బలహీనమైన ఎగుమతి డిమాండ్, పెరుగుతున్న వాణిజ్య లోటును ప్రతిబింబించింది.
బొనాంజా రీసెర్చ్ అనలిస్ట్ అభినవ్ తివారీ మాట్లాడుతూ, మార్కెట్లు ప్రస్తుతం RBI MPC సమావేశంపై దృష్టి సారించాయని తెలిపారు. రెపో రేటులో 25 బేసిస్ పాయింట్ల కోత ఉంటుందని అంచనా ఉన్నప్పటికీ, బలమైన జీడీపీ డేటా వెంటనే వడ్డీ రేటు కోత అవకాశాలను తగ్గించవచ్చని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. మొత్తం మీద, మార్కెట్ ఫ్లాట్గా ముగిసినప్పటికీ, అంతర్లీన బలహీనతను దాచిపెడుతోందని వివరించారు. సమీప కాలంలో మార్కెట్ దిశ రూపాయి స్థిరీకరణ, ఇండియా–యూఎస్ వాణిజ్య పరిస్థితిపై స్పష్టత, RBI పాలసీ నిర్ణయంపై ఆధారపడి ఉంటుందని తెలిపారు.
గురువారం ట్రేడ్ సెటప్
LKP సెక్యూరిటీస్ సీనియర్ టెక్నికల్ అనలిస్ట్ రూపక్ డే మాట్లాడుతూ, బుధవారం ప్రారంభంలో నిఫ్టీ 50 పడిపోయినప్పటికీ, 25,900 వద్ద మద్దతు లభించి, సెషన్ ముగిసే సమయానికి బలంగా పుంజుకుందని తెలిపారు. హెచ్చుతగ్గుల తర్వాత, ఇండెక్స్ 21EMA (ఎక్స్పోనెన్షియల్ మూవింగ్ యావరేజ్) పైన నిలబడగలిగింది. ఇది స్వల్పకాలంలో బుల్లిష్ దృక్పథాన్ని కొనసాగిస్తుంది.
అయితే, డైలీ చార్ట్లో బేరిష్ డైవర్జెన్స్ సంకేతాలు కనిపించడంతో స్వల్పకాలిక బేరిష్ సెంటిమెంట్ పెరిగిందని డే వివరించారు. ఇండెక్స్ రైజింగ్ ట్రెండ్లైన్ కంటే దిగువకు పడిపోయింది. ఇది మార్కెట్ బలహీనతకు దోహదపడుతుంది.
“25,900 వద్ద మద్దతు దొరికిన తర్వాత ఇండెక్స్ తన రికవరీని కొనసాగించగలిగితే, ఇది 26,060 వైపు పెరగవచ్చు. అక్కడ మళ్లీ ప్రతిఘటన ఎదురై, మరోసారి పడిపోవచ్చు” అని రూపక్ డే పేర్కొన్నారు.
నేడు కొనాల్సిన స్టాక్స్
మార్కెట్ నిపుణులైన సుమీత్ బగాడియా (ఛాయిస్ బ్రోకింగ్), గణేష్ డోంగ్రే (ఆనంద్ రాఠీ), శిజు కూత్తుపాలక్కల్ (ప్రభుదాస్ లీలాధర్) ఎనిమిది ఇంట్రాడే స్టాక్లను సిఫార్సు చేశారు.
నేటి కోసం సిఫార్సు చేసిన ఎనిమిది ఇంట్రాడే స్టాక్లు: Birlasoft Ltd, eClerx Services Ltd, CarTrade Tech Ltd, NTPC Ltd, Punjab National Bank (PNB), Avanti Feeds Ltd, Bajaj Consumer Care Ltd, మరియు Gujarat Gas Ltd.
సుమీత్ బగాడియా (ఛాయిస్ బ్రోకింగ్) సిఫార్సులు
1. Birlasoft Ltd:
- కొనుగోలు (Buy): రూ. 423 వద్ద
- స్టాప్-లాస్ (Stop-Loss): రూ. 408
- టార్గెట్ (Target): రూ. 453
- విశ్లేషణ: సుదీర్ఘ దిద్దుబాటు దశ తర్వాత ఈ స్టాక్ స్పష్టమైన ట్రెండ్ రివర్సల్ సంకేతాలను చూపుతోంది. దిగువ స్థాయుల నుంచి బలంగా పుంజుకుంది. తాజాగా, కీలకమైన రూ. 424.8 ప్రతిఘటన వైపు కదులుతోంది. బగాడియా దీనిని రూ. 453 టార్గెట్తో కొనుగోలు చేయాలని సూచించారు.
2. eClerx Services Ltd:
- కొనుగోలు (Buy): రూ. 4,911 వద్ద
- స్టాప్-లాస్ (Stop-Loss): రూ. 4,740
- టార్గెట్ (Target): రూ. 5,255
- విశ్లేషణ: బలమైన వాల్యూమ్స్తో ఏకీకరణ దశ (Consolidation Phase) నుంచి ఈ స్టాక్ బలంగా బయటపడింది. 20, 50, 100, 200 రోజుల EMAs పైన స్థిరంగా ట్రేడ్ అవుతోంది. ఇది అనేక టైమ్ఫ్రేమ్లలో బలమైన డిమాండ్ను సూచిస్తుంది.
గణేష్ డోంగ్రే (ఆనంద్ రాఠీ) సిఫార్సులు
1. CarTrade Tech Ltd:
- కొనుగోలు (Buy): రూ. 3,095 వద్ద
- స్టాప్-లాస్ (Stop-Loss): రూ. 3,040
- టార్గెట్ (Target): రూ. 3,200
- విశ్లేషణ: స్టాక్ బలంగా బుల్లిష్ ప్యాటర్న్ను ప్రదర్శిస్తోంది. రూ. 3,040 వద్ద బలమైన మద్దతు స్థావరాన్ని ఏర్పాటు చేసుకుంది. ఈ మద్దతు నుంచి స్టాక్ పుంజుకోవడం బుల్లిష్ సెంటిమెంట్ను పెంచుతోంది. రిస్క్-రివార్డ్ నిష్పత్తి అనుకూలంగా ఉంది.
2. NTPC Ltd:
- కొనుగోలు (Buy): రూ. 323 వద్ద
- స్టాప్-లాస్ (Stop-Loss): రూ. 318
- టార్గెట్ (Target): రూ. 330
- విశ్లేషణ: ఈ స్టాక్ కూడా బుల్లిష్ ప్యాటర్న్ను కొనసాగిస్తోంది. రూ. 318 వద్ద బలమైన మద్దతును కొనసాగిస్తూ, రూ. 330 స్థాయి వైపు వెళ్లే అవకాశం ఉంది. మద్దతు స్థావరం నుంచి పుంజుకున్నందున, రూ. 318 స్టాప్-లాస్తో కొనడం మంచిది.
3. Punjab National Bank (PNB):
- కొనుగోలు (Buy): రూ. 120 వద్ద
- స్టాప్-లాస్ (Stop-Loss): రూ. 116
- టార్గెట్ (Target): రూ. 128
- విశ్లేషణ: PNB స్టాక్ కూడా బుల్లిష్ ప్యాటర్న్ను ప్రదర్శిస్తోంది. రూ. 116 వద్ద బలమైన మద్దతు ఉంది. సాంకేతికంగా ఇది రూ. 128 స్థాయి వైపు పురోగమించే అవకాశం ఉంది. బలమైన మద్దతు స్థావరం నుంచి స్టాక్ పుంజుకోవడం ధీమాను పెంచుతోంది.
శిజు కూత్తుపాలక్కల్ (ప్రభుదాస్ లీలాధర్)
1. Avanti Feeds Ltd:
- కొనుగోలు (Buy): రూ. 827.80 వద్ద
- స్టాప్-లాస్ (Stop-Loss): రూ. 810
- టార్గెట్ (Target): రూ. 870
- విశ్లేషణ: డైలీ చార్ట్లో రూ. 790 వద్ద మద్దతు తీసుకుని, వాల్యూమ్ భాగస్వామ్యంతో సానుకూల ధోరణి కనిపిస్తోంది. RSI (రిలేటివ్ స్ట్రెంత్ ఇండెక్స్) ఓవర్బాట్ జోన్ నుంచి సరిదిద్దుకుని, కొనుగోలు సంకేతాన్ని సూచిస్తోంది. టెక్నికల్గా స్టాక్ ఆకర్షణీయంగా ఉంది.
2. Bajaj Consumer Care Ltd:
- కొనుగోలు (Buy): రూ. 273.55 వద్ద
- స్టాప్-లాస్ (Stop-Loss): రూ. 267
- టార్గెట్ (Target): రూ. 290
- విశ్లేషణ: డైలీ చార్ట్లో వరుసగా పైకి వెళ్లే స్థావరాలను ఏర్పాటు చేసుకుంది (Higher Bottom Formation). ముఖ్యమైన 50EMA (రూ. 264 జోన్) వద్ద మద్దతు తీసుకుంది. వాల్యూమ్తో సానుకూల క్యాండిల్ ఏర్పడింది. RSI కూడా సానుకూల ట్రెండ్ రివర్సల్ను సూచిస్తోంది.
3. Gujarat Gas Ltd:
- కొనుగోలు (Buy): రూ. 412.90 వద్ద
- స్టాప్-లాస్ (Stop-Loss): రూ. 404
- టార్గెట్ (Target): రూ. 435
- విశ్లేషణ: ఇటీవల బాగా క్షీణించిన ఈ స్టాక్, రూ. 395 జోన్ వద్ద బాటమ్ అవుట్ (Bottoming Out) అయ్యే సంకేతాలు చూపించింది. వాల్యూమ్ పెరుగుదలతో పునరుద్ధరణ కనిపిస్తోంది. RSI ఓవర్సోల్డ్ జోన్ నుంచి పుంజుకుని, కొనుగోలు సంకేతాన్ని ఇచ్చింది.
(నిరాకరణ: పైన పేర్కొన్న అభిప్రాయాలు, సిఫార్సులు వ్యక్తిగత విశ్లేషకులు లేదా బ్రోకింగ్ సంస్థలకు చెందినవి, హిందుస్తాన్ టైమ్స్కు సంబంధించినవి కావు. పెట్టుబడి నిర్ణయాలు తీసుకునే ముందు సర్టిఫైడ్ నిపుణులను సంప్రదించాలని పెట్టుబడిదారులకు మేము సలహా ఇస్తున్నాం.)