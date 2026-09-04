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Stocks to buy : ట్రేడర్స్ అలర్ట్- ఎస్బీఐ స్టాక్​కి టైమ్ వచ్చింది! షేర్​ ప్రైజ్ టార్గెట్​ ఇదే..

సెప్టెంబర్​ 4, 2026 ట్రేడర్లు నేడు ట్రాక్​ చేయాల్సిన స్టాక్స్​ టు బై, బ్రేకౌట్​ స్టాక్స్​ టు బై లిస్ట్​ని నిపుణులు వెల్లడించారు. వీటితో పాటు లేటెస్ట్​ స్టాక్​ మార్కెట్​ అప్డేట్స్​ని ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

Published on: Sep 4, 2026, 08:23:37 IST
By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
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గురువారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​ని దేశీయ స్టాక్​ మార్కెట్​లు ఫ్లాట్​గా ముగించాయి. బీఎస్​ఈ సెన్సెక్స్​ 417 పాయింట్లు పడి 76,253 వద్ద స్థిరపడింది. నిఫ్టీ50.. 41 పాయింట్లు కోల్పోయి 23,873 వద్ద సెషన్​ని ముగించింది. ఇక బ్యాంక్​ నిఫ్టీ మాత్రం 209 పాయింట్లు పెరిగి 57,381 వద్దకు చేరింది.

స్టాక్ మార్కెట్ లేటెస్ట్ అప్డేట్స్..
స్టాక్ మార్కెట్ లేటెస్ట్ అప్డేట్స్..

ఈరోజు కృష్ణాష్టమి కారణంగా బ్యాంకులకు సెలవు ఉంది కానీ స్టాక్​ మార్కెట్​లు మాత్రం యథావిథిగా కొనసాగుతాయి.

ఎఫ్​ఐఐలు.. డీఐఐలు..

గురువారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​లో ఎఫ్​ఐఐలు రూ. 2,345.87 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను విక్రయించారు. అదే సమయంలో డీఐఐలు రూ. 4,977.46 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను కొనుగోలు చేశారు.

ఈరోజు స్టాక్​ మార్కెట్​ ఎలా ఉండబోతోంది?

ఇక శుక్రవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​ని దేశీయ స్టాక్​ మార్కెట్​ ఫ్లాట్​గా ప్రారంభించే అవకాశం ఉంది. గిఫ్ట్​ నిఫ్టీ దాదాపు 35 పాయింట్ల లాభంలో ఉండటం ఇందుకు కారణం.

అమెరికా స్టాక్​ మార్కెట్​లు..

గురువారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​ని అమెరికా స్టాక్​ మార్కెట్​లు లాభాల్లో ముగించాయి. డౌ జోన్స్​ 1.1 శాతం పెరిగింది. ఎస్​ అండ్​ పీ 500​ 1.06శాతం వృద్ధిచెందింది. టెక్​ ఇండెక్స్​ నాస్​డాక్ 1.16 శాతం డౌన్​ పెరిగింది.

ఆసియా స్టాక్​ మార్కెట్​లు శుక్రవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​లో పాజిటివ్​లో కొనసాగుతున్నాయి.

స్టాక్స్​ టు బై..

కాప్లిన్ పాయింట్ లాబోరేటరీస్- బై రూ. 2845, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 2745, టార్గెట్​ రూ. 3044

ఆర్​బీఎల్ బ్యాంక్- బై రూ. 408, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 393, టార్గెట్​ రూ. 437

ఎంసీఎక్స్- బై రూ. 3170, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 3100, టార్గెట్​ రూ. 3300

ఎస్బీఐ- బై రూ. 1028, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 1015, టార్గెట్​ రూ. 1055

ఐటీసీ హోటల్స్- బై రూ. 160, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 155, టార్గెట్​ రూ. 170

సెమిండియా ప్రాజెక్ట్స్ కంపెనీ- బై రూ. 1296, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 1270, టార్గెట్​ రూ. 1350

నెట్​వెబ్ టెక్నాలజీస్- బై రూ. 5270, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 5180, టార్గెట్​ రూ. 5500

జీఈ వెర్నోవా టీ అండ్​ డీ ఇండియా- బై రూ. 4362, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 4280, టార్గెట్​ రూ. 4550

బ్రేకౌట్ స్టాక్స్ టు బై..

కిర్లోస్కర్ ఆయిల్ ఇంజిన్స్- బై రూ. 2267, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 2137, టార్గెట్​ రూ. 2460

మోరేపెని ల్యాబ్స్- బై రూ. 117.5, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 109, టార్గెట్​ రూ. 127

ఎంఎస్​టీసీ - బై రూ. 744, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 708, టార్గెట్​ రూ. 805

విష్ణు కెమికల్స్- బై రూ. 688, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 655, టార్గెట్​ రూ. 745

(గమనిక:- ఇవి నిపుణుల అభిప్రాయాలు మాత్రమే. హిందుస్థాన్​ టైమ్స్​ తెలుగుకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు. ఏదైనా ట్రేడ్​ తీసుకునే ముందు ట్రేడర్లకు సొంతంగా ఎనాలసిస్​ ఉండటం శ్రేయస్కరం.)

  • Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    ABOUT THE AUTHOR
    Chitturi Eswara Karthikeya Sharath

    శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

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