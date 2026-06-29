Stock market : ట్రేడర్స్ అలర్ట్- టీవీఎస్ షేర్ ప్రైజ్ టార్గెట్ ఇదే..!
Stocks to buy today : 29 జూన్ 2026, ట్రేడర్లు నేడు ట్రాక్ చేయాల్సిన స్టాక్స్ టు బై, బ్రేకౌట్ స్టాక్స్ టు బై లిస్ట్ని నిపుణులు వెల్లడించారు. వీటితో పాటు లేటెస్ట్ స్టాక్ మార్కెట్ అప్డేట్స్ని ఇక్కడ తెలుసుకోండి..
మొహర్రం కారణంగా శుక్రవారం నాడు దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లకు సెలవు. ఇక గురువారం ట్రేడింగ్ సెషన్ని దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లు ఫ్లాట్గా ముగించాయి. బీఎస్ఈ సెన్సెక్స్ 109 పాయింట్లు పెరిగి 24,056 వద్ద స్థిరపడింది. నిఫ్టీ50.. 34 పాయింట్లు వృద్ధిచెంది 24,056 వద్ద సెషన్ని ముగించింది. ఇక బ్యాంక్ నిఫ్టీ 27 పాయింట్లు పెరిగి 58,177 వద్దకు చేరింది.
ఎఫ్ఐఐలు.. డీఐఐలు..
గురువారం ట్రేడింగ్ సెషన్లో ఎఫ్ఐఐలు రూ. 383.76 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను కొన్నారు. అదే సమయంలో డీఐఐలు రూ. 5,747.75 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను కొనుగోలు చేశారు.
ఈరోజు స్టాక్ మార్కెట్ ఎలా ఉండబోతోంది?
ఇక సోమవారం ట్రేడింగ్ సెషన్ని దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్ ఫ్లాట్గా ప్రారంభించే అవకాశం ఉంది. గిఫ్ట్ నిఫ్టీ దాదాపు 15 పాయింట్ల నష్టంలో ఉండటం ఇందుకు కారణం.
అమెరికా స్టాక్ మార్కెట్లు..
శుక్రవారం ట్రేడింగ్ సెషన్ని అమెరికా స్టాక్ మార్కెట్లు ఫ్లాట్గా ముగించాయి. డౌ జోన్స్ 0.09 శాతం పతనమైంది. ఎస్ అండ్ పీ 500 0.05శాతం పడింది. టెక్ ఇండెక్స్ నాస్డాక్ 0.24 శాతం డౌన్ అయ్యింది.
ఆసియా స్టాక్ మార్కెట్లు సోమవారం ట్రేడింగ్ సెషన్లో స్వల్ప నష్టాల్లో కొనసాగుతున్నాయి.
ముడి చమురు ధర..
వారాంతంలో అమెరికా- ఇరాన్ మధ్య మరోసారి అనిశ్చితులు నెలకొన్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ముడి చమురు ధర స్వల్పంగా పెరిగింది. బ్రెంట్ క్రూడ్ 0.67శాతం పెరిగి బ్యారెల్కి 72.51 డాలర్లకు చేరింది.
స్టాక్స్ టు బై..
ఔరబిందో ఫార్మా- బై రూ. 1555, స్టాప్ లాస్ రూ. 1500, టార్గెట్ రూ. 1660
రాడికో ఖైతాన్- బై రూ. 3830, స్టాప్ లాస్ రూ. 3700, టార్గెట్ రూ. 4090
ఇండస్ టవర్స్- బై రూ. 393, స్టాప్ లాస్ రూ. 382, టర్గెట్ రూ. 415
కెనెరా బ్యాంక్- బై రూ. 129, స్టాప్ లాస్ రూ .123, టార్గెట్ రూ. 140
బ్రేకౌట్ స్టాక్స్ టు బై..
మ్యాక్స్ హెల్త్కేర్ ఇన్స్టిట్యూట్- బై రూ. 1123, స్టాప్ లాస్ రూ. 1070, టార్గెట్ రూ. 1220
టీవీఎస్ మోటార్ కంపెనీ- బై రూ. 3570, స్టాప్ లాస్ రూ. 2400, టార్గెట్ రూ. 3880
ఆస్ట్రా మైక్రోవేవ్ ప్రాడక్ట్స్- బై రూ. 1722, స్టాప్ లాస్ రూ. 1650, టార్గెట్ రూ. 1865
వెల్స్పన్ కార్ప్- బై రూ. 1455, స్టాప్ లాస్ రూ. 1385, టార్గెట్ రూ. 1590
పూనావాలా ఫిన్కార్ప్- బై రూ. 440, స్టాప్ లాస్ రూ. 420, టార్గెట్ రూ. 480
(గమనిక:- ఇవి నిపుణుల అభిప్రాయాలు మాత్రమే. హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగుకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు. ఏదైనా ట్రేడ్ తీసుకునే ముందు ట్రేడర్లకు సొంతంగా ఎనాలసిస్ ఉండటం శ్రేయస్కరం.)
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More