    Stock market : అమెరికా- ఇరాన్​ మధ్య చర్చలు! స్టాక్​ మార్కెట్​లకు జోష్​, ఆయిల్​ డౌన్..

    Stocks to buy : ట్రేడర్లు నేడు ట్రాక్​ చేయాల్సిన బ్రేకౌట్​ స్టాక్స్​ టు బై లిస్ట్​ని నిపుణులు వెల్లడించారు. వీటితో పాటు లేటెస్ట్​ స్టాక్​ మార్కెట్​ అప్డేట్స్​ని ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    Published on: Apr 15, 2026 8:15 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    బీఆర్​ అంబేడ్కర్ జయంతి నేపథ్యంలో మంగళవారం స్టాక్​ మార్కెట్​లకు సెలవు. ఇక​ సోమవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​ని దేశీయ సూచీలు నష్టాల్లో ముగించాయి. బీఎస్​ఈ సెన్సెక్స్​ 703 పాయింట్లు పడి 76,848 వద్ద స్థిరపడింది. నిఫ్టీ50.. 208 పాయింట్లు కోల్పోయి 23,843 వద్ద సెషన్​ని ముగించింది. ఇక బ్యాంక్​ నిఫ్టీ 308 పాయింట్లు పడి 55,605 వద్దకు చేరింది.

    స్టాక్​ మార్కెట్​ లేటెస్ట్​ అప్డేట్స్..

    కాగా యుద్ధాన్ని ముగించేందుకు అమెరికా- ఇరాన్​ మధ్య మరోసారి చర్చలు జరుగుతాయన్న అంచనాలతో బుధవారం నాడు ప్రపంచ స్టాక్​ మార్కెట్​లు సానుకూలంగా కొనసాగుతున్నాయి.

    ఎఫ్​ఐఐలు.. డీఐఐలు..

    సోమవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​లో ఎఫ్​ఐఐలు రూ. 1,983.18 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను విక్రయించారు. అదే సమయంలో డీఐఐలు రూ. 2,432.30 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను కొనుగోలు చేశారు.

    ఈరోజు స్టాక్​ మార్కెట్​ ఎలా ఉండబోతోంది?

    ఇక బుధవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​ని దేశీయ స్టాక్​ మార్కెట్​ లాభాల్లో ప్రారంభించే అవకాశం ఉంది. గిఫ్ట్​ నిఫ్టీ దాదాపు 370 పాయింట్ల లాభంలో ఉండటం ఇందుకు కారణం.

    “టెక్నికల్స్​ని చూస్తే నిఫ్టీ50కి 23,650- 23,690 లెవల్స్​ సపోర్ట్​గా ఉన్నాయి. 23,950- 24,000 లెవల్స్​ రెసిస్టెన్స్​గా ఉన్నాయి. మార్కెట్​లో లో లెవల్స్​ నుంచి బయ్యర్ల ఆసక్తి కనిపిస్తోంది,” అని చాయిస్​ బ్రోకింగ్​కి చెందిన ఎగ్జిక్యూటివ్​ డైరక్టర్​ సుమిత్​ బగాడియా తెలిపారు.

    అమెరికా స్టాక్​ మార్కెట్​లు..

    మంగళవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​ని అమెరికా స్టాక్​ మార్కెట్​లు లాభాల్లో ముగించాయి. డౌ జోన్స్​ 0.66 శాతం పెరిగింది. ఎస్​ అండ్​ పీ 500​ 1.18శాతం పెరిగింది. టెక్​ ఇండెక్స్​ నాస్​డాక్ 1.95 శాతం వృద్ధిచెందింది.

    ఆసియా స్టాక్​ మార్కెట్​లు బుధవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​లో లాభాల్లో కొనసాగుతున్నాయి.

    ముడి చమురు ధరలు..

    అమెరికా- ఇరాన్​ చర్చల వార్తల నేపథ్యంలో ముడి చమురు ధరలు వరుసగా రెండో రోజు పడ్డాయి. బ్రెంట్​ క్రూడ్​ ప్రస్తుతం 0.37శాతం పడి బ్యారెల్​కు 94.44 డాలర్లకు చేరింది.

    స్టాక్స్​ టు బై..

    అకుమ్స్ డ్రగ్స్​ అండ్​ ఫార్మా- బై రూ. 524.40, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 506, టార్గెట్​ రూ. 566

    హెచ్​బీఎల్​ ఇంజినీరింగ్- బై రూ. 751.9, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 725, టార్గెట్​ రూ. 812

    సోనా బీఎల్​డబ్ల్యూ ప్రెసిషన్ ఫోర్జింగ్స్- బై రూ. 569.3, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 549, టార్గెట్​ రూ. 615

    ఎంక్యూర్​ ఫార్మా- బై రూ. 1630.4, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 1573, టార్గెట్​ రూ. 1745

    ఎన్​ఎల్​సీ ఇండియా- బై రూ. 271.8, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 262, టార్గెట్​ రూ. 292

    (గమనిక:- ఇవి నిపుణుల అభిప్రాయాలు మాత్రమే. హిందుస్థాన్​ టైమ్స్​ తెలుగుకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు. ఏదైనా ట్రేడ్​ తీసుకునే ముందు ట్రేడర్లకు సొంతంగా ఎనాలసిస్​ ఉండటం శ్రేయస్కరం.)

