29 డిసెంబర్ ట్రేడింగ్ కోసం మార్కెట్స్మిత్ ఇండియా టాప్ స్టాక్ పిక్స్ ఇవే
డిసెంబర్ 29న స్టాక్ మార్కెట్ ట్రేడింగ్ కోసం మార్కెట్స్మిత్ ఇండియా రెండు కీలక స్టాక్స్ను సూచించింది. సెయిల్, క్యాపిటల్ ఇండియా ఫైనాన్స్లపై నిపుణుల విశ్లేషణ, మార్కెట్ ప్రస్తుత స్థితిగతులపై పూర్తి సమాచారం మీకోసం.
గడిచిన శుక్రవారం (డిసెంబర్ 26) భారత స్టాక్ మార్కెట్లు నష్టాల్లో ముగిశాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్ల నుంచి స్పష్టమైన సంకేతాలు లేకపోవడం, ఇన్వెస్టర్లు అమ్మకాలకు మొగ్గు చూపడంతో సూచీలు వెనకడుగు వేశాయి. సెన్సెక్స్ 367 పాయింట్లు (0.43%) పతనమై 85,041 వద్ద స్థిరపడగా, నిఫ్టీ 100 పాయింట్లు (0.38%) కోల్పోయి 26,042 వద్ద ముగిసింది.
అయినప్పటికీ, మార్కెట్ నిపుణులు ఈ వారం కొన్ని స్టాక్స్లో లాభాల అవకాశాలను చూస్తున్నారు. 29 డిసెంబర్ ట్రేడింగ్ సెషన్ కోసం మార్కెట్స్మిత్ ఇండియా సూచించిన రెండు బెస్ట్ స్టాక్స్ ఇవే:
1. స్టీల్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా లిమిటెడ్ (SAIL)
ప్రభుత్వ రంగ దిగ్గజం సెయిల్ ప్రస్తుతం పెట్టుబడికి ఆకర్షణీయంగా కనిపిస్తోందని నిపుణులు పేర్కొన్నారు. దేశీయంగా మౌలిక సదుపాయాల కల్పన పెరుగుతుండటం ఈ సంస్థకు పెద్ద ప్లస్ పాయింట్.
- ప్రస్తుత ధర: ₹132
- కొనుగోలు శ్రేణి: ₹131 - ₹133
- లక్ష్య ధర (Target Price): ₹150 (2-3 నెలల్లో)
- స్టాప్ లాస్: ₹125
ఎందుకు కొనాలి?
సొంతంగా ఇనుప గనులను కలిగి ఉండటం, ఖర్చులను తగ్గించుకోవడంలో సంస్థ చూపుతున్న చొరవ ఈ స్టాక్ పరుగుకు దోహదపడతాయి. టెక్నికల్ పరంగా చూస్తే, ఇది 200 డిఎంఏ (DMA) వద్ద పటిష్టమైన మద్దతును కలిగి ఉంది. అయితే, అంతర్జాతీయ ఉక్కు ధరల మార్పులు దీనిపై ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉందని గమనించాలి.
2. క్యాపిటల్ ఇండియా ఫైనాన్స్ లిమిటెడ్ (Capital India Finance)
రిటైల్, ఎంఎస్ఎంఈ (MSME) రుణాల విభాగంలో దూసుకుపోతున్న ఈ ఫైనాన్స్ కంపెనీలో ట్రెండ్లైన్ బ్రేక్ అవుట్ కనిపిస్తోంది.
- ప్రస్తుత ధర: ₹38.50
- కొనుగోలు శ్రేణి: ₹38.30 - ₹38.60
- లక్ష్య ధర (Target Price): ₹47 (2-3 నెలల్లో)
- స్టాప్ లాస్: ₹36
ఎందుకు కొనాలి?
సంస్థ బ్యాలెన్స్ షీట్ బలోపేతం కావడం, ఆస్తుల నాణ్యత మెరుగుపడటం సానుకూల అంశాలు. కాకపోతే, లిక్విడిటీ రిస్క్, వడ్డీ రేట్ల మార్పులను దృష్టిలో ఉంచుకోవాలి.
మార్కెట్ గమనం ఎలా ఉంది?
శుక్రవారం మార్కెట్లో లాభాల స్వీకరణ స్పష్టంగా కనిపించింది. ఐటీ రంగం 1% కంటే ఎక్కువ నష్టపోగా, బ్యాంకింగ్, ఆటో, ఫార్మా రంగాలు కూడా నీరసించాయి. అయితే మెటల్ రంగం మాత్రం లాభాల్లో ముగియడం విశేషం.
"నిఫ్టీ ప్రస్తుతం 26,000 కంటే పైన ట్రేడ్ అవుతోంది. సాంకేతికంగా చూస్తే మార్కెట్ ఇంకా తన పటిష్టతను కోల్పోలేదు. ఒకవేళ నిఫ్టీ 26,300 స్థాయిని దాటితే, రాబోయే రోజుల్లో 26,500 - 26,700 వరకు వెళ్లే అవకాశం ఉంది" అని మార్కెట్ విశ్లేషకులు వివరించారు.
బ్యాంక్ నిఫ్టీ పరిస్థితి: బ్యాంక్ నిఫ్టీ వరుసగా మూడవ రోజు నష్టాలను మూటగట్టుకుంది. ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్, పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్లలో అమ్మకాల ఒత్తిడి కనిపించగా.. ఐడిఎఫ్సి ఫస్ట్ బ్యాంక్, యాక్సిస్ బ్యాంక్ స్వల్పంగా లాభపడ్డాయి. ప్రస్తుతం దీనికి 58,500 వద్ద బలమైన మద్దతు ఉంది.
మార్కెట్ స్థితి: ప్రముఖ ఇన్వెస్టర్ విలియం ఓ నీల్ మెథడాలజీ ప్రకారం, భారత మార్కెట్ ప్రస్తుతం 'కన్ఫర్మ్డ్ అప్ట్రెండ్' (Confirmed Uptrend) లోనే కొనసాగుతోంది.
(గమనిక: పైన పేర్కొన్న సిఫార్సులు సంస్థలు వ్యక్తిగత విశ్లేషకుల అభిప్రాయాలు మాత్రమే. స్టాక్ మార్కెట్ పెట్టుబడులు రిస్క్తో కూడుకుని ఉంటాయి. పెట్టుబడి పెట్టే ముందు మీ ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్లను సంప్రదించడం శ్రేయస్కరం.)