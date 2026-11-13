2027 కోసం బెస్ట్ స్టాక్స్ ఇవే.. వెంచురా టాప్-5 జాబితా విడుదల
సంవత్ 2083, 2027 సంవత్సరాలకు గాను ప్రముఖ బ్రోకరేజీ సంస్థ వెంచురా ఐదు కీలక స్టాక్స్ను ఎంచుకుంది. బలమైన బ్యాలెన్స్ షీట్, ఆదాయ వృద్ధి అవకాశాలు ఉన్న హెచ్డీఎఫ్సీ బ్యాంక్, పేటీఎం, ఎల్జీ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇండియా, మీషో, పార్క్ మెడీ వరల్డ్ షేర్లపై దృష్టి సారించాలని సూచించింది.
స్టాక్ మార్కెట్ మదుపర్లు కొత్త ఆర్థిక ఏడాది 'సంవత్ 2083'లోకి అడుగుపెట్టారు. అంతర్జాతీయంగా నెలకొన్న అనిశ్చితి, మారుతున్న దేశీయ మార్కెట్ పరిస్థితుల నేపథ్యంలో మదుపర్ల ఆలోచనా సరళి మారుతోంది. కేవలం మార్కెట్ ర్యాలీపై ఆధారపడకుండా, స్థిరమైన ఆదాయ వృద్ధిని సాధించగల కంపెనీల వైపు అందరూ చూస్తున్నారు. బలమైన బ్యాలెన్స్ షీట్, మెరుగుపడుతున్న లాభదాయకత, స్పష్టమైన వృద్ధి కారకాలు ఉన్న వ్యాపారాలను ఎంచుకోవడం ఇప్పుడు ఎంతో అవసరం.
భారత ఈక్విటీ మార్కెట్లపై ప్రముఖ బ్రోకరేజీ సంస్థ 'వెంచురా' సానుకూల దృక్పథంతో ఉంది. బ్యాంకింగ్, హెల్త్కేర్, డిజిటల్ ప్లాట్ఫారమ్లు, కన్జ్యూమర్ డ్యూరబుల్స్ రంగాల్లో మంచి అవకాశాలు ఉన్నాయని అంచనా వేస్తోంది. ఆదాయ స్పష్టత, సమర్థవంతమైన పనితీరు కనబరిచే కంపెనీలు కొత్త సంవత్ ఏడాదిలో మెరుగైన రాబడులు ఇస్తాయని వెంచురా భావిస్తోంది. 2027 లక్ష్యంగా తాను పరిశీలిస్తున్న ఐదు ప్రధాన స్టాక్స్ జాబితాను వెంచురా వెల్లడించింది. ఇందులో హెచ్డీఎఫ్సీ బ్యాంక్, పార్క్ మెడీ వరల్డ్, వన్97 కమ్యూనికేషన్స్ (పేటీఎం), ఎల్జీ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇండియా, మీషో ఉన్నాయి.
హెచ్డీఎఫ్సీ బ్యాంక్, పార్క్ మెడీ వరల్డ్ బలాలు ఇవే..
1. హెచ్డీఎఫ్సీ బ్యాంక్: బలమైన మూలధన నిల్వలు, నాణ్యమైన ఆస్తులు, మెరుగుపడుతున్న బ్యాలెన్స్ షీట్ నిర్మాణం హెచ్డీఎఫ్సీ బ్యాంక్కు ప్రధాన బలాలని వెంచురా పేర్కొంది. నికర వడ్డీ మార్జిన్లు (ఎన్ఐఎం) క్రమంగా పుంజుకోవడం, రుణ వృద్ధి కొనసాగడం, డిపాజిట్ల సేకరణ మెరుగుపడటం వంటి అంశాలు బ్యాంకు ఆదాయ వృద్ధికి తోడ్పడతాయని అంచనా వేసింది. ఈ స్టాక్ గత నెల రోజుల్లో 12 శాతం, మూడు నెలల్లో 10 శాతం లాభపడింది. ఆరు నెలల్లో 7 శాతం పెరిగినప్పటికీ, ఏడాది కాలంలో ఇంకా 19 శాతం నష్టాల్లోనే కొనసాగుతోంది. దీర్ఘకాలిక పనితీరు పూర్తిస్థాయిలో పుంజుకోవాల్సి ఉందని గణాంకాలు సూచిస్తున్నాయి.
2. పార్క్ మెడీ వరల్డ్: ఉత్తర భారతదేశంలో పెరుగుతున్న వైద్య సేవల డిమాండ్ను అందిపుచ్చుకునేందుకు పార్క్ మెడీ వరల్డ్ మంచి అవకాశాలను కల్పిస్తోంది. కొత్త ఆసుపత్రుల విస్తరణ ప్రణాళికలు, సూపర్-స్పెషాలిటీ చికిత్సలపై పెరుగుతున్న దృష్టి, ఆసుపత్రిలో చేరిన ప్రతి రోగి బెడ్ ద్వారా వచ్చే ఆదాయం పెరగడం ఈ సంస్థకు కలిసివచ్చే అంశాలని వెంచురా తెలిపింది. కొత్త ఆసుపత్రులు పూర్తిస్థాయిలో కార్యకలాపాలు సాగించే కొద్దీ సంస్థ ఆదాయం, నిర్వహణ సామర్థ్యం మరింత బలపడతాయని విశ్లేషించింది. ఈ షేరు గత నెల రోజుల్లో 5 శాతం లాభపడగా, మూడు నెలల కాలంలో 12 శాతం క్షీణించింది.
డిజిటల్, కన్జ్యూమర్ రంగాల్లో పేటీఎం, ఎల్జీ జోరు
3. వన్97 కమ్యూనికేషన్స్ (పేటీఎం): వ్యాపారుల నుంచి ఆదాయ ఆర్జన (మర్చంట్ మానిటైజేషన్) మెరుగుపడటం, చెల్లింపుల ప్రక్రియలో ఆర్థిక సామర్థ్యం పెరగడం, ఆర్థిక సేవల పంపిణీ విస్తరణ వంటి అంశాలు పేటీఎంకు ప్రయోజనం చేకూరుస్తాయని వెంచురా హైలైట్ చేసింది. అయితే, పెరుగుతున్న ఆదాయాన్ని స్థిరమైన లాభాలుగా, నగదు నిల్వలుగా మార్చుకునే సామర్థ్యంపైనే సంస్థ భవిష్యత్ వృద్ధి ఆధారపడి ఉంటుందని స్పష్టం చేసింది. వెంచురా ఎంచుకున్న స్టాక్స్లో పేటీఎం అత్యుత్తమ పనితీరు కనబరిచింది. ఈ షేరు వారంలో 12 శాతం, మూడు నెలల్లో 16 శాతం, ఆరు నెలల్లో ఏకంగా 71 శాతం, ఏడాది కాలంలో 47 శాతం లాభాలను ఆర్జించింది.
4. ఎల్జీ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇండియా: కన్జ్యూమర్ డ్యూరబుల్స్ విభాగంలో ఎల్జీ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇండియా ఆకర్షణీయమైన వ్యాపార సంస్థగా నిలుస్తోంది. ప్రీమియం ఉత్పత్తులపై దృష్టి, స్థానికంగా ఉత్పత్తుల తయారీ, ఉత్పత్తి సామర్థ్య విస్తరణ వంటి అంశాలు సంస్థ వృద్ధి అవకాశాలకు దన్నుగా నిలుస్తాయని బ్రోకరేజీ సంస్థ పేర్కొంది. వినియోగదారుల కొనుగోలు శక్తి పుంజుకోవడం, విభిన్న ఉత్పత్తుల శ్రేణి అందుబాటులో ఉండటం వల్ల సంస్థ వృద్ధి, లాభదాయకత మరింత బలపడతాయని వెంచురా అభిప్రాయపడింది. ఈ స్టాక్ గత నెల రోజుల్లో 1 శాతం తగ్గినప్పటికీ.. మూడు నెలల్లో 10 శాతం, ఆరు నెలల్లో 14 శాతం, ఏడాది కాలంలో 4 శాతం వృద్ధిని నమోదు చేసింది.
చిన్న పట్టణాల ఈ-కామర్స్ వేదిక 'మీషో'
5. మీషో: దేశంలోని చిన్న పట్టణాలు, ఇప్పటివరకు సేవలు అందని మార్కెట్లలో విస్తరిస్తున్న వ్యాల్యూ ఈ-కామర్స్ వృద్ధిని అందిపుచ్చుకునేందుకు మీషో చక్కటి వేదిక అని వెంచురా తెలిపింది. ఆర్డర్ల పరిమాణం పెరగడం, ఆదాయ ఆర్జన మార్గాలు మెరుగుపడటం, సరకు రవాణా (ఫుల్ఫిల్మెంట్) సామర్థ్యం పెరగడం వంటి అంశాలు దీర్ఘకాలంలో సంస్థ ఆదాయ సామర్థ్యాన్ని బలోపేతం చేస్తాయని వివరించింది. ఈ స్టాక్ వారంలో 6 శాతం, మూడు నెలల్లో 32 శాతం, ఆరు నెలల కాలంలో 34 శాతం మేర రాబడిని అందించింది.
సంవత్ 2083లో మార్కెట్ను నడిపించే అంశాలివే
కొత్త సంవత్ ఏడాదిలో కేవలం వాల్యుయేషన్ల పెరుగుదలపై ఆధారపడకుండా, వ్యాపార మూలాల బలంతో ఆదాయ వృద్ధిని సాధించే కంపెనీలకే మార్కెట్ ప్రాధాన్యత ఇస్తుందని వెంచురా అంచనా వేస్తోంది. అందువల్ల పెట్టుబడి అవకాశాలను పరిశీలించేటప్పుడు ఆదాయ స్పష్టత, బ్యాలెన్స్ షీట్ బలం, ప్రణాళికల అమలు సామర్థ్యం వంటి అంశాలను మదుపర్లు పరిగణనలోకి తీసుకోవాలి.
అయితే, మదుపర్లు కొన్ని బాహ్య ముప్పులను కూడా నిశితంగా గమనించాల్సి ఉంటుంది. ముడిచమురు ధరలు అధిక స్థాయిలో ఉండటం, భౌగోళిక రాజకీయ అనిశ్చితి, విదేశీ సంస్థాగత మదుపర్ల (ఎఫ్ఐఐ) పెట్టుబడుల ప్రవాహంలో మార్పులు వంటివి మార్కెట్ సెంటిమెంట్ను, షేర్ల పనితీరును ప్రభావితం చేసే అవకాశం ఉంది. ఈ నేపథ్యంలోనే బ్యాంకింగ్, హెల్త్కేర్, డిజిటల్ చెల్లింపులు, కన్జ్యూమర్ డ్యూరబుల్స్, ఈ-కామర్స్ రంగాలకు చెందిన ఐదు భిన్నమైన కంపెనీలను వెంచురా ఎంపిక చేసింది. బలమైన వ్యాపార పనితీరుతో నిలకడైన లాభాలను అందించే కంపెనీలను గుర్తించడమే తమ ప్రధాన వ్యూహమని బ్రోకరేజీ సంస్థ స్పష్టం చేసింది.
(గమనిక: పైన పేర్కొన్న అభిప్రాయాలు, సిఫార్సులు కేవలం ఆయా బ్రోకరేజీ సంస్థలు లేదా విశ్లేషకుల వ్యక్తిగత అంచనాలు మాత్రమే. స్టాక్ మార్కెట్లో పెట్టుబడి నిర్ణయాలు తీసుకునే ముందు సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణులను సంప్రదించడం శ్రేయస్కరం.)
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More