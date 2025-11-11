Edit Profile
    ట్రేడర్స్​ అలర్ట్​- ఎటర్నల్​ షేర్​ ప్రైజ్​ టార్గెట్​ ఇదే..

    నవంబర్​ 11, ట్రేడర్లు నేడు ట్రాక్​ చేయాల్సిన స్టాక్స్​ టు బై, బ్రేకౌట్​ స్టాక్స్​ టు బై లిస్ట్​ని నిపుణులు వెల్లడించారు. వీటితో పాటు లేటెస్ట్​ స్టాక్​ మార్కెట్​ అప్డేట్స్​ని ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    Published on: Nov 11, 2025 8:00 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    సోమవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​ని దేశీయ స్టాక్​ మార్కెట్​లు లాభాల్లో ముగించాయి. బీఎస్​ఈ సెన్సెక్స్​ 319 పాయింట్లు పెరిగి 83,535 వద్ద స్థిరపడింది. నిఫ్టీ50.. 82 పాయింట్లు వృద్ధిచెంది 25,574 వద్ద సెషన్​ని ముగించింది. ఇక బ్యాంక్​ నిఫ్టీ 61 పాయింట్లు పెరిగి 57,938 వద్దకు చేరింది.

    స్టాక్​ మార్కెట్​ అప్డేట్స్​..
    స్టాక్​ మార్కెట్​ అప్డేట్స్​..

    ఎఫ్​ఐఐలు.. డీఐఐలు..

    సోమవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​లో ఎఫ్​ఐఐలు రూ. 4,114.85 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను విక్రయించారు. అదే సమయంలో డీఐఐలు రూ. 5,805.26 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను కొనుగోలు చేశారు.

    ఈ​​​ నెలలో ఎఫ్​ఐఐలు ఇప్పటివరకు మొత్తం మీద రూ. 5747.51 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను అమ్మేశారు. అదే సమయంలో డీఐఐలు రూ. 22,483.2 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను కొనుగోలు చేశారు.

    ఈరోజు స్టాక్​ మార్కెట్​ ఎలా ఉండబోతోంది?

    ఇక మంగళవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​ని దేశీయ స్టాక్​ మార్కెట్​ ఫ్లాట్​గా ప్రారంభించే అవకాశం ఉంది. గిఫ్ట్​ నిఫ్టీ దాదాపు 15 పాయింట్ల లాభంలో ఉండటం ఇందుకు కారణం.

    “నిఫ్టీ50 25,500- 25,650 రేంజ్​లో కదులుతోంది. 25,600- 25,650 లెవల్స్​ దాటితేనే అప్​ట్రెండ్​ కనిపిస్తుంది,” అని ఎల్​కేపీ సెక్యూరిటీస్​కి చెందిన సీనియర్​ టెక్నికల్​ ఎనలిస్ట్​ రూపక్​ దే తెలిపారు.

    అమెరికా స్టాక్​ మార్కెట్​లు..

    సోమవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​ని అమెరికా స్టాక్​ మార్కెట్​లు లాభాల్లో ముగించాయి. డౌ జోన్స్​ 0.81 శాతం పెరిగింది. ఎస్​ అండ్​ పీ 500​ 1.54శాతం వృద్ధిచెందింది. టెక్​ ఇండెక్స్​ నాస్​డాక్ 2.27 శాతం పెరిగింది.

    ఆసియా స్టాక్​ మార్కెట్​లు మంగళవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​లో లాభాల్లో కొనసాగుతున్నాయి.

    స్టాక్స్​ టు బై..

    లారెస్​ ల్యాబ్స్​- బై రూ. 1001, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 966, టార్గెట్​ రూ. 1071

    టోరెంట్​ ఫార్మా- బై రూ. 3818, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 3685, టార్గెట్​ రూ. 4084

    సన్​ ఫార్మా- బై రూ. 1698, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 1670, టార్గెట్​ రూ. 1735

    హిందాల్కో ఇండస్ట్రీస్​- బై రూ. 786, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 770, టార్గెట్​ రూ. 820

    ఎటర్నల్​- బై రూ 303, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 296, టార్గెట్​ రూ. 316

    బ్రేకౌట్​ స్టాక్స్​ టు బై..

    హెచ్​బీఎల్ ఇంజినీరింగ్: రూ.1087, టార్గెట్ రూ.1164, స్టాప్ లాస్ రూ.1049;

    జేబీ కెమికల్స్ అండ్ ఫార్మాస్యూటికల్స్: రూ .1813 వద్ద కొనండి, రూ .1940 టార్గెట్, స్టాప్ లాస్ రూ .1750;

    ఏఐఏ ఇంజనీరింగ్: రూ .3444 వద్ద కొనండి, టార్గెట్ రూ .3680, స్టాప్ లాస్ రూ .3326;

    ఆవాస్ ఫైనాన్షియర్స్: రూ .1648 వద్ద కొనండి, లక్ష్యం రూ .1764, స్టాప్ లాస్ రూ .1590;

    ఎమ్ క్యూర్ ఫార్మాస్యూటికల్స్: రూ .1422 వద్ద కొనండి, రూ .1522 కు టార్గెట్ చేయండి, స్టాప్ లాస్ రూ .1372.

    (గమనిక:- ఇవి నిపుణుల అభిప్రాయాలు మాత్రమే. హిందుస్థాన్​ టైమ్స్​ తెలుగుకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు. ఏదైనా ట్రేడ్​ తీసుకునే ముందు ట్రేడర్లకు సొంతంగా ఎనాలసిస్​ ఉండటం శ్రేయస్కరం.)

