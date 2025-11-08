భారత వృద్ధి బాగున్నప్పటికీ.. దేశీయ స్టాక్​ మార్కెట్​ ఎందుకు పెరగడం లేదు?

Subscribe Now! Get features like
భారతదేశ వృద్ధి-ద్రవ్యోల్బణ అంశాలు అనుకూలంగా ఉన్నప్పటికీ, భారతీయ స్టాక్ మార్కెట్ కొత్త శిఖరాలను చేరుకోవడానికి తడబడుతోంది. ఈ విషయం మదుపర్లను ఆందోళనకు గురిచేస్తోంది.
గతంలో, స్థిరమైన Q2 ఆదాయాలు, భారత్-అమెరికా వాణిజ్య ఒప్పందంపై ఉన్న ఆశల మద్దతుతో, సెన్సెక్స్, నిఫ్టీ 50 వరుసగా అక్టోబర్ 23న 52 వారాల గరిష్ట స్థాయిలైన 85,290, 26,104 ను తాకాయి. రాబోయే కొద్ది రోజుల్లో మార్కెట్లు కొత్త శిఖరాలను అధిరోహిస్తాయని ఇది ఆశలు రేపింది.
అయితే, ఆ తర్వాత జరిగింది అంచనాలకు పూర్తి విరుద్ధం! దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లో అన్ని సెగ్మెంట్లలో లాభాల స్వీకరణ కనిపించింది. ఫలితంగా, సెన్సెక్స్- నిఫ్టీ 50 వరుసగా రెండవ వారం పాటు నష్టాలను కొనసాగించే దిశగా పయనిస్తున్నాయి.
దేశీయ మార్కెట్ అనుకూల- ప్రతికూల అంశాల మధ్య నలిగిపోతోంది! మార్కెట్కు ముఖ్యమైన సానుకూలతలు: అంచనాలకు అనుగుణంగా వచ్చిన ఆదాయాలు, తగ్గుతున్న వాల్యుయేషన్లు, తక్కువ ముడి చమురు ధరల కారణంగా భారతదేశానికి ఉన్న ఆరోగ్యకరమైన స్థూల దృక్పథం, మంచి వర్షపాతం. మరోవైపు, ప్రపంచ అనిశ్చితులు, అమెరికా టారిఫ్ ముఖ్యమైన సవాళ్లుగా నిలిచాయి.
భారత కంపెనీల క్యూ2 ఫలితాలు స్థిరంగా ఉన్నాయి. వాస్తవానికి, చమురు మార్కెటింగ్ కంపెనీలు, లోహాలు వంటి కొన్ని రంగాలు అంచనాలను మించాయి.
కోటక్ సెక్యూరిటీస్ ఒక నివేదికలో.. "కోటక్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఈక్విటీస్ పరిధిలోని కంపెనీల ఆదాయాల ముద్రణలో లోహాలు, మైనింగ్, ఓఎంసీలు అంచనాలను మించడంతో, మొత్తం ఆదాయాలు మా అంచనాల కంటే మెరుగ్గా ఉన్నాయి," అని పేర్కొంది.
స్థూల ఆర్థిక పరంగా చూస్తే, ఈ సంవత్సరం ద్రవ్యోల్బణం తక్కువగానే ఉండవచ్చు, ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థ అల్లకల్లోలం ఉన్నప్పటికీ జీడీపీ వృద్ధి స్థిరంగా ఉండవచ్చు.
భారతీయ రిజర్వ్ బ్యాంక్ (ఆర్బీఐ), అక్టోబర్ 1న జరిగిన చివరి పాలసీ సమావేశంలో, ఎఫ్వై26 ఆర్థిక సంవత్సరానికి ద్రవ్యోల్బణ అంచనాను గతంలో అంచనా వేసిన 3.1 శాతం నుంచి 2.6 శాతానికి తగ్గించింది. మరోవైపు, ఎఫ్వై26 జీడీపీ వృద్ధి అంచనాలను అంతకుముందు అంచనా వేసిన 6.5 శాతం నుంచి 6.8 శాతానికి పెంచింది.
కన్సల్టెన్సీ సంస్థ డెలాయిట్ ప్రకారం.. ఈ ఆర్థిక సంవత్సరంలో భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ 6.7-6.9 శాతం వృద్ధి చెందే అవకాశం ఉంది. దీనికి ప్రధాన కారణాలు: బలమైన దేశీయ డిమాండ్, నిలకడగా ఉన్న విధాన సంస్కరణలు, ప్రైవేట్ పెట్టుబడుల పునరుద్ధరణ.
లార్జ్ క్యాప్ కంపెనీల వాల్యుయేషన్లు కూడా ఇప్పుడు సౌకర్యవంతమైన స్థాయిలకు తగ్గాయి.
మోతిలాల్ ఓస్వాల్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్కు చెందిన నందిష్ షా (ఏవీపీ– పీసీడీ రీసెర్చ్ అండ్ అడ్వైజరీ) అభిప్రాయం ప్రకారం, నిఫ్టీ 50 ప్రస్తుతం 21.4 రెట్లు ట్రేడ్ అవుతోంది. ఇది దాని దీర్ఘకాల సగటు అయిన 20.8 రెట్ల కంటే కొద్దిగా ఎక్కువ. ఆదాయ వృద్ధి పెరిగినట్లు ఏ చిన్న ఆధారం కనిపించినా, వాల్యుయేషన్లు పెరగడానికి అవకాశం ఉంది.
ఇన్ని ముఖ్యమైన అనుకూలతలు ఉన్నప్పటికీ, మార్కెట్ కొత్త గరిష్టాలను తాకడానికి ఎందుకు కష్టపడుతోంది?
గత 12-15 నెలలుగా అధిక వాల్యుయేషన్లు, పెద్ద మొత్తంలో ఆదాయాల తగ్గింపులు, భారతదేశంలో ఏఐ ఆధారిత షేర్లు లేకపోవడం, నిరంతర విదేశీ మూలధన ప్రవాహం కారణంగా గత సంవత్సరంలో భారత స్టాక్ మార్కెట్ ప్రధాన అభివృద్ధి చెందిన, అభివృద్ధి చెందుతున్న మార్కెట్ల కంటే వెనుకబడి ఉంది.
విదేశీ సంస్థాగత పెట్టుబడిదారులు (ఎఫ్ఐఐలు) ఈ సంవత్సరం జూలై నుంచి నిరంతరం భారతీయ స్టాక్లను అమ్ముతున్నారు. జూలై నుంచి నవంబర్ 6 వరకు వారు నగదు విభాగంలో సుమారు రూ. 1.4 లక్షల కోట్లు విలువైన భారతీయ ఈక్విటీలను అమ్మివేశారని డేటా చూపిస్తుంది. మార్కెట్ లాభాలను నిలుపుకోలేకపోవడానికి ఇదే ప్రధాన కారణం.
ఐసీఐసీఐ సెక్యూరిటీస్లో రీసెర్చ్ హెడ్ అయిన పంకజ్ పాండే మాట్లాడుతూ, "మేము స్పష్టంగా సెక్టార్ రొటేషన్ను చూస్తున్నాము. ఎఫ్ఐఐ ప్రవాహాలు ఇంకా అడపాదడపాగానే ఉన్నాయి. అందుకే, గతంలో ప్రైవేట్ రంగ బ్యాంకులు, ఆటోలు, ఐటీ రంగాల వల్ల నడిచిన ర్యాలీ ఇప్పుడు ఇతర రంగాలకు మళ్లింది," అని అన్నారు.
అదనంగా, భారత్-అమెరికా వాణిజ్య ఒప్పందంపై కొనసాగుతున్న అనిశ్చితి మార్కెట్పై ఒక పెద్ద భారాన్నికలిగిస్తోంది. దేశీయంగా, బిహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలు కూడా ఈ జాగ్రత్త వైఖరికి దోహదపడ్డాయి.
పాండే మాట్లాడుతూ, "బిహార్ ఎన్నికల చుట్టూ కొంత ఆందోళన ఉంది. ఇది అనిశ్చితిని సృష్టించింది. వాణిజ్య ఒప్పందంపై మొదట్లో ఉన్న అంచనాలు ఉన్నప్పటికీ, పురోగతి లేకపోవడం మార్కెట్ ఆందోళనను పెంచింది. ఈ ప్రస్తుత అస్థిరతకు ఈ అంశాల కలయికే కారణం," అని అన్నారు.
మార్కెట్లో స్థిరమైన అప్ట్రెండ్ దేశీయంగా, ప్రపంచవ్యాప్తంగా అనేక అంశాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది.
ఎఫ్ఐఐలు గణనీయంగా తిరిగి రావాలంటే, భారతదేశం-యూఎస్ వాణిజ్య ఒప్పందం కార్యరూపం దాల్చాలని, ఇది ప్రస్తుతం అనిశ్చితంగా ఉందని పాండే అభిప్రాయపడ్డారు.
వాణిజ్య ఒప్పందం కాకుండా, స్థూల ఆర్థిక సూచికలు, కార్పొరేట్ ఆదాయాలతో పాటు చాలా దేశీయ పారామితులు అంచనాలకు అనుగుణంగానే ఉన్నాయి. అవి మరింత మెరుగుపడితే, అది మార్కెట్ సెంటిమెంట్కు గణనీయమైన బూస్ట్ ఇస్తుంది.
మోతిలాల్ ఓస్వాల్కు చెందిన షా ప్రకారం, భారత మార్కెట్లు గత సంవత్సరంతో పోలిస్తే ఆరోగ్యకరమైన స్థితిలో ఉన్నాయి. భవిష్యత్తులో భారత ఈక్విటీలు తమ సగటుకు చేరుకొని పెరుగుదలను నమోదు చేయడానికి వేదిక సిద్ధంగా ఉందని ఆయన విశ్వసిస్తున్నారు.
ఆయన మాట్లాడుతూ, "ప్రభుత్వం తీసుకునే చర్యలు కార్పొరేట్ ఆదాయాల గమనాన్ని మార్చడానికి సహాయపడతాయని, దేశీయ సంస్కరణలు కొనసాగుతాయని మేము విశ్వసిస్తున్నాము. అదే సమయంలో, టారిఫ్ ప్రతిష్టంభన ఏదైనా పరిష్కారం అయితే, అది ఒక ముఖ్యమైన బాహ్య ఉత్ప్రేరకం అవుతుంది," అని అన్నారు.