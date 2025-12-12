Edit Profile
    ట్రేడర్స్​ అలర్ట్​- ఈ రోజు స్టాక్​ మార్కెట్​కు లాభాలు.. ఈ 10 స్టాక్స్​తో ప్రాఫిట్​కి ఛాన్స్​!

    డిసెంబర్​ 12, ట్రేడర్లు నేడు ట్రాక్​ చేయాల్సిన స్టాక్స్​ టు బై, బ్రేకౌట్​ స్టాక్స్​ టు బై లిస్ట్​ని నిపుణులు వెల్లడించారు. వీటితో పాటు లేటెస్ట్​ స్టాక్​ మార్కెట్​ అప్డేట్స్​ని ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    Published on: Dec 12, 2025 8:21 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    గురువారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​ని దేశీయ స్టాక్​ మార్కెట్​లు లాభాల్లో ముగించాయి. బీఎస్​ఈ సెన్సెక్స్​ 427 పాయింట్లు పెరిగి 84,818 వద్ద స్థిరపడింది. నిఫ్టీ50.. 141 పాయింట్లు వృద్ధిచెంది 25,899 వద్ద సెషన్​ని ముగించింది. ఇక బ్యాంక్​ నిఫ్టీ 249 పాయింట్లు పెరిగి 59,210 వద్దకు చేరింది.

    స్టాక్​ మార్కెట్​ అప్డేట్స్​..
    ఎఫ్​ఐఐలు.. డీఐఐలు..

    గురువారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​లో ఎఫ్​ఐఐలు రూ. 2,020.94 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను విక్రయించారు. అదే సమయంలో డీఐఐలు రూ. 3,7960.07 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను కొనుగోలు చేశారు.

    ఈ డిసెంబర్​​​​ నెలలో ఎఫ్​ఐఐలు ఇప్పటివరకు మొత్తం మీద రూ. 18,491.29 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను అమ్మేశారు. అదే సమయంలో డీఐఐలు రూ. 36,101.26 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను కొనుగోలు చేశారు.

    ఈరోజు స్టాక్​ మార్కెట్​ ఎలా ఉండబోతోంది?

    ఇక శుక్రవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​ని దేశీయ స్టాక్​ మార్కెట్​ లాభాల్లో ప్రారంభించే అవకాశం ఉంది. గిఫ్ట్​ నిఫ్టీ దాదాపు 110 పాయింట్ల లాభంలో ఉండటం ఇందుకు కారణం.

    “నిఫ్టీ50కి షార్ట్​ టర్మ్​లో 25,700 వద్ద సపోర్ట్​ లభించే అవకాశం ఉంది. అది బ్రేక్​ అయితే బేరిష్​గా మారొచ్చు. 26,000 వద్ద రెసిస్టెన్స్​ ఉంది. అది దాటితే బుల్లిష్​ సెంటిమెంట్​ కనిపించవచ్చు,” అని జియోజిత్​ ఇన్వెస్ట్​మెంట్​ లిమిటెడ్​ హెడ్​ ఆఫ్​ రీసెర్చ్​ వినోద్​ నాయర్​ తెలిపారు.

    అమెరికా స్టాక్​ మార్కెట్​లు..

    గురువారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​ని అమెరికా స్టాక్​ మార్కెట్​లు ఫ్లాట్​గా ముగించాయి. డౌ జోన్స్​ 1.34 శాతం పెరిగింది. ఎస్​ అండ్​ పీ 500​ 0.34శాతం వృద్ధిచెందింది. టెక్​ ఇండెక్స్​ నాస్​డాక్ 0.25 శాతం డౌన్​ అయ్యింది.

    ఆసియా స్టాక్​ మార్కెట్​లు శుక్రవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​లో స్వల్ప లాభాల్లో కొనసాగుతున్నాయి.

    స్టాక్స్​ టు బై..

    జామ్నా ఆటో- బై రూ. 125.5, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 121, టార్గెట్​ రూ. 134.5

    జీవీటీ అండ్​ డీ- బై రూ. 2998, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 2750, టార్గెట్​ రూ. 2895

    గ్రాసిమ్​- బై రూ. 2795, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 2750, టార్గెట్​ రూ. 2880

    యూనియన్​ బ్యాంక్​- బై రూ. 150, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 145, టార్గెట్​ రూ. 158

    ఎం అండ్​ ఎం- బై రూ. 3665, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 3600, టార్గెట్​ రూ. 3790

    బ్రేకౌట్​ స్టాక్స్​ టు బై..

    యాత్ర ఆన్​లైన్: రూ .180 వద్ద కొనండి, టార్గెట్ రూ .194, స్టాప్ లాస్ రూ .173;

    నాట్కో ఫార్మా: రూ .914 వద్ద కొనండి, లక్ష్యం రూ .980, స్టాప్ లాస్ రూ .880;

    సాకార్ హెల్త్ కేర్: రూ.421, టార్గెట్ రూ.460, స్టాప్ లాస్ రూ.410;

    రామ్కో సిస్టమ్స్: రూ .654 వద్ద కొనుగోలు, టార్గెట్ రూ .700, స్టాప్ లాస్ రూ .630;

    ప్రతాప్ స్నాక్స్: రూ .1085 వద్ద కొనండి, టార్గెట్ రూ .1170, స్టాప్ లాస్ రూ .1050.

    (గమనిక:- ఇవి నిపుణుల అభిప్రాయాలు మాత్రమే. హిందుస్థాన్​ టైమ్స్​ తెలుగుకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు. ఏదైనా ట్రేడ్​ తీసుకునే ముందు ట్రేడర్లకు సొంతంగా ఎనాలసిస్​ ఉండటం శ్రేయస్కరం.)

