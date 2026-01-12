Edit Profile
    ట్రేడర్స్​ అలర్ట్​- రిలయన్స్​ షేర్​ ప్రైజ్​ టార్గెట్​ ఇదే..

    జనవరి 12, ట్రేడర్లు నేడు ట్రాక్​ చేయాల్సిన స్టాక్స్​ టు బై, బ్రేకౌట్​ స్టాక్స్​ టు బై లిస్ట్​ని నిపుణులు వెల్లడించారు. వీటితో పాటు లేటెస్ట్​ స్టాక్​ మార్కెట్​ అప్డేట్స్​ని ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    Published on: Jan 12, 2026 8:16 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    దేశీయ స్టాక్​ మార్కెట్​లో నష్టాల పరంపర కొనసాగుతోంది! శుక్రవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​ని సైతం దేశీయ స్టాక్​ మార్కెట్​లు నష్టాల్లో ముగించాయి. బీఎస్​ఈ సెన్సెక్స్​ 605 పాయింట్లు పడి 83,576 వద్ద స్థిరపడింది. నిఫ్టీ50.. 194 పాయింట్లు కోల్పోయి 25,683 వద్ద సెషన్​ని ముగించింది. ఇక బ్యాంక్​ నిఫ్టీ 435 పాయింట్లు పడి 59,252 వద్దకు చేరింది.

    స్టాక్​ మార్కెట్​ అప్డేట్స్​..
    స్టాక్​ మార్కెట్​ అప్డేట్స్​..

    ఎఫ్​ఐఐలు.. డీఐఐలు..

    శుక్రవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​లో ఎఫ్​ఐఐలు రూ. 3,609.00 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను విక్రయించారు. అదే సమయంలో డీఐఐలు రూ. 5,341.01 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను కొనుగోలు చేశారు.

    ఈరోజు స్టాక్​ మార్కెట్​ ఎలా ఉండబోతోంది?

    ఇక సోమవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​ని దేశీయ స్టాక్​ మార్కెట్​ ఫ్లాట్​గా ప్రారంభించే అవకాశం ఉంది. గిఫ్ట్​ నిఫ్టీ దాదాపు 10 పాయింట్ల నష్టంలో ఉండటం ఇందుకు కారణం.

    హైయ్యర్​ లెవల్స్​ వద్ద ప్రాఫిట్​ బుకింగ్​ కారణంగా నిఫ్టీ50 బలహీనంగా కనిపిస్తున్నట్టు మార్కెట్​ నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇండికేటర్లు ఓవర్​సోల్డ్​ పొజిషన్​కి చేరాయని, ఫలితంగా పుల్​-బ్యాక్​ వచ్చే అవకాశం కూడా ఉందని వివరించారు. అయితే 26,000 దాటితే కానీ సూచీలో పాజిటివ్​ ట్రెండ్​ కనిపించకపోవచ్చని అభిప్రాయపడ్డారు.

    అమెరికా స్టాక్​ మార్కెట్​లు..

    శుక్రవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​ని అమెరికా స్టాక్​ మార్కెట్​లు స్వల్ప లాభాల్లో ముగించాయి. డౌ జోన్స్​ 0.48 శాతం పెరిగింది. ఎస్​ అండ్​ పీ 500​ 0.65శాతం వృద్ధిచెందింది. టెక్​ ఇండెక్స్​ నాస్​డాక్ 0.81 శాతం పెరిగింది.

    ఆసియా స్టాక్​ మార్కెట్​లు సోమవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​లో స్వల్ప లాభాల్లో కొనసాగుతున్నాయి.

    స్టాక్స్​ టు బై..

    అశోక్​ లేల్యాండ్​ లిమిటెడ్​- బై రూ. 188, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 181, టార్గెట్​ రూ. 202

    ఇప్​కా ల్యాబ్స్​- బై రూ. 1575, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 1520, టార్గెట్​ రూ. 1685

    రిలయన్స్​ ఇండస్ట్రీస్​- బై రూ. 1475, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 1450, టార్గెట్​ రూ. 1510

    సెయిల్​- బై రూ. 144, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 138, టార్గెట్​ రూ. 154

    గుజరాత్​ పిపావావ్​ పోర్ట్​ లిమిటెడ్​- బై రూ. 186, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 182, టార్గెట్​ రూ. 194

    బ్రేకౌట్​ స్టాక్స్​ టు బై..

    సీసీఎల్​ ప్రాడక్ట్స్​ ఇండియా- బై రూ. 942.40, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 897, టార్గెట్​ రూ. 1035

    కేఎస్​బీ- బై రూ. 763.70, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 730, టార్గెట్​ రూ. 830

    హెచ్​సీఎల్​ టెక్నాలజీస్​- బై రూ. 1661.40, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 1600, టార్గెట్​ రూ. 1780

    ఎండ్యురెన్స్​ టెక్నాలజీస్​- బై రూ. 2622, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 2525, టార్గెట్​ రూ. 2825

    రామ్​కో సిమెంట్స్​ లిమిటెడ్​- బై రూ. 1093.8, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 1040, టార్గెట్​ రూ. 1200

    (గమనిక:- ఇవి నిపుణుల అభిప్రాయాలు మాత్రమే. హిందుస్థాన్​ టైమ్స్​ తెలుగుకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు. ఏదైనా ట్రేడ్​ తీసుకునే ముందు ట్రేడర్లకు సొంతంగా ఎనాలసిస్​ ఉండటం శ్రేయస్కరం.)

