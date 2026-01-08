Edit Profile
    స్టాక్ మార్కెట్ గైడ్: నేటి ట్రేడింగ్‌లో మార్కెట్ స్మిత్ 2 స్టాక్ సిఫారసులు ఇవీ

    మార్కెట్ ఒడిదుడుకుల మధ్య ఇన్వెస్టర్లకు మార్కెట్‌స్మిత్ ఇండియా కీలక సూచనలు చేసింది. పర్సిస్టెంట్ సిస్టమ్స్, టోరెంట్ ఫార్మా షేర్లలో కొనుగోళ్లకి ఇది మంచి సమయమని విశ్లేషించింది. నిఫ్టీ, బ్యాంక్ నిఫ్టీ ప్రస్తుత పరిస్థితి, టెక్నికల్ అంచనాలు మీకోసం.

    Published on: Jan 08, 2026 6:51 AM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    బుధవారం నాటి ట్రేడింగ్‌లో భారత స్టాక్ మార్కెట్లు వరుసగా మూడో రోజు కూడా నష్టాలను చవిచూశాయి. అంతర్జాతీయంగా పెరుగుతున్న భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు, అమెరికా సుంకాల పెంపుపై నెలకొన్న ఆందోళనలు ఇన్వెస్టర్లను అప్రమత్తం చేశాయి. ముగింపు సమయానికి నిఫ్టీ 50 సూచీ 26,140.75 (-0.14%) వద్ద, సెన్సెక్స్ 84,961.14 (-0.12%) వద్ద స్థిరపడ్డాయి. అయితే, ప్రధాన సూచీలు స్వల్పంగా తగ్గినప్పటికీ, మిడ్-క్యాప్ విభాగంలో కొనుగోళ్ల మద్దతు లభించడం విశేషం.

    స్టాక్ మార్కెట్ గైడ్: నేటి ట్రేడింగ్‌లో మార్కెట్ స్మిత్ 2 స్టాక్ సిఫారసులు ఇవీ
    స్టాక్ మార్కెట్ గైడ్: నేటి ట్రేడింగ్‌లో మార్కెట్ స్మిత్ 2 స్టాక్ సిఫారసులు ఇవీ

    రంగాల వారీగా ప్రదర్శన

    ఐటీ రంగం (+1.87%), కన్స్యూమర్ డ్యూరబుల్స్ (+1.69%) అదరగొట్టాయి. ముఖ్యంగా టైటాన్ కంపెనీ మూడవ త్రైమాసిక ఫలితాల జోష్‌తో 4% పెరిగి రికార్డు స్థాయికి చేరింది. మరోవైపు ఆటో, ఆయిల్ అండ్ గ్యాస్ రంగాలు అమ్మకాల ఒత్తిడిని ఎదుర్కోగా, సిప్లా షేరు 4.28% తగ్గి భారీగా నష్టపోయింది. ఇండియా విక్స్‌ (India VIX) 9.95 వద్ద స్థిరంగా ఉండటంతో, మార్కెట్ ప్రస్తుతానికి ఒకే పరిధిలో కదలాడవచ్చని నిపుణులు భావిస్తున్నారు.

    మార్కెట్‌స్మిత్ ఇండియా సిఫార్సు చేసిన రెండు షేర్లు

    1. పర్సిస్టెంట్ సిస్టమ్స్ లిమిటెడ్ (Persistent Systems Ltd)

    • ప్రస్తుత ధర: 6,433
    • కొనుగోలు శ్రేణి: 6,420 - 6,480
    • లక్ష్య ధర (Target): 7,100 (2-3 నెలల్లో)
    • స్టాప్ లాస్: 6,100

    ఎందుకు కొనుగోలు చేయాలి? "డిజిటల్ ఇంజనీరింగ్, క్లౌడ్ విభాగాల్లో ఈ కంపెనీకి బలమైన పట్టు ఉంది. స్థిరమైన ఆదాయ వృద్ధి, తక్కువ అప్పులు కంపెనీకి పెద్ద ప్లస్ పాయింట్స్" అని విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు. టెక్నికల్ పరంగా చూస్తే, ఈ షేరు 'కప్-విత్-హ్యాండిల్' బ్రేకవుట్‌ను ప్రదర్శిస్తోంది. అయితే గ్లోబల్ ఐటీ ఖర్చులు తగ్గడం, కరెన్సీ హెచ్చుతగ్గులు వంటి రిస్క్ అంశాలను ఇన్వెస్టర్లు గమనించాలి.

    2. టోరెంట్ ఫార్మాస్యూటికల్స్ లిమిటెడ్ (Torrent Pharmaceuticals Ltd)

    • ప్రస్తుత ధర: 4,086
    • కొనుగోలు శ్రేణి: 4,070 - 4,100
    • లక్ష్య ధర (Target): 4,600 (2-3 నెలల్లో)
    • స్టాప్ లాస్: 3,820

    ఎందుకు కొనుగోలు చేయాలి? దీర్ఘకాలిక వ్యాధుల చికిత్స (Chronic therapy) విభాగంలో ఈ కంపెనీకి తిరుగులేని గుర్తింపు ఉంది. భారత మార్కెట్లో పటిష్టమైన వృద్ధిని కనబరుస్తోంది. "స్థిరమైన నగదు ప్రవాహం, బలమైన ప్రొడక్ట్ పైప్‌లైన్ ఈ షేరును ఆకర్షణీయంగా మారుస్తున్నాయి" అని నిపుణులు వివరిస్తున్నారు. టెక్నికల్ చార్టుల్లో ఈ షేరు 'ఫ్లాట్ బేస్' బ్రేకవుట్‌ను సూచిస్తోంది.

    నిఫ్టీ 50: టెక్నికల్ విశ్లేషణ

    నిఫ్టీ ప్రస్తుతం ఒక క్రమబద్ధమైన అప్‌ట్రెండ్‌లో ఉంది. జనవరి 7న స్వల్పంగా తగ్గినప్పటికీ, ఇది ఒక ఆరోగ్యకరమైన సవరణగానే భావించాలి.

    కీలక స్థాయిలు: నిఫ్టీ 26,300 స్థాయిని దాటితే, తదుపరి లక్ష్యం 26,500 - 26,700 వరకు ఉండవచ్చు.

    మద్దతు ధర (Support): దిగువ స్థాయిలో 25,900 వద్ద బలమైన మద్దతు ఉంది. ఒకవేళ అది కూడా దాటితే 25,500 వరకు వెళ్లే అవకాశం ఉంది.

    మార్కెట్ స్థితి: ఓనీల్ మెథడాలజీ ప్రకారం మార్కెట్ ప్రస్తుతం "Confirmed Uptrend"లో ఉంది.

    బ్యాంక్ నిఫ్టీ పరిస్థితి ఏంటి?

    బ్యాంక్ నిఫ్టీ బుధవారం 60,000 మార్కును చేరడానికి ప్రయత్నించి, చివరకు 59,990.85 వద్ద ముగిసింది.

    ముఖ్య గమనిక: స్వల్ప కాలికంగా కొంత అమ్మకాల ఒత్తిడి ఉన్నప్పటికీ, 59,700 పైన ఉన్నంత వరకు మార్కెట్ సానుకూలంగానే ఉంటుంది.

    ట్రేడింగ్ వ్యూహం: ఏదైనా తగ్గుదల కనిపిస్తే దానిని కొనుగోలు అవకాశంగా మలుచుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఎగువన 60,100 దాటితే, వారం రోజుల్లోనే 61,000 స్థాయిని చూసే అవకాశం ఉంది.

    (గమనిక: ఇక్కడ ఇచ్చిన సలహాలు నిపుణుల వ్యక్తిగత విశ్లేషణ మాత్రమే. పెట్టుబడి పెట్టే ముందు మీ ఆర్థిక సలహాదారుని సంప్రదించడం శ్రేయస్కరం.)

