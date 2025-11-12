Edit Profile
    ట్రేడర్స్​ అలర్ట్​- ఈ 10 స్టాక్స్​లో ట్రేడ్​తో లాభాలకు ఛాన్స్​!

    నవంబర్​ 12, ట్రేడర్లు నేడు ట్రాక్​ చేయాల్సిన స్టాక్స్​ టు బై, బ్రేకౌట్​ స్టాక్స్​ టు బై లిస్ట్​ని నిపుణులు వెల్లడించారు. వీటితో పాటు లేటెస్ట్​ స్టాక్​ మార్కెట్​ అప్డేట్స్​ని ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    Published on: Nov 12, 2025 8:15 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    మంగళరం ట్రేడింగ్​ సెషన్​ని దేశీయ స్టాక్​ మార్కెట్​లు లాభాల్లో ముగించాయి. బీఎస్​ఈ సెన్సెక్స్​ 336 పాయింట్లు పెరిగి 83,871 వద్ద స్థిరపడింది. నిఫ్టీ50.. 121 పాయింట్లు వృద్ధిచెంది 25,695 వద్ద సెషన్​ని ముగించింది. ఇక బ్యాంక్​ నిఫ్టీ 201 పాయింట్లు పెరిగి 58,138 వద్దకు చేరింది.

    స్టాక్​ మార్కెట్​ అప్​డేట్స్​..
    స్టాక్​ మార్కెట్​ అప్​డేట్స్​..

    ఎఫ్​ఐఐలు.. డీఐఐలు..

    మంగళవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​లో ఎఫ్​ఐఐలు రూ. 803.22 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను విక్రయించారు. అదే సమయంలో డీఐఐలు రూ. 2,188.47 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను కొనుగోలు చేశారు.

    ఈ నెలలో ఎఫ్​ఐఐలు ఇప్పటివరకు మొత్తం మీద రూ. 6550.73 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను అమ్మేశారు. అదే సమయంలో డీఐఐలు రూ. 24,671.67 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను కొనుగోలు చేశారు.

    ఈరోజు స్టాక్​ మార్కెట్​ ఎలా ఉండబోతోంది?

    ఇక బుధవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​ని దేశీయ స్టాక్​ మార్కెట్​ లాభాల్లో ప్రారంభించే అవకాశం ఉంది. గిఫ్ట్​ నిఫ్టీ దాదాపు 145 పాయింట్ల లాభంలో ఉండటం ఇందుకు కారణం.

    “నిఫ్టీ50 షార్ట్​ టర్మ్​ ట్రెండ్​ పాజిటివ్​గా ఉంది. 26,000 టార్గెట్​! 25,600 వద్ద సపోర్ట్​ ఉంది,” అని ఎల్​కేపీ సెక్యూరిటీస్​కి చెందిన రూపక్​ దే తెలిపారు.

    అమెరికా స్టాక్​ మార్కెట్​లు..

    మంగళవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​ని అమెరికా స్టాక్​ మార్కెట్​లు ఫ్లాట్​గా ముగించాయి. డౌ జోన్స్​ 1.1 శాతం పెరిగింది. ఎస్​ అండ్​ పీ 500​ 0.21శాతం వృద్ధిచెందింది. టెక్​ ఇండెక్స్​ నాస్​డాక్ 0.25 శాతం డౌన్​ అయ్యింది.

    ఆసియా స్టాక్​ మార్కెట్​లు బుధవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​లో లాభాల్లో కొనసాగుతున్నాయి.

    స్టాక్స్​ టు బై..

    అశోక్​ లేల్యాండ్​- బై రూ. 146, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 141, టార్గెట్​ రూ. 156

    నెల్కో- బై రూ. 265.66, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 256, టార్గెట్​ రూ. 285

    హుడ్​కో- బై రూ. 230, స్టాప్​ లస్​ రూ. 22, టార్గెట్​ రూ. 243

    ఎస్బీఐ కార్డ్స్​ అండ్​ పేమెంట్స్​ సర్వీసెస్​- బై రూ. 864, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 845, టార్గెట్​ రూ. 895

    ఓఎన్​జీసీ- బై రూ. 249, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 243, టార్గెట్​ రూ. 262

    బ్రేకౌట్​ స్టాక్స్​ టు బై..

    యాత్ర ఆన్ లైన్: రూ .165 వద్ద కొనండి, టార్గెట్ రూ .177, స్టాప్ లాస్ రూ .158;

    ఆనంద్ రాఠీ షేర్ అండ్ స్టాక్ బ్రోకర్స్: రూ .616 వద్ద కొనండి, లక్ష్యం రూ .660, స్టాప్ లాస్ రూ .595;

    లాటెంట్ వ్యూ అనలిటిక్స్: రూ .485 వద్ద కొనండి, టార్గెట్ రూ .520, స్టాప్ లాస్ రూ .466;

    అవ్ఫిస్ స్పేస్ సొల్యూషన్స్: రూ .630 వద్ద కొనండి, టార్గెట్ రూ .675, స్టాప్ లాస్ రూ .605;

    కేపీఆర్ మిల్లు: రూ.1094కు కొనండి, టార్గెట్ రూ.1180, స్టాప్ లాస్ రూ.1055.

    (గమనిక:- ఇవి నిపుణుల అభిప్రాయాలు మాత్రమే. హిందుస్థాన్​ టైమ్స్​ తెలుగుకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు. ఏదైనా ట్రేడ్​ తీసుకునే ముందు ట్రేడర్లకు సొంతంగా ఎనాలసిస్​ ఉండటం శ్రేయస్కరం.)

