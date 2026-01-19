Edit Profile
    ట్రేడర్స్​ అలర్ట్​- ఎయిర్​టెల్​, టెక్​ మహీంద్రా షేర్​ ప్రైజ్​ టార్గెట్స్​ ఇవే..

    జనవరి 19, ట్రేడర్లు నేడు ట్రాక్​ చేయాల్సిన స్టాక్స్​ టు బై, బ్రేకౌట్​ స్టాక్స్​ టు బై లిస్ట్​ని నిపుణులు వెల్లడించారు. వీటితో పాటు లేటెస్ట్​ స్టాక్​ మార్కెట్​ అప్డేట్స్​ని ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    Published on: Jan 19, 2026 8:15 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    శుక్రవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​ని దేశీయ స్టాక్​ మార్కెట్​లు ఫ్లాట్​గా ముగించాయి. బీఎస్​ఈ సెన్సెక్స్​ 188 పాయింట్లు పెరిగి 83,570 వద్ద స్థిరపడింది. నిఫ్టీ50.. 29 పాయింట్లు వృద్ధిచెంది 25,694 వద్ద సెషన్​ని ముగించింది. ఇక బ్యాంక్​ నిఫ్టీ 515 పాయింట్లు పెరిగి 60,095 వద్దకు చేరింది.

    స్టాక్​ మార్కెట్​ అప్డేట్స్​..
    స్టాక్​ మార్కెట్​ అప్డేట్స్​..

    ఎఫ్​ఐఐలు.. డీఐఐలు..

    శుక్రవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​లో ఎఫ్​ఐఐలు రూ. 4,346.13 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను విక్రయించారు. అదే సమయంలో డీఐఐలు రూ. 3,935.31 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను కొనుగోలు చేశారు.

    ఈ జనవరి​​​ నెలలో ఎఫ్​ఐఐలు ఇప్పటివరకు మొత్తం మీద రూ. 26,052.4 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను అమ్మేశారు. అదే సమయంలో డీఐఐలు రూ. 34,076.71 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను కొనుగోలు చేశారు.

    ఈరోజు స్టాక్​ మార్కెట్​ ఎలా ఉండబోతోంది?

    ఇక సోమవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​ని దేశీయ స్టాక్​ మార్కెట్​ నష్టాల్లో ప్రారంభించే అవకాశం ఉంది. గిఫ్ట్​ నిఫ్టీ దాదాపు 160 పాయింట్ల నష్టంలో ఉండటం ఇందుకు కారణం.

    “నిఫ్టీ50కి 25,500- 25,450 జోన్​ కీలక సపోర్ట్​గా ఉంది. 25,875- 25,900 జోన్​ రెసిస్టెన్స్​గా ఉంది. ఈ రెండింటిలో ఏది బ్రేక్​ అయినా సూచీ అటువైపు బలంగా కదలి అవకాశం ఉంది,” అని ఏంజిల్​ వన్​కి చెందిన చీఫ్​ మేనేజర్​- టెక్నికల్​ అండ్​ డెరివేటివ్​ రీసెర్చ్​ ఎనలిస్ట్​ ఓషో కృష్ణన్​ తెలిపారు.

    • Reliance share : క్యూ3 ఫలితాల తర్వాత రిలయన్స్​ స్టాక్​ డౌన్​? కొనాలా? అమ్మేయాలా? పూర్తి వివరాలు తెలుసుకునేందుకు ఇక్కడ క్లిక్​ చేయండి.

    అమెరికా స్టాక్​ మార్కెట్​లు..

    శుక్రవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​ని అమెరికా స్టాక్​ మార్కెట్​లు ఫ్లాట్​గా ముగించాయి. డౌ జోన్స్​ 0.17 శాతం పతనమైంది. ఎస్​ అండ్​ పీ 500​ 0.06శాతం పడింది. టెక్​ ఇండెక్స్​ నాస్​డాక్ 0.06 శాతం డౌన్​ అయ్యింది.

    ఆసియా స్టాక్​ మార్కెట్​లు సోమవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​లో నష్టాల్లో కొనసాగుతున్నాయి.

    స్టాక్స్​ టు బై..

    ఏయూ స్మాల్​ ఫైనాన్స్​ బ్యాంక్​- బై రూ. 1025, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 990, టార్గెట్​ రూ. 1100

    ఎల్​టీఐ మైండ్​ట్రీ- బై రూ. 6308, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 6100, టార్గెట్​ రూ. 6750

    ఐఈఎక్స్​- బై రూ. 140, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 124, టార్గెట్​ రూ. 152

    చోలమండలం ఇన్వెస్ట్​మెంట్​ అండ్​ ఫైనాన్స్​- బై రూ. 1700, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 1670, టార్గెట్​ రూ. 1750

    భారతీ ఎయిర్​టెల్​- బై రూ. 2015, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 2000, టార్గెట్​ రూ. 2150

    బ్రేకౌట్​ స్టాక్స్​ టు బై..

    యూపీఎల్​- బై రూ. 790.15, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 761

    టెక్​ మహీంద్రా- బై రూ. 1670.50, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 1600, టార్గెట్​ రూ. 1815

    బ్యాంక్​ ఆప్​ బరోడా- బై రూ. 308.25, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 295, టార్గెట్​ రూ. 330

    జేఎస్​డబ్ల్యూ స్టీల్​- బై రూ. 1187, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 1145, టార్గెట్​ రూ. 1280

    గ్రాసిమ్​ ఇండస్ట్రీస్​- బై రూ. 2809, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 2700, టార్గెట్​ రూ. 3000

    (గమనిక:- ఇవి నిపుణుల అభిప్రాయాలు మాత్రమే. హిందుస్థాన్​ టైమ్స్​ తెలుగుకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు. ఏదైనా ట్రేడ్​ తీసుకునే ముందు ట్రేడర్లకు సొంతంగా ఎనాలసిస్​ ఉండటం శ్రేయస్కరం.)

