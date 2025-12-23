Edit Profile
    వరుణ్​ బ్రేవరేజెస్​ స్టాక్​లో మూమెంట్​! షేరు ధర ఇంకా పెరిగే ఛాన్స్​..

    డిసెంబర్​ 23, ట్రేడర్లు నేడు ట్రాక్​ చేయాల్సిన బ్రేకౌట్​ స్టాక్స్​ టు బై లిస్ట్​ని నిపుణులు వెల్లడించారు. వీటితో పాటు లేటెస్ట్​ స్టాక్​ మార్కెట్​ అప్డేట్స్​ని ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    Published on: Dec 23, 2025 8:15 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    సోమవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​ని దేశీయ స్టాక్​ మార్కెట్​లు భారీ లాభాల్లో ముగించాయి! బీఎస్​ఈ సెన్సెక్స్​ 638 పాయింట్లు పెరిగి 85,567 వద్ద స్థిరపడింది. నిఫ్టీ50.. 206 పాయింట్లు వృద్ధిచెంది 26,172 వద్ద సెషన్​ని ముగించింది. ఇక బ్యాంక్​ నిఫ్టీ 235 పాయింట్లు పెరిగి 59,304 వద్దకు చేరింది.

    స్టాక్​ మార్కెట్​ అప్డేట్స్​..
    ఎఫ్​ఐఐలు.. డీఐఐలు..

    సోమవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​లో ఎఫ్​ఐఐలు రూ. 4571.34 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను విక్రయించారు. అదే సమయంలో డీఐఐలు రూ. 4,058.22 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను కొనుగోలు చేశారు.

    ఈ డిసెంబర్​​​​ నెలలో ఎఫ్​ఐఐలు ఇప్పటివరకు మొత్తం మీద రూ. 20,314.71 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను అమ్మేశారు. అదే సమయంలో డీఐఐలు రూ. 56,090.34 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను కొనుగోలు చేశారు.

    ఈరోజు స్టాక్​ మార్కెట్​ ఎలా ఉండబోతోంది?

    ఇక మంగళవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​ని దేశీయ స్టాక్​ మార్కెట్​ లాభాల్లో ప్రారంభించే అవకాశం ఉంది. గిఫ్ట్​ నిఫ్టీ దాదాపు 70 పాయింట్ల లాభంలో ఉండటం ఇందుకు కారణం.

    “నిఫ్టీ50లో ట్రెండ్​ పాజిటివ్​గా ఉంది. ముమెంటమ్​ ఇండికేటర్స్​ మెరుగ్గా ఉన్నాయి. ఫాలింగ్​ వెడ్జ్​ బ్రేకౌట్​ తర్వాత మరింత పైకి వెళుతోంది. ఆర్​ఎస్​ఐలో బలమైన పాజిటివ్​ ముమెంటమ్​ కనిపిస్తోంది. సూచీ 25,900 ఎగువన ఉన్న వరకు పాటిజివ్​ ట్రెండ్​ ఉన్నట్టు. 26,315 వద్ద రెసిస్టెన్స్​ ఉంది,” అని ఎల్​కేపీ సెక్యూరిటీస్​కి చెందిన సీనియర్​ టెక్నికల్​ రీసెర్చ్​ ఎనలిస్ట్​ రూపక్​ దే తెలిపారు.

    అమెరికా స్టాక్​ మార్కెట్​లు..

    సోమవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​ని అమెరికా స్టాక్​ మార్కెట్​లు స్వల్ప లాభాల్లో ముగించాయి. డౌ జోన్స్​ 0.47 శాతం పెరిగింది. ఎస్​ అండ్​ పీ 500​ 0.64శాతం వృద్ధిచెందింది. టెక్​ ఇండెక్స్​ నాస్​డాక్ 0.52 శాతం పెరిగింది.

    ఆసియా స్టాక్​ మార్కెట్​లు మంగళవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​లో లాభాల్లో కొనసాగుతున్నాయి.

    బ్రేకౌట్​ స్టాక్స్​ టు బై..

    వరుణ్ బేవరేజెస్: రూ .485.65 వద్ద కొనండి, టార్గెట్ రూ .515, స్టాప్ లాస్ రూ .470;

    త్రివేణి ఇంజనీరింగ్ అండ్ ఇండస్ట్రీస్: రూ .389.55 వద్ద కొనండి, టార్గెట్ రూ .415, స్టాప్ లాస్ రూ .374;

    బీఈఎంఎల్: రూ .1795.80 వద్ద కొనండి, టార్గెట్ రూ .1930, స్టాప్ లాస్ రూ .1725;

    చంబల్ ఫెర్టిలైజర్స్ అండ్ కెమికల్స్: రూ.465.95 వద్ద కొనండి, రూ.505 టార్గెట్, స్టాప్ లాస్ రూ.445;

    టిటాగర్ రైల్ సిస్టమ్స్: రూ .816.50 వద్ద కొనండి, టార్గెట్ రూ .890, స్టాప్ లాస్ రూ .777.

    (గమనిక:- ఇవి నిపుణుల అభిప్రాయాలు మాత్రమే. హిందుస్థాన్​ టైమ్స్​ తెలుగుకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు. ఏదైనా ట్రేడ్​ తీసుకునే ముందు ట్రేడర్లకు సొంతంగా ఎనాలసిస్​ ఉండటం శ్రేయస్కరం.)

