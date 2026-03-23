    Stock market crash : బాబోయ్​ మళ్లీ రక్తపాతమే! ఈ రోజు స్టాక్​ మార్కెట్​లకు భారీ నష్టాలు..

    Stock market updates : ఇరాన్​ యుద్ధం నేపథ్యంలో ప్రపంచ స్టాక్​ మార్కెట్​లలో మరోసారి రక్తపాతం కనిపిస్తోంది. భారత్​ స్టాక్​ మార్కెట్​లు కూడా భారీ నష్టాలతో ప్రారంభం అవుతాయని గిఫ్ట్​ నిఫ్టీ సూచిస్తోంది.

    Published on: Mar 23, 2026 8:15 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    శుక్రవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​ని దేశీయ స్టాక్​ మార్కెట్​లు ఫ్లాట్​గా ముగించాయి. బీఎస్​ఈ సెన్సెక్స్​ 326 పాయింట్లు పెరిగి 74,533 వద్ద స్థిరపడింది. నిఫ్టీ50.. 112 పాయింట్లు వృద్ధిచెంది 23,115 వద్ద సెషన్​ని ముగించింది. ఇక బ్యాంక్​ నిఫ్టీ మాత్రం 24 పాయింట్లు పడి 53,427 వద్దకు చేరింది.

    స్టాక్​ మార్కెట్​ లేటెస్ట్​ అప్డేట్స్​..
    ఇరాన్​- అమెరికా, ఇజ్రాయెల్​ యుద్ధం కారణంగా స్టాక్​ మార్కెట్​లో గత 20 రోజులుగా అనిశ్చితి కొనసాగుతోంది. సోమవారం కూడా ప్రపంచ సూచీలు నష్టాల్లో కొనసాగుతున్నాయి.

    ఎఫ్​ఐఐలు.. డీఐఐలు..

    శుక్రవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​లో ఎఫ్​ఐఐలు రూ. 5,518.39 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను విక్రయించారు. అదే సమయంలో డీఐఐలు రూ. 5,706.23 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను కొనుగోలు చేశారు.

    ఈరోజు స్టాక్​ మార్కెట్​ ఎలా ఉండబోతోంది?

    ఇక సోమవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​ని దేశీయ స్టాక్​ మార్కెట్​ భారీ నష్టాల్లో ప్రారంభించే అవకాశం ఉంది. గిఫ్ట్​ నిఫ్టీ దాదాపు 335 పాయింట్ల నష్టంలో ఉండటం ఇందుకు కారణం.

    “నిఫ్టీ50 వీక్లీ చార్ట్​లో డోజీ క్యాండిల్​ని ఫార్మ్​ అయ్యింది. ఇది బుల్లిష్​ రివర్సల్​కి సంకేతం. ఆర్​ఎస్​ఐ కూడా ట్రెండ్​ రివర్సల్​ని సూచిస్తోంది. కానీ 22,930 వద్ద ఉన్న సపోర్ట్​ని హోల్డ్​ చేస్తేనే నిఫ్టీ50లో రివర్సల్​ కన్ఫర్మ్​ అవుతుంది. 23,378- 23,868 దగ్గర కీలక రెసిస్టెన్స్​ కనిపిస్తోంది,” అని హెచ్​డీఎఫ్​సీ సెక్యూరిటీస్​కి చెందిన సీనియర్​ టెక్నికల్​ రీసెర్చ్​ ఎనలిస్ట్​ వినయ్​ రజానీ తెలిపారు.

    అమెరికా స్టాక్​ మార్కెట్​లు..

    శుక్రవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​ని అమెరికా స్టాక్​ మార్కెట్​లు నష్టాల్లో ముగించాయి. డౌ జోన్స్​ 0.96 శాతం పతనమైంది. ఎస్​ అండ్​ పీ 500​ 1.51శాతం పడింది. టెక్​ ఇండెక్స్​ నాస్​డాక్ 2.01 శాతం డౌన్​ అయ్యింది.

    పశ్చిమాసియాలో అనిశ్చితుల కారణంగా ఆసియా స్టాక్​ మార్కెట్​లు సోమవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​లో భారీ నష్టాల్లో కొనసాగుతున్నాయి. జపాన్​ నిక్కీ 5శాతం డౌన్​లో ఉంది.

    ముడి చమురు ధరలు..

    సోమవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​లో బ్రెంట్​ క్రూడ్​ ధర 0.68శాతం పడి బ్యారెల్​కి 111.43 డాలర్లకు చేరింది. ముడి చమురు ధరలు ఎక్కువగా ఉండటం ప్రపంచాన్ని ఆందోళనకు గురిచేస్తున్న విషయం.

    స్టాక్స్​ టు బై టుడే..

    జీపీఐఎల్​- బై రూ. 262, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 252, టార్గెట్​ రూ. 277

    ఎన్​టీపీసీ- బై రూ. 381, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 365, టార్గెట్​ రూ. 410

    జియో ఫైనాన్షియల్​ సర్వీసెస్​- బై రూ. 238, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 225, టార్గెట్​ రూ. 260

    ఎటర్నల్​- బై రూ. 232, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 220, టార్గెట్​ రూ. 265

    ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్- బై రూ. 1245, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 1225, టార్గెట్​ రూ. 1275

    ఐషేర్​ మోటార్స్​- బై రూ. 6909, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 6800, టార్గెట్​ రూ. 7220

    డెల్హివరీ- బై రూ. 422.85, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 410, టార్గెట్​ రూ. 450

    ఎన్​టీపీసీ గ్రీన్​- బై రూ. 101, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 98, టార్గెట్​ రూ. 108

    (గమనిక:- ఇవి నిపుణుల అభిప్రాయాలు మాత్రమే. హిందుస్థాన్​ టైమ్స్​ తెలుగుకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు. ఏదైనా ట్రేడ్​ తీసుకునే ముందు ట్రేడర్లకు సొంతంగా ఎనాలసిస్​ ఉండటం శ్రేయస్కరం.)

