    Stock market today : ఇరాన్​పై దాడుల ఎఫెక్ట్​- ఈరోజు స్టాక్​ మార్కెట్​ క్రాష్​ అనివార్యమేనా?

    ఇరాన్​, అమెరికా, ఇజ్రాయెల్​ దాడుల నేపథ్యంలో సోమవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​లో దేశీయ సూచీలకు నష్టాలు తప్పేలా లేవు. ఈ నేపథ్యంలో మార్చ్​ 2న గిఫ్ట్​ నిఫ్టీ లైవ్​, బంగారం- వెండి ధరలు, చమురు ధరలతో పాటు బ్రేకౌట్​ స్టాక్స్​ టు బై లిస్ట్​ని ఇక్కడ చూసేయండి..

    Published on: Mar 02, 2026 9:02 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    శుక్రవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​ని దేశీయ స్టాక్​ మార్కెట్​లు భారీ నష్టాల్లో ముగించాయి. బీఎస్​ఈ సెన్సెక్స్​ 961 పాయింట్లు పడి 81,287 వద్ద స్థిరపడింది. నిఫ్టీ50.. 318 పాయింట్లు కోల్పోయి 25,179 వద్ద సెషన్​ని ముగించింది. ఇక బ్యాంక్​ నిఫ్టీ 659 పాయింట్లు పడి 60,529 వద్దకు చేరింది.

    స్టాక్​ మార్కెట్​ అప్డేట్స్​..
    స్టాక్​ మార్కెట్​ అప్డేట్స్​..

    శనివారం ఇరాన్​పై అమెరికా- ఇజ్రాయెల్​లు సంయుక్త దాడులు చేశాయి. అప్పటి నుంచి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆందోళనలు తీవ్రస్థాయికి చేరాయి. ఈ పరిణామాల మధ్య సోమవారం స్టాక్​ మార్కెట్​ పరిస్థితేంటని ఇన్వెస్టర్లు భయపడుతున్నారు.

    ఎఫ్​ఐఐలు.. డీఐఐలు..

    శుక్రవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​లో ఎఫ్​ఐఐలు రూ. 7,536.36 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను విక్రయించారు. అదే సమయంలో డీఐఐలు రూ. 12,292.81 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను కొనుగోలు చేశారు.

    ఈరోజు స్టాక్​ మార్కెట్​ ఎలా ఉండబోతోంది?

    ఇక సోమవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​ని దేశీయ స్టాక్​ మార్కెట్​ నష్టాల్లో ప్రారంభించే అవకాశం ఉంది. గిఫ్ట్​ నిఫ్టీ దాదాపు 115 పాయింట్ల నష్టంలో ఉంది.

    పశ్చిమాసియాలో కొనసాగుతున్న గందరగోళం ఇందుకు కారణం.

    “నిఫ్టీ50 ఇప్పటికే డౌన్​ ట్రెండ్​లో ఉన్నట్టు కనిపిస్తోంది. చార్ట్​ పాటర్న్​ కూడా నెగిటివ్​గానే ఉంది. సూచీ ఇక్కడి నుంచి 24,700 వరకు వెళ్లొచ్చు. 25,400 వద్ద రెసిస్టెన్స్​ ఉంది,” అని హెచ్​డీఎఫ్​సీ సెక్యూరిటీస్​కి చెందిన టెక్నికల్​ రీసెర్చ్​ ఎనలిస్ట్​ నాగరాజ్​ శెట్టి తెలిపారు.

    అమెరికా స్టాక్​ మార్కెట్​లు..

    శుక్రవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​ని అమెరికా స్టాక్​ మార్కెట్​లు స్వల్ప నష్టాల్లో ముగించాయి. డౌ జోన్స్​ 1.00 శాతం పతనమైంది. ఎస్​ అండ్​ పీ 500​ 0.4శాతం పడింది. టెక్​ ఇండెక్స్​ నాస్​డాక్ 0.92 శాతం డౌన్​ అయ్యింది.

    కాగా శనివారం పరిణామాల అనంతరం అమెరికా స్టాక్​ ఫ్యూచర్స్​ భారీ నష్టాల్లో ట్రేడ్​ అవుతున్నాయి.

    ఆసియా స్టాక్​ మార్కెట్​ల పరిస్థితి కూడా ఇంతే! సోమవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​లో అనేక దేశాల సూచీలు నష్టాల్లో కొనసాగుతున్నాయి. జపాన్​ నిక్కీ 2శాతం పతనమైంది.

    బంగారం, వెండి ధరలు ఇలా..

    స్టాక్​ మార్కెట్​లలో అనిశ్చితి కనిపించినప్పుడు సేఫ్​ హెవెన్​గా భావించే బంగారం ధరలు పెరుగుతాయన్న విషయం తెలిసిందే. సోమవారం కూడా ఇదే జరిగింది.

    అంతర్జాతీయ మార్కెట్​లో స్పాట్​ గోల్డ్​ ఔన్సుకు 5,400 డాలర్లను హిట్​ చేసింది. స్పాట్​ సిల్వర్​ ఔన్సుకు 96డాలర్లు దాటింది.

    చమురు ధరలకు రెక్కలు..

    ఆయిల్​ రిచ్​ దేశాల మధ్య యుద్ధమేఘాలు కమ్ముకోవడంతో ముడి చమురు ధరలు ఒక్కసారిగా భారీగా పెరిగాయి. బ్రెంట్​ క్రూడ్​ 7.6శాతం వృద్ధిచెంది బ్యారెల్​కి 78.4 డాలర్ల మార్క్​ను తాకింది.

    బ్రేకౌట్​ స్టాక్స్​ టు బై..

    ప్రెసిషన్​ వైర్స్​ ఇండియా- బై రూ. 312, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 297, టార్గెట్​ రూ. 330

    టీడీ పవర్​ సిస్టెమ్స్​- బై రూ. 903, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 863, టార్గెట్​ రూ. 966

    అపొలో పైప్స్​- బై రూ. 358, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 344, టార్గెట్​ రూ. 388

    ఐడీబీఐ బ్యాంక్​- బై రూ. 116, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 112, టార్గెట్​ రూ. 123

    చెన్నై పెట్రోలియం కార్పొరేషన్​- బై రూ. 962, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 904, టార్గెట్​ రూ. 1030

    (గమనిక:- ఇవి నిపుణుల అభిప్రాయాలు మాత్రమే. హిందుస్థాన్​ టైమ్స్​ తెలుగుకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు. ఏదైనా ట్రేడ్​ తీసుకునే ముందు ట్రేడర్లకు సొంతంగా ఎనాలసిస్​ ఉండటం శ్రేయస్కరం.)

