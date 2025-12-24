Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    24 డిసెంబర్​ : ఈ రోజు స్టాక్​ మార్కెట్​ ఎలా ఉండబోతోంది? ఏ స్టాక్స్​లో ట్రేడ్​తో లాభాలు?

    డిసెంబర్​ 24, ట్రేడర్లు నేడు ట్రాక్​ చేయాల్సిన స్టాక్స్​ టు బై, బ్రేకౌట్​ స్టాక్స్​ టు బై లిస్ట్​ని నిపుణులు వెల్లడించారు. వీటితో పాటు లేటెస్ట్​ స్టాక్​ మార్కెట్​ అప్డేట్స్​ని ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    Published on: Dec 24, 2025 8:16 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    మంగళవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​ని దేశీయ స్టాక్​ మార్కెట్​లు ఫ్లాట్​గా ముగించాయి. బీఎస్​ఈ సెన్సెక్స్​ 43 పాయింట్లు పడి 85,525 వద్ద స్థిరపడింది. నిఫ్టీ50.. 5 పాయింట్లు పెరిగి 26,177 వద్ద సెషన్​ని ముగించింది. ఇక బ్యాంక్​ నిఫ్టీ 4 పాయింట్లు పడి 59,300 వద్దకు చేరింది.

    స్టాక్​ మార్కెట్​ అప్డేట్స్​..
    స్టాక్​ మార్కెట్​ అప్డేట్స్​..

    ఎఫ్​ఐఐలు.. డీఐఐలు..

    మంగళవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​లో ఎఫ్​ఐఐలు రూ. 1,794.8 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను విక్రయించారు. అదే సమయంలో డీఐఐలు రూ. 3,812.37 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను కొనుగోలు చేశారు.

    ఈ డిసెంబర్​​​​ నెలలో ఎఫ్​ఐఐలు ఇప్పటివరకు మొత్తం మీద రూ. 22,109.51 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను అమ్మేశారు. అదే సమయంలో డీఐఐలు రూ. 59,902.71 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను కొనుగోలు చేశారు.

    ఈరోజు స్టాక్​ మార్కెట్​ ఎలా ఉండబోతోంది?

    ఇక బుధవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​ని దేశీయ స్టాక్​ మార్కెట్​ ఫ్లాట్​గా ప్రారంభించే అవకాశం ఉంది. గిఫ్ట్​ నిఫ్టీ దాదాపు 35 పాయింట్ల లాభంలో ఉండటం ఇందుకు కారణం.

    “26,200 వద్ద రెసిస్టెన్స్​ని ఎదుర్కొన్న అనంతరం నిఫ్టీ50 లాభాలకు బ్రేక్​ పడింది. డైలీ చార్ట్​ క్యాండిల్​లో చిన్న బేరిష్​ క్యాండిల్​ ఏర్పడింది. కానీ ఆర్​ఎస్​ఐ, మాక్​డీ వంటి కీలక ఇండికేటర్లు ఫేవరెబుల్​గానే ఉన్నాయి. ఇప్పుడు సపోర్ట్​ 26,000 జోన్​కి షిఫ్ట్​ అయ్యింది. 21డీఎంఏ కూడా ఇక్కడే ఉంది. సూచీ 26,300 వరకు వెళ్లొచ్చు,” అని సెంట్రమ్​ బ్రోకింగ్​కి చెందిన టెక్నికల్​ అండ్​ డెరివేటివ్స్​ రీసెర్చ్​ ఎనలిస్ట్- హెడ్​​ నిలేశ్​ జైన్​ తెలిపారు.

    అమెరికా స్టాక్​ మార్కెట్​లు..

    మంగళవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​ని అమెరికా స్టాక్​ మార్కెట్​లు ఫ్లాట్​గా ముగించాయి. డౌ జోన్స్​ 0.2 శాతం పెరిగింది. ఎస్​ అండ్​ పీ 500​ 0.5శాతం వృద్ధిచెందింది. టెక్​ ఇండెక్స్​ నాస్​డాక్ 0.6 పెరిగింది.

    ఆసియా స్టాక్​ మార్కెట్​లు బుధవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​లో స్వల్ప లాభాల్లో కొనసాగుతున్నాయి.

    స్టాక్స్​ టు బై..

    నైకా- బై రూ. 256, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 248, టార్గెట్​ రూ. 265

    జేబీఎం ఆటో- బై రూ. 250, స్టాప్​ లాస్​ రూ .240, టార్గెట్​ రూ. 270

    బాల్మర్​ లారేయ్​- బై రూ. 180, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 176, టార్గెట్​ రూ. 190

    బ్రేకౌట్​ స్టాక్స్​ టు బై..

    జీఎంఆర్​ ఎయిర్​పోర్ట్స్​- బై రూ. 104.89, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 99.70, టార్గెట్​ రూ. 115

    ఎన్​ఎల్​సీ ఇండియా- బై రూ. 251.90, స్టాప్​ లాస్​ రూ .240, టార్గెట్​ రూ. 275

    జేకే టైర్​ అండ్​ ఇండస్ట్రీస్​- బై రూ. 510.3, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 488, టార్గెట్​ రూ. 550

    అఫిల్​ 3ఐ- బై రూ. 1766, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 1690, టార్గెట్​ రూ. 1910

    శారదా ఎనర్జీ అండ్​ మినరల్స్​- బై రూ. 530. 25, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 508, టార్గెట్​ రూ. 570

    (గమనిక:- ఇవి నిపుణుల అభిప్రాయాలు మాత్రమే. హిందుస్థాన్​ టైమ్స్​ తెలుగుకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు. ఏదైనా ట్రేడ్​ తీసుకునే ముందు ట్రేడర్లకు సొంతంగా ఎనాలసిస్​ ఉండటం శ్రేయస్కరం.)

    recommendedIcon
    News/News/24 డిసెంబర్​ : ఈ రోజు స్టాక్​ మార్కెట్​ ఎలా ఉండబోతోంది? ఏ స్టాక్స్​లో ట్రేడ్​తో లాభాలు?
    News/News/24 డిసెంబర్​ : ఈ రోజు స్టాక్​ మార్కెట్​ ఎలా ఉండబోతోంది? ఏ స్టాక్స్​లో ట్రేడ్​తో లాభాలు?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes