    Stocks to buy today : ట్రేడర్లు నేడు ఫోకస్​ చేయాల్సిన 8 స్టాక్స్​ టు బై లిస్ట్​..

    ఫిబ్రవరి 24, ట్రేడర్లు నేడు ట్రాక్​ చేయాల్సిన స్టాక్స్​ టు బై, బ్రేకౌట్​ స్టాక్స్​ టు బై లిస్ట్​ని నిపుణులు వెల్లడించారు. వీటితో పాటు లేటెస్ట్​ స్టాక్​ మార్కెట్​ అప్డేట్స్​ని ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    Published on: Feb 24, 2026 8:15 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    సోమవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​ని దేశీయ స్టాక్​ మార్కెట్​లు లాభాల్లో ముగించాయి. బీఎస్​ఈ సెన్సెక్స్​ 480 పాయింట్లు పెరిగి 83,295 వద్ద స్థిరపడింది. నిఫ్టీ50.. 142 పాయింట్లు వృద్ధిచెంది 25,713 వద్ద సెషన్​ని ముగించింది. ఇక బ్యాంక్​ నిఫ్టీ 92 పాయింట్లు పెరిగి 61,264 వద్దకు చేరింది.

    స్టాక్​ మార్కెట్​ లేటెస్ట్​ అప్డేట్స్​..
    స్టాక్​ మార్కెట్​ లేటెస్ట్​ అప్డేట్స్​..

    ఎఫ్​ఐఐలు.. డీఐఐలు..

    సోమవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​లో ఎఫ్​ఐఐలు రూ. 3,483.70 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను కొనుగోలు చేశారు. అదే సమయంలో డీఐఐలు రూ. 1,292.24 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను విక్రయించారు.

    ఈ ఫిబ్రవరి​​​ నెలలో ఎఫ్​ఐఐలు ఇప్పటివరకు మొత్తం మీద రూ. 1,472.46 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను కొన్నారు. అదే సమయంలో డీఐఐలు రూ. 12,818.94 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను కొనుగోలు చేశారు.

    ఈరోజు స్టాక్​ మార్కెట్​ ఎలా ఉండబోతోంది?

    ఇక మంగళవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​ని దేశీయ స్టాక్​ మార్కెట్​ నష్టాల్లో ప్రారంభించే అవకాశం ఉంది. గిఫ్ట్​ నిఫ్టీ దాదాపు 80 పాయింట్ల నష్టంలో ఉండటం ఇందుకు కారణం.

    “నిఫ్టీ50 డైలీ ఛార్ట్​లో అప్పర్​- లోయర్​ షాడోలతో కూడిన స్మాల్​ బుల్లిష్​ క్యాండిల్​ ఏర్పడింది. ఇది వొలటాలిటీతో కూడిన అప్​మూవ్​కి సంకేతం. ప్రస్తుతానికి నిఫ్టీ50కి 25,800- 25,850 వద్ద కీలక రెసిస్టెన్స్​ ఉంది. 25,550 వద్ద సపోర్ట్​ ఉంది, సూచీ 25,900 దాటితే అప్​ట్రెండ్​ కన్ఫర్మ్​ అవుతుంది,” అని హెచ్​డీఎఫ్​సీ సెక్యూరిటీస్​కి చెందిన సీనియర్​ టెక్నికల్​ ఎనలిస్ట్​ నాగారాజ్​ శెట్టి అభిప్రాయపడ్డారు.

    అమెరికా స్టాక్​ మార్కెట్​లు..

    సోమవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​ని అమెరికా స్టాక్​ మార్కెట్​లు నష్టాల్లో ముగించాయి. డౌ జోన్స్​ 1.66 శాతం పతనమైంది. ఎస్​ అండ్​ పీ 500​ 1.04 శాతం పడింది. టెక్​ ఇండెక్స్​ నాస్​డాక్ 1.13 శాతం డౌన్​ అయ్యింది.

    ఆసియా స్టాక్​ మార్కెట్​లు మంగళవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​లో ఫ్లాట్​గా కొనసాగుతున్నాయి.

    బంగారం, వెండి ధరలు ఇలా..

    4 రోజుల లాభాలకు బ్రేక్​ ఇస్తూ.. అంతర్జాతీయ మార్కెట్​లో బంగారం, వెండి ధరలు మంగళవారం స్వల్ప నష్టాల్లో ట్రేడ్​ అవుతున్నాయి. స్పాట్​ గోల్డ్​ 0.7శాతం పడి ఔన్సుకు రూ. 5,187 వద్ద ఉంది. ఇక స్పాట్​ సిల్వర్​ 0.32శాతం కూల్​ అయ్యి ఔన్సుకు 86.32 డాలర్ల వద్ద ఉంది.

    స్టాక్స్​ టు బై..

    డా. రెడ్డీస్​ లెబోరేటరీస్​- బై సీఎంపీ, టార్గెట్​ రూ. 1415, స్టాప్​ లాస్​ రూ.1250

    ఇండియన్​ ఆయిల్​ కార్పొరేషన్​ (ఐఓసీ)- బై సీఎంపీ, టాస్గెట్​ రూ. 188, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 170.40

    ఎస్బీఐ లైఫ్​ ఇన్సూరెన్స్​- బై సీఎంపీ, టార్గెట్​ రూ. 2250, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 2040

    బ్రేకౌట్​ స్టాక్స్​ టు బై..

    సిటీ యూనియన్​ బ్యాంక్​- బై రూ. 291, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 281, టార్గెట్​ రూ. 312

    పృథ్వి స్పెషాలిటీ కెమికల్స్​- బై రూ. 2994, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 2890, టార్గెట్​ రూ. 3200

    కృష్ణ ఇన్​స్టిట్యూట్​ ఆఫ్​ మెడికల్​ సైన్సెస్​ (కిమ్స్​)- బై రూ 717, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 690, టార్గెట్​ రూ. 770

    ఫైన్​ ఆర్గానిక్​ ఇండస్ట్రీస్​- బై రూ. 4647, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 4450, టార్గెట్​ రూ. 4950

    ఇంజర్​సోల్​- ర్యాండ్​ (ఇండియా)- బై రూ. 3988, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 3820, టార్గెట్​ రూ. 4270

    (గమనిక:- ఇవి నిపుణుల అభిప్రాయాలు మాత్రమే. హిందుస్థాన్​ టైమ్స్​ తెలుగుకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు. ఏదైనా ట్రేడ్​ తీసుకునే ముందు ట్రేడర్లకు సొంతంగా ఎనాలసిస్​ ఉండటం శ్రేయస్కరం.)

