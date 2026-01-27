Edit Profile
    జనవరి 27 : ట్రేడర్స్​ అలర్ట్​ - నేటి స్టాక్స్​ టు బై లిస్ట్​ ఇదే..

    3 రోజుల వరుస సెలవుల అనంతరం దేశీయ స్టాక్​ మార్కెట్​లు నేడు, జనవరి 27న ఓపెన్​ అవుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ట్రేడర్లు నేడు ట్రాక్​ చేయాల్సిన స్టాక్స్​ టు బై లిస్ట్​ని, లేటెస్ట్​ స్టాక్​ మార్కెట్​ అప్డేట్స్​ని ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    Published on: Jan 27, 2026 8:15 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    77వ గణతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా దేశీయ స్టాక్​ మార్కెట్​లకు సోమవారం సెలవు. ఇక శుక్రవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​ని స్టాక్​ మార్కెట్​లు భారీ నష్టాల్లో ముగించాయి. బీఎస్​ఈ సెన్సెక్స్​ 770 పాయింట్లు పడి 81,538 వద్ద స్థిరపడింది. నిఫ్టీ50.. 241 పాయింట్లు కోల్పోయి 25,049 వద్ద సెషన్​ని ముగించింది. ఇక బ్యాంక్​ నిఫ్టీ 727 పాయింట్లు పడి 58,473 వద్దకు చేరింది.

    స్టాక్​ మార్కెట్​ లేటెస్ట్​ అప్డేట్స్​..
    స్టాక్​ మార్కెట్​ లేటెస్ట్​ అప్డేట్స్​..

    ఎఫ్​ఐఐలు.. డీఐఐలు..

    శుక్రవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​లో ఎఫ్​ఐఐలు రూ. 4,113.38 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను విక్రయించారు. అదే సమయంలో డీఐఐలు రూ. 4,102.56 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను కొనుగోలు చేశారు.

    ఈ జనవరి​​​ నెలలో ఎఫ్​ఐఐలు ఇప్పటివరకు మొత్తం మీద రూ. 40,704.39 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను అమ్మేశారు. అదే సమయంలో డీఐఐలు రూ. 54,822.71 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను కొనుగోలు చేశారు.

    ఈరోజు స్టాక్​ మార్కెట్​ ఎలా ఉండబోతోంది?

    ఇక సోమవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​ని దేశీయ స్టాక్​ మార్కెట్​లు లాభాల్లో ప్రారంభించే అవకాశం ఉంది. గిఫ్ట్​ నిఫ్టీ దాదాపు 80 పాయింట్ల లాభంలో ఉండటం ఇందుకు కారణం.

    “నిఫ్టీ50 కీలకమైన 200-డే ఈఎంఏ దిగువకు పడిపోయింది. ఇది నెగిటివ్​ ట్రెండ్​ని సూచిస్తోంది. ఇతర సూచీలు కూడా వీక్​నెస్​ని చూపిస్తున్నాయి. నిఫ్టీ50కి 24,850 వద్ద సపోర్ట్​ ఉంది. అది బ్రేక్​ అయితే సూచీ 24,600 వరకు కూడా వెళ్లొచ్చు. 25,250 వద్ద రెసిస్టెన్స్​ ఉంది. అక్కడి నుంచి 25,500 వరకు వెళ్లొచ్చు. అప్పటివరకు సెల్​-ఆన్​-బై స్ట్రాటజీని అనుసరించడం ఉత్తమం,” అని మాస్టర్​ క్యాపిటల్​ సర్వీసెస్​కి చెందిన చీఫ్​ రీసెర్చ్​ ఆఫీసర్​ డా. రవి సింగ్​ తెలిపారు.

    అమెరికా స్టాక్​ మార్కెట్​లు..

    సోమవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​ని అమెరికా స్టాక్​ మార్కెట్​లు ఫ్లాట్​గా ముగించాయి. డౌ జోన్స్​ 0.64శాతం పెరిగింది. ఎస్​ అండ్​ పీ 500​ 0.50శాతం వృద్ధిచెందింది. టెక్​ ఇండెక్స్​ నాస్​డాక్ 0.43 శాతం పెరిగింది.

    ఆసియా స్టాక్​ మార్కెట్​లు మంగళవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​లో ఫ్లాట్​గా కొనసాగుతున్నాయి.

    స్టాక్స్​ టు బై..

    నెల్కో- బై రూ. 371, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 358, టార్గెట్​ రూ. 397

    అశోక్​ లేల్యాండ్​- బై రూ. 193, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 186, టార్గెట్​ రూ. 207

    జేఎస్​డబ్ల్యూ స్టీల్​- బై రూ. 1170, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 1145, టార్గెట్​ రూ. 1220

    ఇండస్​ టవర్స్​- బై రూ. 413, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 400, టార్గెట్​ రూ. 440

    యూపీఎల్​- బై రూ. 702, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 680, టార్గెట్​ రూ. 740

    జీఎన్​ఎఫ్​సీ- బై రూ. 464, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 454, టార్గెట్​ రూ. 486

    వోల్టాస్​- బై రూ. 1315, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 1285, టార్గెట్​ రూ. 1385

    స్వాన్​ కార్ప్​- బై రూ. 410, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 400, టార్గెట్​ రూ. 435

    (గమనిక:- ఇవి నిపుణుల అభిప్రాయాలు మాత్రమే. హిందుస్థాన్​ టైమ్స్​ తెలుగుకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు. ఏదైనా ట్రేడ్​ తీసుకునే ముందు ట్రేడర్లకు సొంతంగా ఎనాలసిస్​ ఉండటం శ్రేయస్కరం.)

