ట్రేడర్స్​ అలర్ట్​- మీరు ట్రాక్​ చేయాల్సిన 10 స్టాక్స్​ టు బై లిస్ట్​ ఇదే..

గురువారం ట్రేడింగ్ సెషన్ని దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లు ఫ్లాట్గా ముగించాయి. బీఎస్ఈ సెన్సెక్స్ 111 పాయింట్లు పెరిగి 85,720 వద్ద స్థిరపడింది. నిఫ్టీ50.. 10 పాయింట్లు వృద్ధిచెంది 26,216 వద్ద సెషన్ని ముగించింది. ఇక బ్యాంక్ నిఫ్టీ 209 పాయింట్లు పెరిగి 59,737 వద్దకు చేరింది.
ఎఫ్ఐఐలు.. డీఐఐలు..
గురువారం ట్రేడింగ్ సెషన్లో ఎఫ్ఐఐలు రూ. 1,996.40 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను విక్రయించారు. అదే సమయంలో డీఐఐలు రూ. 3,551.88 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను కొనుగోలు చేశారు.
ఈరోజు స్టాక్ మార్కెట్ ఎలా ఉండబోతోంది?
ఇక శుక్రవారం ట్రేడింగ్ సెషన్ని దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్ ఫ్లాట్గా ప్రారంభించే అవకాశం ఉంది. గిఫ్ట్ నిఫ్టీ దాదాపు 30 పాయింట్ల లాభంలో ఉండటం ఇందుకు కారణం.
“నిఫ్టీ50కి 26,000 వద్ద సపోర్ట్ ఉంది. అది బ్రేక్ అవ్వనంత వరకు సూచీ 26,440- 26,580 వరకు వెళ్లే అవకాశం ఉంది. కొన్ని రోజులుగా సూచీ బాగా పెరిగింది కాబట్టి, ఇక్కడి నుంచి కింద పడినా బై-ఆన్ డిప్స్ స్ట్రాటజీని అనుసరించవచ్చు,” అని ఎల్కేపీ సెక్యూరిటీస్కి చెందిన సీనియర్ టెక్నికల్ ఎనలిస్ట్ రూపక్ దే తెలిపారు.
అమెరికా స్టాక్ మార్కెట్లు..
థాంక్స్గివింగ్ కారణంగా గురువారంఅమెరికా స్టాక్ మార్కెట్లకు సెలవు. శుక్రవారం సైతం తొందరగా క్లోజ్ అవుతాయి. కాగా స్టాక్ ఫ్యూచర్స్ మాత్రం ఫ్లాట్గా కొనసాగుతున్నాయి.
ఆసియా స్టాక్ మార్కెట్లు శుక్రవారం ట్రేడింగ్ సెషన్లో ఫ్లాట్గా కొనసాగుతున్నాయి.