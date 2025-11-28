Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    ట్రేడర్స్​ అలర్ట్​- మీరు ట్రాక్​ చేయాల్సిన 10 స్టాక్స్​ టు బై లిస్ట్​ ఇదే..

    నవంబర్​ 28, ట్రేడర్లు నేడు ట్రాక్​ చేయాల్సిన స్టాక్స్​ టు బై, బ్రేకౌట్​ స్టాక్స్​ టు బై లిస్ట్​ని నిపుణులు వెల్లడించారు. వీటితో పాటు లేటెస్ట్​ స్టాక్​ మార్కెట్​ అప్డేట్స్​ని ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    Published on: Nov 28, 2025 8:15 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    గురువారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​ని దేశీయ స్టాక్​ మార్కెట్​లు ఫ్లాట్​గా ముగించాయి. బీఎస్​ఈ సెన్సెక్స్​ 111 పాయింట్లు పెరిగి 85,720 వద్ద స్థిరపడింది. నిఫ్టీ50.. 10 పాయింట్లు వృద్ధిచెంది 26,216 వద్ద సెషన్​ని ముగించింది. ఇక బ్యాంక్​ నిఫ్టీ 209 పాయింట్లు పెరిగి 59,737 వద్దకు చేరింది.

    స్టాక్​ మార్కెట్​ అప్డేట్స్​..
    స్టాక్​ మార్కెట్​ అప్డేట్స్​..

    ఎఫ్​ఐఐలు.. డీఐఐలు..

    గురువారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​లో ఎఫ్​ఐఐలు రూ. 1,996.40 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను విక్రయించారు. అదే సమయంలో డీఐఐలు రూ. 3,551.88 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను కొనుగోలు చేశారు.

    ఈరోజు స్టాక్​ మార్కెట్​ ఎలా ఉండబోతోంది?

    ఇక శుక్రవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​ని దేశీయ స్టాక్​ మార్కెట్​ ఫ్లాట్​గా ప్రారంభించే అవకాశం ఉంది. గిఫ్ట్​ నిఫ్టీ దాదాపు 30 పాయింట్ల లాభంలో ఉండటం ఇందుకు కారణం.

    “నిఫ్టీ50కి 26,000 వద్ద సపోర్ట్​ ఉంది. అది బ్రేక్​ అవ్వనంత వరకు సూచీ 26,440- 26,580 వరకు వెళ్లే అవకాశం ఉంది. కొన్ని రోజులుగా సూచీ బాగా పెరిగింది కాబట్టి, ఇక్కడి నుంచి కింద పడినా బై-ఆన్​ డిప్స్​ స్ట్రాటజీని అనుసరించవచ్చు,” అని ఎల్​కేపీ సెక్యూరిటీస్​కి చెందిన సీనియర్​ టెక్నికల్​ ఎనలిస్ట్​ రూపక్​ దే తెలిపారు.

    అమెరికా స్టాక్​ మార్కెట్​లు..

    థాంక్స్​గివింగ్​ కారణంగా గురువారంఅమెరికా స్టాక్​ మార్కెట్​లకు సెలవు. శుక్రవారం సైతం తొందరగా క్లోజ్​ అవుతాయి. కాగా స్టాక్​ ఫ్యూచర్స్​ మాత్రం ఫ్లాట్​గా కొనసాగుతున్నాయి.

    ఆసియా స్టాక్​ మార్కెట్​లు శుక్రవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​లో ఫ్లాట్​గా కొనసాగుతున్నాయి.

    స్టాక్స్​ టు బై..

    ఎస్కార్ట్స్​ క్యుబొటా- బై రూ. 3850, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 3715, టార్గెట్​ రూ. 4120

    శ్రీరామ్​ ఫైనాన్స్​- బై రూ. 868, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 838, టార్గెట్​ రూ. 928

    ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్​- బై రూ. 1390, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 1360, టార్గెట్​ రూ. 1430

    ఒబెరాయ్​ రియాల్టీ- బై రూ. 16660, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 1600, టార్గెట్​ రూ. 1735

    పంజాబ్​ నేషనల్​ బ్యాంక్​- బై రూ. 124, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 118, టార్గెట్​ రూ. 129

    బ్రేకౌట్​ స్టాక్స్​ టు బై..

    కరారో ఇండియా: రూ .557 వద్ద కొనండి, టార్గెట్ రూ .600, స్టాప్ లాస్ రూ .535;

    ప్రెసిషన్ వైర్స్ ఇండియా: రూ .256 వద్ద కొనండి, టార్గెట్ రూ .276, స్టాప్ లాస్ రూ .248;

    బెల్రైజ్ ఇండస్ట్రీస్: రూ .167 వద్ద కొనండి, టార్గెట్ రూ .181, స్టాప్ లాస్ రూ .162;

    యురేకా ఫోర్బ్స్: రూ .607 వద్ద కొనండి, టార్గెట్ రూ .650, స్టాప్ లాస్ రూ .585;

    తత్వా చింతన్ ఫార్మా కెమ్: రూ .1492 వద్ద కొనండి, రూ .1600 టార్గెట్ చేయండి, స్టాప్ లాస్ రూ .1444.

    (గమనిక:- ఇవి నిపుణుల అభిప్రాయాలు మాత్రమే. హిందుస్థాన్​ టైమ్స్​ తెలుగుకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు. ఏదైనా ట్రేడ్​ తీసుకునే ముందు ట్రేడర్లకు సొంతంగా ఎనాలసిస్​ ఉండటం శ్రేయస్కరం.)

    News/News/ట్రేడర్స్​ అలర్ట్​- మీరు ట్రాక్​ చేయాల్సిన 10 స్టాక్స్​ టు బై లిస్ట్​ ఇదే..
    News/News/ట్రేడర్స్​ అలర్ట్​- మీరు ట్రాక్​ చేయాల్సిన 10 స్టాక్స్​ టు బై లిస్ట్​ ఇదే..
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes