    జనవరి 30 : ట్రేడర్లు నేడు ట్రాక్​ చేయాల్సిన స్టాక్స్​ టు బై లిస్ట్​..

    జనవరి 30, ట్రేడర్లు నేడు ట్రాక్​ చేయాల్సిన స్టాక్స్​ టు బై లిస్ట్​ని నిపుణులు వెల్లడించారు. వీటితో పాటు లేటెస్ట్​ స్టాక్​ మార్కెట్​ అప్డేట్స్​ని ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    Published on: Jan 30, 2026 8:15 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    గురువారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​ని దేశీయ స్టాక్​ మార్కెట్​లు లాభాల్లో ముగించాయి. బీఎస్​ఈ సెన్సెక్స్​ 222 పాయింట్లు పెరిగి 82,566 వద్ద స్థిరపడింది. నిఫ్టీ50.. 76 పాయింట్లు వృద్ధిచెంది 25,419 వద్ద సెషన్​ని ముగించింది. ఇక బ్యాంక్​ నిఫ్టీ 359 పాయింట్లు పెరిగి 59,958 వద్దకు చేరింది.

    స్టాక్​ మార్కెట్​ అప్డేట్స్​..
    స్టాక్​ మార్కెట్​ అప్డేట్స్​..

    ఎఫ్​ఐఐలు.. డీఐఐలు..

    గురువారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​లో ఎఫ్​ఐఐలు రూ. 481.83 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను విక్రయించారు. అదే సమయంలో డీఐఐలు రూ. 2,772.36 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను కొనుగోలు చేశారు.

    ఈరోజు స్టాక్​ మార్కెట్​ ఎలా ఉండబోతోంది?

    ఇక శుక్రవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​ని దేశీయ స్టాక్​ మార్కెట్​ నష్టాల్లో ప్రారంభించే అవకాశం ఉంది. గిఫ్ట్​ నిఫ్టీ దాదాపు 120 పాయింట్ల నష్టంలో ఉండటం ఇందుకు కారణం.

    “టెక్నికల్​ పరంగా నిఫ్టీ50 హవర్లీ చార్ట్​లో ఇన్వర్టెడ్​ హెడ్​ అండ్​ షోల్డర్​ పాటర్న్​ ఏర్పడింది. ఇది బుల్లిష్​ రివర్సల్​కి చిహ్నం. 25,200- 25,150 లెవల్స్​ వద్ద నిఫ్టీ50కి సపోర్ట్​ ఉంది. 25,500- 25,580 వద్ద రెసిస్టెన్స్​ ఉంది. అది దాడితే సూచీ మరింత పెరగొచ్చు,” అని ఏంజెల్​ వన్​కి చెందిన చీఫ్​ మేనేజర్​- టెక్నికల్​ అండ్​ డెరివేటివ్​ రీసెర్చ్​ ఎనలిస్ట్​ ఓషో కృషన్​ తెలిపారు.

    అమెరికా స్టాక్​ మార్కెట్​లు..

    గురువారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​ని అమెరికా స్టాక్​ మార్కెట్​లు ఫ్లాట్​గా ముగించాయి. డౌ జోన్స్​ 0.11 శాతం పెరిగింది. ఎస్​ అండ్​ పీ 500​ 0.13శాతం పడింది. టెక్​ ఇండెక్స్​ నాస్​డాక్ 0.72 శాతం డౌన్​ అయ్యింది.

    ఆసియా స్టాక్​ మార్కెట్​లు శుక్రవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​లో స్వల్ప లాభాల్లో కొనసాగుతున్నాయి.

    స్టాక్స్​ టు బై..

    ఎంసీఎక్స్​- బై రూ. 2686, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 2590, టార్గెట్​ రూ. 2880

    కరూర్​ వైశ్యా బ్యాంక్​- బై రూ. 302, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 292, టార్గెట్​ రూ. 322

    యూనియన్​ బ్యాంక్​ ఆఫ్​ ఇండియా- బై రూ. 180, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 173, టార్గెట్​ రూ. 192

    బీఎస్​ఈ- బై రూ. 2867, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 2770, టార్గెట్​ రూ. 3050

    ఎయిర్​టెల్​- బై రూ. 1969, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 1930, టార్గెట్​ రూ. 2070

    హీరో మోటోకార్ప్​- బై రూ. 5580, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 5480, టార్గెట్​ రూ. 5820

    సంవర్ధన మథర్​సన్​- బై రూ. 113.85, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 110, టార్గెట్​ రూ. 122

    టోరెంట్​ పవర్​- బై రూ. 1371, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 1342, టార్గెట్​ రూ. 1440

    (గమనిక:- ఇవి నిపుణుల అభిప్రాయాలు మాత్రమే. హిందుస్థాన్​ టైమ్స్​ తెలుగుకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు. ఏదైనా ట్రేడ్​ తీసుకునే ముందు ట్రేడర్లకు సొంతంగా ఎనాలసిస్​ ఉండటం శ్రేయస్కరం.)

