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    Stocks to buy : ట్రేడర్స్​ అలర్ట్- ఈ 8 స్టాక్స్​లో ట్రేడ్​తో లాభాలకు ఛాన్స్!

    Stock market updates : జూన్ 30, 2026 ట్రేడర్లు నేడు ట్రాక్​ చేయాల్సిన స్టాక్స్​ టు బై, బ్రేకౌట్​ స్టాక్స్​ టు బై లిస్ట్​ని నిపుణులు వెల్లడించారు. వీటితో పాటు లేటెస్ట్​ స్టాక్​ మార్కెట్​ అప్డేట్స్​ని ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    Published on: Jun 30, 2026 8:15 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
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    సోమవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​ని దేశీయ స్టాక్​ మార్కెట్​లు స్వల్ప నష్టాల్లో ముగించాయి. బీఎస్​ఈ సెన్సెక్స్​ 372 పాయింట్లు పడి 76,728 వద్ద స్థిరపడింది. నిఫ్టీ50.. 110 పాయింట్లు కోల్పోయి 23,946 వద్ద సెషన్​ని ముగించింది. ఇక బ్యాంక్​ నిఫ్టీ 450 పాయింట్లు పడి 57,272 వద్దకు చేరింది.

    స్టాక్ మార్కెట్ అప్డేట్స్..
    స్టాక్ మార్కెట్ అప్డేట్స్..

    ఎఫ్​ఐఐలు.. డీఐఐలు..

    సోమవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​లో ఎఫ్​ఐఐలు రూ. 1,350.10 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను విక్రయించారు. అదే సమయంలో డీఐఐలు రూ. 2,801.45 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను కొనుగోలు చేశారు.

    ఈరోజు స్టాక్​ మార్కెట్​ ఎలా ఉండబోతోంది?

    ఇక మంగళవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​ని దేశీయ స్టాక్​ మార్కెట్​ ఫ్లాట్​గా ప్రారంభించే అవకాశం ఉంది. గిఫ్ట్​ నిఫ్టీ దాదాపు 40 పాయింట్ల నష్టంలో ఉండటం ఇందుకు కారణం.

    “నిఫ్టీ50 24,250 లెల్స్​ దాటికే బయ్యర్లకు మరింత కన్విక్షన్ ఏర్పడుతుంది. అక్కడి నుంచి సూచీ 24,400- 24,600 లెవల్స్​ వరకు వెళ్లొచ్చు. 200 డీఎంఏ ఉన్న 23,850 జోన్ మాత్రం నిఫ్టీ50కి కీలక సపోర్ట్​గా మారింది,” అని ప్రభుదాస్ లిల్లధేర్​కి చెందిన వైస్​ ప్రెసిడెంట్, టెక్నికల్ రీసెర్చ్​ వైశాలి పరేఖ్​ తెలిపారు.

    అమెరికా స్టాక్​ మార్కెట్​లు..

    సోమవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​ని అమెరికా స్టాక్​ మార్కెట్​లు లాభాల్లో ముగించాయి. డౌ జోన్స్​ 0.59 శాతం పెరిగింది. ఎస్​ అండ్​ పీ 500​ 1.18శాతం వృద్ధిచెందింది. టెక్​ ఇండెక్స్​ నాస్​డాక్ 2.07 శాతం పెరిగింది.

    ఆసియా స్టాక్​ మార్కెట్​లు మంగళవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​లో లాభాల్లో కొనసాగుతున్నాయి.

    ముడి చమురు ధరలు..

    ముడి చమురు ధరలు పడ్డాయి. మంగళవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​లో బ్రెంట్​ క్రూడ్ 1.03శాతం పడి బ్యారెల్​కి 72.40 డాలర్లకు చేరింది.

    స్టాక్స్​ టు బై..

    ఎంసీఎక్స్- బై రూ. 2930, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 2880, టార్గెట్​ రూ. 3020

    ఐఈఎక్స్- బై రూ. 125, స్టాప్ లాస్​ రూ. 122, టార్గెట రూ. 130

    జేఎస్​డబ్ల్యూ ఎనర్జీ- బై రూ. 583, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 573, టార్గెట్​ రూ. 600

    బ్రేకౌట్ స్టాక్స్​ టు బై..

    ఇండియా గ్లైకోల్స్- బై రూ. 980, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 935, టార్గెట్​ రూ. 1070

    భారత్ ఫోర్జ్- బై రూ. 2170, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 2080, టార్గెట్​ రూ. 2370

    చెన్నై పెట్రోలియం కార్పొరేషన్- బై రూ. 11545, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 1100, టార్గెట్​ రూ. 1290

    గేబ్రియల్ ఇండియా- బై రూ. 1275, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 1205, టార్గెట్​ రూ. 1425

    ఏఐఏ ఇంజినీరింగ్- బై రూ. 4950, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 4750, టార్గెట్​ రూ. 5350

    (గమనిక:- ఇవి నిపుణుల అభిప్రాయాలు మాత్రమే. హిందుస్థాన్​ టైమ్స్​ తెలుగుకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు. ఏదైనా ట్రేడ్​ తీసుకునే ముందు ట్రేడర్లకు సొంతంగా ఎనాలసిస్​ ఉండటం శ్రేయస్కరం.)

    • Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
      ABOUT THE AUTHOR
      Chitturi Eswara Karthikeya Sharath

      శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

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