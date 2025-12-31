Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    ట్రేడర్స్​ అలర్ట్​- ఈ 5 బ్రేకౌట్​ స్టాక్స్​తో లాభాలకు ఛాన్స్​..

    ట్రేడర్లు నేడు ట్రాక్​ చేయాల్సిన బ్రేకౌట్​ స్టాక్స్​ టు బై లిస్ట్​ని నిపుణులు వెల్లడించారు. వీటితో పాటు లేటెస్ట్​ స్టాక్​ మార్కెట్​ అప్డేట్స్​ని ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    Published on: Dec 31, 2025 8:00 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    మంగళవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​ని దేశీయ స్టాక్​ మార్కెట్​లు ఫ్లాట్​గా ముగించాయి. బీఎస్​ఈ సెన్సెక్స్​ 20 పాయింట్లు పడి 84,675 వద్ద స్థిరపడింది. నిఫ్టీ50.. 3 పాయింట్లు కోల్పోయి 25,939 వద్ద సెషన్​ని ముగించింది. ఇక బ్యాంక్​ నిఫ్టీ మాత్రం 239 పాయింట్లు పెరిగి 59,171 వద్దకు చేరింది.

    స్టాక్​ మార్కెట్​ అప్డేట్స్​..
    స్టాక్​ మార్కెట్​ అప్డేట్స్​..

    ఎఫ్​ఐఐలు.. డీఐఐలు..

    మంగళవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​లో ఎఫ్​ఐఐలు రూ. 3,860.90 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను విక్రయించారు. అదే సమయంలో డీఐఐలు రూ. 6,236.10 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను కొనుగోలు చేశారు.

    ఈ ​నెలలో ఎఫ్​ఐఐలు ఇప్పటివరకు మొత్తం మీద రూ. 30,769.1 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను అమ్మేశారు. అదే సమయంలో డీఐఐలు రూ. 72,936.56 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను కొనుగోలు చేశారు.

    ఈరోజు స్టాక్​ మార్కెట్​ ఎలా ఉండబోతోంది?

    ఇక బుధవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​ని దేశీయ స్టాక్​ మార్కెట్​ ఫ్లాట్​గా ప్రారంభించే అవకాశం ఉంది. గిఫ్ట్​ నిఫ్టీ దాదాపు 25 పాయింట్ల లాభంలో ఉండటం ఇందుకు కారణం.

    “మిడిల్​ బొలింజర్​ బ్యాండ్​, బేరిష్​ ఆర్​ఎస్​ఐ క్రాసోవర్​, 21ఈఎంఏ వంటి ఇండేకటర్లు నిఫ్టీ50లో షార్ట్​ టర్మ్​ నెగిటివిటీని సూచిస్తున్నాయి. 25,850- 25870 జోన్​ వద్ద కీలక సపోర్ట్​ ఉంది. ఇది బ్రేక్​ అయితే సూచీ మరింత బేరిష్​ మారవచ్చు. 26,000 వద్ద బలమైన రెసిస్టెన్స్​ ఉంది,” అని ఎల్​కేపీ సెక్యూరిటీస్​కి చెందిన సీనియర్​ టెక్నికల్​ రీసెర్చ్​ ఎనలిస్ట్​ రూపక్​ దే తెలిపారు.

    అమెరికా స్టాక్​ మార్కెట్​లు..

    మంగళవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​ని అమెరికా స్టాక్​ మార్కెట్​లు ఫ్లాట్​గా ముగించాయి. డౌ జోన్స్​ 0.2 శాతం పతనమైంది. ఎస్​ అండ్​ పీ 500​ 0.1శాతం పడింది. టెక్​ ఇండెక్స్​ నాస్​డాక్ 0.2 శాతం డౌన్​ అయ్యింది.

    ఆసియా స్టాక్​ మార్కెట్​లు బుధవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​లో ఫ్లాట్​గా కొనసాగుతున్నాయి.

    • రిపబ్లిక్​ డే నుంచి క్రిస్మస్​ వరకు- 2026లో స్టాక్​ మార్కెట్​ హాలీడే లిస్ట్​ గురించి తెలుసుకునేందుకు ఇక్కడ క్లిక్​ చేయండి.

    బ్రేకౌట్​ స్టాక్స్​ టు బై..

    జిందాల్​ స్టీల్​ లిమిటెడ్​- బై రూ. 1021.3, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 985, టార్గెట్​ రూ. 1093

    రాజికో ఖైతాన్​ లిమిటెడ్​- బై రూ. 3376, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 3257, టార్గెట్​ రూ. 3615

    ఇండియన్​ బ్యాంక్​ లిమిటెడ్​- బై రూ. 809, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 780, టార్గెట్​రూ.. 865

    అదానీ పవర్​ లిమిటెడ్​- బై రూ. 144.65, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 139, టార్గెట్​ రూ. 156

    గోదావరి పవర్​ అండ్​ ఇస్​ఫాట్​ లిమిటెడ్​- బై రూ. 263.55, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 254, టార్గెట్​ రూ. 285

    (గమనిక:- ఇవి నిపుణుల అభిప్రాయాలు మాత్రమే. హిందుస్థాన్​ టైమ్స్​ తెలుగుకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు. ఏదైనా ట్రేడ్​ తీసుకునే ముందు ట్రేడర్లకు సొంతంగా ఎనాలసిస్​ ఉండటం శ్రేయస్కరం.)

    recommendedIcon
    News/News/ట్రేడర్స్​ అలర్ట్​- ఈ 5 బ్రేకౌట్​ స్టాక్స్​తో లాభాలకు ఛాన్స్​..
    News/News/ట్రేడర్స్​ అలర్ట్​- ఈ 5 బ్రేకౌట్​ స్టాక్స్​తో లాభాలకు ఛాన్స్​..
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes