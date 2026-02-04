Edit Profile
    Stocks to buy today : పేటీఎం స్టాక్​కి టైమ్​ వచ్చింది! షేర్​ ప్రైజ్​ టార్గెట్​ ఇదే..

    ట్రేడర్లు నేడు ట్రాక్​ చేయాల్సిన స్టాక్స్​ టు బై లిస్ట్​ని నిపుణులు వెల్లడించారు. వీటితో పాటు లేటెస్ట్​ స్టాక్​ మార్కెట్​ అప్డేట్స్​ని ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    Published on: Feb 04, 2026 8:20 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    శుక్రవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​ని దేశీయ స్టాక్​ మార్కెట్​లు భారీ లాభాల్లో ముగించాయి. బీఎస్​ఈ సెన్సెక్స్​ 2073 పాయింట్లు పెరిగి 83,739 వద్ద స్థిరపడింది. నిఫ్టీ50.. 639 పాయింట్లు వృద్ధిచెంది 25,728 వద్ద సెషన్​ని ముగించింది. ఇక బ్యాంక్​ నిఫ్టీ 1422 పాయింట్లు పెరిగి 60,041 వద్దకు చేరింది.

    స్టాక్​ మార్కెట్​ అప్డేట్స్​..
    స్టాక్​ మార్కెట్​ అప్డేట్స్​..

    ఇండియా- యూఎస్​ ట్రేడ్​ డీల్​ కుదిరిందని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్​ ట్రంప్​ ప్రకటించడం సూచీల్లో ఇంతటి ర్యాలీకి అసలు కారణం. ఈ ట్రేడ్​ డీల్​కి సంబంధించిన వివరాలు తెలుసుకునేందుకు ఇక్కడ క్లిక్​ చేయండి.

    ఎఫ్​ఐఐలు.. డీఐఐలు..

    మంగళవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​లో ఎఫ్​ఐఐలు ఏకంగా రూ. 5,236.28 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను కొన్నారు. అదే సమయంలో డీఐఐలు రూ. 1,014.24 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను కొనుగోలు చేశారు.

    ఈ ఫిబ్రవరి​​​ నెలలో ఎఫ్​ఐఐలు ఇప్పటివరకు మొత్తం మీద రూ. 2,815.48 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను కొన్నారు. అదే సమయంలో డీఐఐలు రూ. 2,777.84 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను కొనుగోలు చేశారు.

    ఈరోజు స్టాక్​ మార్కెట్​ ఎలా ఉండబోతోంది?

    మంగళవారం నాటి అతి భారీ లాభాల అనంతరం, బుధవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​ని దేశీయ స్టాక్​ మార్కెట్​ ఫ్లాట్​గా ప్రారంభించే అవకాశం ఉంది. గిఫ్ట్​ నిఫ్టీ దాదాపు 10 పాయింట్ల లాభంలో ఉండటం ఇందుకు కారణం.

    అమెరికా స్టాక్​ మార్కెట్​లు..

    మంగళవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​ని అమెరికా స్టాక్​ మార్కెట్​లు స్వల్ప నష్టాల్లో ముగించాయి. డౌ జోన్స్​ 0.34 శాతం పతనమైంది. ఎస్​ అండ్​ పీ 500​ 0.84శాతం పడింది. టెక్​ ఇండెక్స్​ నాస్​డాక్ 1.43 శాతం డౌన్​ అయ్యింది.

    ఆసియా స్టాక్​ మార్కెట్​లు బుధవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​లో నష్టాల్లో కొనసాగుతున్నాయి.

    బంగారం, వెండి ధరలు ఇలా..

    అంతర్జాతీయ మార్కెట్​లో స్పాట్​ గోల్డ్​ 2శాతం పెరిగి ఔన్సుకు 5వేల డాలర్ల మార్క్​ను మరోసారి తాకింది. ఇక స్పాట్​ సిల్వర్​ 4శాతం వృద్ధి చెంది 86.9 డాలర్ల (ఔన్సుకు) వద్ద ట్రేడ్​ అవుతోంది.

    స్టాక్స్​ టు బై..

    అశోక్​ లేల్యాండ్​- బై రూ. 200, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 193, టార్గెట్​ రూ. 214

    ఎస్బీఐ- బై రూ. 1064, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 1025, టార్గెట్​ రూ. 1142

    పేటీఎం- బై రూ. 1190, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 1145, టార్గెట్​ రూ. 1220

    హిందుస్థాన్​ పెట్రోలియం- బై రూ. 450, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 400, టార్గెట్​ రూ. 470

    యూపీఎల్​- బై రూ. 740, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 720, టర్గెట్​ రూ. 780

    మారుతీ సుజుకీ- బై రూ. 14782, స్టాప్​ లాస్ రూ. 14500, టార్గెట్​​ రూ. 15400,

    జైడస్​ లైఫ్​- బై రూ. 902, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 880, టార్గెట్​ రూ. 945

    కాన్​కర్​- బై రూ. 528, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 516, టార్గెట్​ రూ. 565

    (గమనిక:- ఇవి నిపుణుల అభిప్రాయాలు మాత్రమే. హిందుస్థాన్​ టైమ్స్​ తెలుగుకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు. ఏదైనా ట్రేడ్​ తీసుకునే ముందు ట్రేడర్లకు సొంతంగా ఎనాలసిస్​ ఉండటం శ్రేయస్కరం.)

