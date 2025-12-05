Edit Profile
    డిసెంబర్​ 5 : ట్రేడర్స్​ అలర్ట్​! ఈ రూ. 152 స్టాక్​తో లాభాలకు ఛాన్స్​..

    ట్రేడర్లు నేడు ట్రాక్​ చేయాల్సిన స్టాక్స్​ టు బై, బ్రేకౌట్​ స్టాక్స్​ టు బై లిస్ట్​ని నిపుణులు వెల్లడించారు. వీటితో పాటు లేటెస్ట్​ స్టాక్​ మార్కెట్​ అప్డేట్స్​ని ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    Published on: Dec 05, 2025 8:15 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    గురువారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​ని దేశీయ స్టాక్​ మార్కెట్​లు ఫ్లాట్​గా ముగించాయి. బీఎస్​ఈ సెన్సెక్స్​ 158 పాయింట్లు పెరిగి 85,265 వద్ద స్థిరపడింది. నిఫ్టీ50.. 48 పాయింట్లు పెరిగి 26,034 వద్ద సెషన్​ని ముగించింది. ఇక బ్యాంక్​ నిఫ్టీ మాత్రం 60 పాయింట్లు పడి 59,289 వద్దకు చేరింది.

    స్టాక్​ మార్కెట్​ అప్డేట్స్​..
    స్టాక్​ మార్కెట్​ అప్డేట్స్​..

    ఎఫ్​ఐఐలు.. డీఐఐలు..

    గురువారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​లో ఎఫ్​ఐఐలు రూ. 1,681.46 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను విక్రయించారు. అదే సమయంలో డీఐఐలు రూ. 3,188.04 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను కొనుగోలు చేశారు.

    ఈరోజు స్టాక్​ మార్కెట్​ ఎలా ఉండబోతోంది?

    ఇక శుక్రవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​ని దేశీయ స్టాక్​ మార్కెట్​ ఫ్లాట్​గా​ ప్రారంభించే అవకాశం ఉంది. గిఫ్ట్​ నిఫ్టీ దాదాపు 10 పాయింట్ల నష్టంలో ఉండటం ఇందుకు కారణం.

    “టెక్నికల్స్​ గురించి మాట్లాడుకుంటే నిఫ్టీ50కి 26100- 26150 లెవల్స్​ నిఫ్టీ50కి కీలక రెసిస్టెన్స్​గా ఉంటుంది. 25,900- 25,950 వద్ద సపోర్ట్​ ఉంది. 26,000 దిగువకు పడితే సూచీలో కరెక్షన్​ కనిపించవచ్చు,” అని ఎల్​కేపీ సెక్యూరిటీస్​కి చెందిన టెక్నికల్​ రీసెర్చ్​ ఎనలిస్ట్​ రూపక్​ దే తెలిపారు.

    అమెరికా స్టాక్​ మార్కెట్​లు..

    గురువారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​ని అమెరికా స్టాక్​ మార్కెట్​లు ఫ్లాట్​గా ముగించాయి. డౌ జోన్స్​ 0.07 శాతం పతనమైంది. ఎస్​ అండ్​ పీ 500​ 0.11శాతం పెరిగింది. టెక్​ ఇండెక్స్​ నాస్​డాక్ 0.22 శాతం వృద్ధిచెందింది.

    ఆసియా స్టాక్​ మార్కెట్​లు శుక్రవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​లో నష్టాల్లో కొనసాగుతున్నాయి.

    స్టాక్స్​ టు బై..

    కొఫోర్డ్​ లిమిటెడ్​- బై రూ. 1966, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 1900, టార్గెట్​ రూ. 2100

    జేకే టైర్​ అండ్​ ఇండస్ట్రీస్​- బై రూ. 474, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 457, టార్గెట్​ రూ. 508

    యాక్సిస్​ బ్యాంక్​- బై రూ. 1280, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 1260, టార్గెట్​ రూ. 1320

    యూనియన్​ బ్యాంక్​ ఆఫ్​ ఇండియా- బై రూ. 152, స్టాప్​ లాస్​ రూ .146, టార్గెట్​ రూ. 162

    డీఎల్​ఎఫ్​- బై రూ. 709, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 700, టార్గెట్​ రూ. 740

    బ్రేకౌట్​ స్టాక్స్​ టు బై..

    హెక్సావేర్ టెక్నాలజీస్: రూ .788.55 వద్ద కొనండి, టార్గెట్ రూ .865, స్టాప్ లాస్ రూ .750;

    ఎల్ అండ్ టీ టెక్నాలజీ సర్వీసెస్: రూ .4685.10 వద్ద కొనండి, లక్ష్యం రూ .5050, స్టాప్ లాస్ రూ .4500;

    జెబి కెమికల్స్ అండ్ ఫార్మాస్యూటికల్స్: రూ .1821.70 వద్ద కొనండి, లక్ష్యం రూ .1945, స్టాప్ లాస్ రూ .1760;

    హిమాద్రి స్పెషాలిటీ కెమికల్: రూ .462.35 వద్ద కొనండి, టార్గెట్ రూ .497, స్టాప్ లాస్ రూ .445;

    బీఎల్​ఎస్​ ఇంటర్నేషనల్ సర్వీసెస్: రూ .331.55 వద్ద కొనండి, లక్ష్యం రూ .358, స్టాప్ లాస్ రూ .318.

    (గమనిక:- ఇవి నిపుణుల అభిప్రాయాలు మాత్రమే. హిందుస్థాన్​ టైమ్స్​ తెలుగుకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు. ఏదైనా ట్రేడ్​ తీసుకునే ముందు ట్రేడర్లకు సొంతంగా ఎనాలసిస్​ ఉండటం శ్రేయస్కరం.)

