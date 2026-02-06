Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Stocks to buy today : ట్రేడర్స్​ అలర్ట్​- నేటి స్టాక్స్​ టు బై లిస్ట్​..

    ఫిబ్రవరి 6, ట్రేడర్లు నేడు ట్రాక్​ చేయాల్సిన స్టాక్స్​ టు బై లిస్ట్​ని నిపుణులు వెల్లడించారు. వీటితో పాటు లేటెస్ట్​ స్టాక్​ మార్కెట్​ అప్డేట్స్​ని ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    Published on: Feb 06, 2026 8:14 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    గురువారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​ని దేశీయ స్టాక్​ మార్కెట్​లు నష్టాల్లో ముగించాయి. బీఎస్​ఈ సెన్సెక్స్​ 504 పాయింట్లు పడి 83,314 వద్ద స్థిరపడింది. నిఫ్టీ50.. 133 పాయింట్లు కోల్పోయి 25,643 వద్ద సెషన్​ని ముగించింది. ఇక బ్యాంక్​ నిఫ్టీ 175 పాయింట్లు పడి 60,064 వద్దకు చేరింది.

    స్టాక్​ మార్కెట్​ అప్డేట్స్​..
    స్టాక్​ మార్కెట్​ అప్డేట్స్​..

    ఎఫ్​ఐఐలు.. డీఐఐలు..

    గురువారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​లో ఎఫ్​ఐఐలు రూ. 2,150.51 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను విక్రయించారు. అదే సమయంలో డీఐఐలు రూ. 1,129.82 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను కొనుగోలు చేశారు.

    ఈ ఫిబ్రవరి​​​ నెలలో ఎఫ్​ఐఐలు ఇప్పటివరకు మొత్తం మీద రూ. 694.76 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను కొన్నారు. అదే సమయంలో డీఐఐలు రూ. 4,157.2 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను కొనుగోలు చేశారు.

    ఈరోజు స్టాక్​ మార్కెట్​ ఎలా ఉండబోతోంది?

    ఇక శుక్రవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​ని దేశీయ స్టాక్​ మార్కెట్​ నష్టాల్లో ప్రారంభించే అవకాశం ఉంది. గిఫ్ట్​ నిఫ్టీ దాదాపు 140 పాయింట్ల నష్టంలో ఉండటం ఇందుకు కారణం.

    “నిఫ్టీ50 25,600 దిగువకు పడితే మరింత సెల్లాఫ్​ కనిపించే అవకాశం ఉంది. అదే జరిగితే సూచీ 25,500 వరకు వెళ్లొచ్చు. ఇక 25,800 వద్ద బలమైన రెసిస్టెన్స్​ ఉంది. అది బ్రేక్​ అయితే సూచీ 25,900- 25,925 వరకు వెళుతుంది,” అని కొటాక్​ సెక్యూరిటీస్​ హెడ్​ ఈక్విటీ రీసెర్చ్​ శ్రీకాంత్​ చౌహాన్​ తెలిపారు.

    అమెరికా స్టాక్​ మార్కెట్​లు..

    శుక్రవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​ని అమెరికా స్టాక్​ మార్కెట్​లు నష్టాల్లో ముగించాయి. డౌ జోన్స్​ 1.2 శాతం పతనమైంది. ఎస్​ అండ్​ పీ 500​ 1.23శాతం పడింది. టెక్​ ఇండెక్స్​ నాస్​డాక్ 1.59 శాతం డౌన్​ అయ్యింది.

    ఆసియా స్టాక్​ మార్కెట్​లు బుధవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​లో నష్టాల్లో కొనసాగుతున్నాయి.

    స్టాక్స్​ టు బై..

    జీఈఎస్​హెచ్​ఐపీ- బై రూ. 1268, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 1224, టార్గెట్​ రూ. 1352

    ఐఓసీ- బై రూ. 176, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 170, టార్గెట్​ రూ. 188

    పీఎన్బీ- బై రూ. 124, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 118, టార్గెట్​ రూ. 132

    పాలీ మెడిక్యూర్​- బై రూ. 1500, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 1470, టార్గెట్​ రూ. 1575

    యూపీఎల్​- బై రూ. 750, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 730, టార్గెట్​ రూ. 780

    (గమనిక:- ఇవి నిపుణుల అభిప్రాయాలు మాత్రమే. హిందుస్థాన్​ టైమ్స్​ తెలుగుకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు. ఏదైనా ట్రేడ్​ తీసుకునే ముందు ట్రేడర్లకు సొంతంగా ఎనాలసిస్​ ఉండటం శ్రేయస్కరం.)

    recommendedIcon
    News/News/Stocks To Buy Today : ట్రేడర్స్​ అలర్ట్​- నేటి స్టాక్స్​ టు బై లిస్ట్​..
    News/News/Stocks To Buy Today : ట్రేడర్స్​ అలర్ట్​- నేటి స్టాక్స్​ టు బై లిస్ట్​..
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes