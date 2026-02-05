నేడు స్టాక్ మార్కెట్ ఫోకస్లో ఉండే 10 కీలక షేర్లు ఇవే
అంతర్జాతీయ మార్కెట్ల నుంచి అందుతున్న బలహీన సంకేతాల నేపథ్యంలో నేడు భారతీయ స్టాక్ మార్కెట్లు ఫ్లాట్గా ప్రారంభమయ్యే అవకాశం ఉంది. నేడు క్యూ3 ఫలితాలను ప్రకటించనున్న భారతీ ఎయిర్టెల్, నైకా, ఎల్ఐసీలతో పాటు మరికొన్ని కీలక స్టాక్స్పై ఇన్వెస్టర్లు దృష్టి సారించనున్నారు.
భారతీయ స్టాక్ మార్కెట్లు బుధవారం స్వల్ప లాభాలతో ముగిసినప్పటికీ, నేడు (గురువారం) ట్రేడింగ్ ఒడిదుడుకులతో కూడి ఉండే అవకాశం కనిపిస్తోంది. అమెరికా మార్కెట్లలో ముఖ్యంగా టెక్నాలజీ షేర్లలో అమ్మకాల ఒత్తిడి కొనసాగుతుండటంతో, ఆ ప్రభావం ఆసియా మార్కెట్లపై స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. బుధవారం సెన్సెక్స్ 79 పాయింట్లు పెరిగి 83,817 వద్ద, నిఫ్టీ 48 పాయింట్లు పెరిగి 25,776 వద్ద ముగిశాయి.
"భారత్-అమెరికా వాణిజ్య ఒప్పందం తర్వాత మార్కెట్లలో సానుకూల వాతావరణం కనిపించినప్పటికీ, ఐటీ ఇండెక్స్ ఒత్తిడికి లోనవుతోంది. అయితే మిడ్క్యాప్, స్మాల్క్యాప్ షేర్లలో రికవరీ ఆశాజనకంగా ఉంది" అని అజిత్ మిశ్రా (రెలిగేర్ బ్రోకింగ్ ఎస్వీపీ) వివరించారు.
ఈ నేపథ్యంలో నేడు ట్రేడింగ్లో కీలకంగా మారనున్న 10 షేర్లు, వాటి విశేషాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి:
1. ఫలితాల సందడి: ఎయిర్టెల్, నైకా, ఎల్ఐసీ
నేడు పలు దిగ్గజ సంస్థలు తమ డిసెంబర్ త్రైమాసికం (Q3) ఫలితాలను విడుదల చేయనున్నాయి. భారతీ ఎయిర్టెల్, నైకా (Nykaa), హీరో మోటోకార్ప్, ఎల్ఐసీ (LIC), ఐఓసీ (IOC), టాటా మోటార్స్ ప్యాసింజర్ వెహికల్స్ షేర్లపై ఇన్వెస్టర్లు ఫోకస్ పెట్టనున్నారు. కంపెనీల ఆదాయం, లాభాల వృద్ధి మార్కెట్ అంచనాలను అందుకుంటాయా లేదా అన్నది కీలకం.
2. ట్రెంట్ (Trent)
టాటా గ్రూప్నకు చెందిన ఈ రిటైల్ దిగ్గజం అద్భుతమైన పనితీరు కనబరిచింది. డిసెంబర్ త్రైమాసికంలో ఆదాయం 14.8 శాతం పెరగ్గా, ఎబిటా (EBITDA) ఏకంగా 27.6 శాతం వృద్ధి చెంది రూ.1,081.7 కోట్లుగా నమోదైంది.
3. టాటా పవర్ (Tata Power)
కంపెనీ లాభం స్వల్పంగా 0.6 శాతం పెరిగి రూ.1,194.3 కోట్లకు చేరింది. అయితే, ఆదాయం మాత్రం గతేడాదితో పోలిస్తే 9.4 శాతం తగ్గి రూ.13,948.4 కోట్లకు పడిపోవడం ఇన్వెస్టర్లలో కాస్త ఆందోళన కలిగిస్తోంది.
4. మారికో (Marico)
వెల్నెస్ బ్రాండ్ అయిన 'కాస్మిక్స్' (Cosmix) ఓనర్ 'కాస్మిక్స్ వెల్నెస్'లో వ్యూహాత్మక పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు మారికో ఒప్పందం చేసుకుంది. డిజిటల్-ఫస్ట్ బ్రాండ్లపై మారికో దృష్టి పెట్టడం సంస్థ వృద్ధికి తోడ్పడనుంది.
5. ఎన్.హెచ్.పి.సి (NHPC)
ఒడిశాలో సోలార్ పవర్ ప్రాజెక్టుల కోసం గ్రీన్ ఎనర్జీ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఒడిషాతో కుదుర్చుకున్న ఒప్పందాన్ని రద్దు చేసే ప్రతిపాదనకు బోర్డు ఆమోదం తెలిపింది.
6. పవర్ గ్రిడ్ (Power Grid)
తన 17 అనుబంధ సంస్థలను రెండు విభాగాలుగా విలీనం చేసే ప్రతిపాదనకు కార్పొరేట్ వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ నుంచి ఆమోదం లభించిందని కంపెనీ ప్రకటించింది. దీనివల్ల కంపెనీ కార్యకలాపాలు మరింత సరళతరం కానున్నాయి.
7. కమిన్స్ (Cummins)
కమిన్స్ ఇండియా నికర లాభం గత త్రైమాసికంలో 11.9 శాతం తగ్గింది. గతేడాది రూ.514 కోట్లుగా ఉన్న లాభం, ఈసారి రూ.453 కోట్లకు పరిమితమైంది.
8. స్టెరిలైట్ టెక్నాలజీస్ (Sterlite Technologies)
నిధుల సమీకరణ కోసం ఫిబ్రవరి 7న కంపెనీ బోర్డు సమావేశం కానుంది. ఈక్విటీ షేర్లు లేదా వారెంట్ల జారీ ద్వారా పెట్టుబడులను సేకరించే ప్రతిపాదనను పరిశీలించనున్నారు.
9. ఎన్.ఎస్.డి.ఎల్. (NSDL)
నేడు ఎన్.ఎస్.డి.ఎల్ షేర్లలో భారీ కదలిక ఉండే అవకాశం ఉంది. ఆరు నెలల 'లాక్-ఇన్' గడువు నేటితో ముగియడంతో, సుమారు 14.9 కోట్ల షేర్లు (75 శాతం వాటా) ట్రేడింగ్కు అందుబాటులోకి రానున్నాయి.
10. ఇమామి (Emami)
డిసెంబర్ త్రైమాసికంలో ఇమామి అదరగొట్టింది. కంపెనీ నికర లాభం 15 శాతం పెరిగి రూ.319 కోట్లుగా నమోదైంది. గతేడాది ఇదే సమయంలో ఇది రూ.279 కోట్లుగా ఉంది.
(డిస్క్లైమర్: ఈ సమాచారం అవగాహన కోసం మాత్రమే. ఏదైనా పెట్టుబడి నిర్ణయం తీసుకునే ముందు దయచేసి మీ ఆర్థిక సలహాదారుని సంప్రదించండి.)