    ట్రేడర్స్​ అలర్ట్​- ఇన్ఫోసిస్​లో ట్రేడ్​తో లాభాలకు ఛాన్స్​! షేర్​ ప్రైజ్​ టార్గెట్​..

    జనవరి 9, ట్రేడర్లు నేడు ట్రాక్​ చేయాల్సిన స్టాక్స్​ టు బై, బ్రేకౌట్​ స్టాక్స్​ టు బై లిస్ట్​ని నిపుణులు వెల్లడించారు. వీటితో పాటు లేటెస్ట్​ స్టాక్​ మార్కెట్​ అప్డేట్స్​ని ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    Published on: Jan 09, 2026 8:00 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    గురువారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​ని దేశీయ స్టాక్​ మార్కెట్​లు భారీ నష్టాల్లో ముగించాయి. బీఎస్​ఈ సెన్సెక్స్​ 780 పాయింట్లు పడి 84,181 వద్ద స్థిరపడింది. నిఫ్టీ50.. 264 పాయింట్లు కోల్పోయి 25,877 వద్ద సెషన్​ని ముగించింది. బ్యాంక్​ నిఫ్టీ 304 పాయింట్లు పెరిగి 59,686 వద్దకు చేరింది.

    స్టాక్​ మార్కెట్​ అప్డేట్స్​..
    స్టాక్​ మార్కెట్​ అప్డేట్స్​..

    ఎఫ్​ఐఐలు.. డీఐఐలు..

    గురువారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​లో ఎఫ్​ఐఐలు రూ. 3,367.12 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను విక్రయించారు. అదే సమయంలో డీఐఐలు రూ. 3,701.17 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను కొనుగోలు చేశారు.

    ఈ జనవరి​​​ నెలలో ఎఫ్​ఐఐలు ఇప్పటివరకు మొత్తం మీద రూ. 8017.51 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను అమ్మేశారు. అదే సమయంలో డీఐఐలు రూ. 12,307.18 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను కొనుగోలు చేశారు.

    ఈరోజు స్టాక్​ మార్కెట్​ ఎలా ఉండబోతోంది?

    ఇక శుక్రవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​ని దేశీయ స్టాక్​ మార్కెట్​ స్వల్ప నష్టాల్లో ప్రారంభించే అవకాశం ఉంది. గిఫ్ట్​ నిఫ్టీ దాదాపు 35 పాయింట్ల నష్టంలో ఉండటం ఇందుకు కారణం.

    “నిఫ్టీ50కి 26,000- 26,050 వద్ద రెసిస్టెన్స్​ ఉంది. 25,700- 25,750 వద్ద సపోర్ట్​ ఉంది,” అని చాయిస్​ బ్రోకింగ్​ ఎగ్జిక్యూటివ్​ డైరక్టర్​ సుమిత్​ బగాడియా తెలిపారు.

    అమెరికా స్టాక్​ మార్కెట్​లు..

    గురువారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​ని అమెరికా స్టాక్​ మార్కెట్​లు ఫ్లాట్​గా ముగించాయి. డౌ జోన్స్​ 0.55 శాతం పెరిగింది. ఎస్​ అండ్​ పీ 500​ 0.01శాతం వృద్ధిచెందింది. టెక్​ ఇండెక్స్​ నాస్​డాక్ 0.44 శాతం డౌన్​ అయ్యింది.

    ఆసియా స్టాక్​ మార్కెట్​లు శుక్రవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​లో ఫ్లాట్​గా కొనసాగుతున్నాయి.

    స్టాక్స్​ టు బై..

    ఏఐఏ ఇంజినీరింగ్​ లిమిటెడ్​- బై రూ. 4075, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 3930, టార్గెట్​ రూ. 4365

    ఇండియా సిమెంట్స్​- బై రూ. 471, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 455, టార్గెట్​ రూ. 503

    డా. రెడ్డీస్​ లేబొరేటరీస్​- బై రూ. 1206, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 1190, టార్గెట్​ రూ. 1260

    ఇన్ఫోసిస్​- బై రూ. 1612, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 1580, టార్గెట్​ రూ. 1660

    కేఫిన్​ టెక్నాలజీస్​- బై రూ. 1065, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 1050, టార్గెట్​ రూ. 1110

    బ్రేకౌట్​ స్టాక్స్​ టు బై..

    ఐనాక్స్​ ఇండియా- బై రూ. 1162.5, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 1121, టార్గెట్​ రూ. 1250

    రామ్​కో సిమెంట్స్​- బై రూ. 1082.5, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 1044, టార్గెట్​ రూ. 1160

    నెట్​వెబ్​ టెక్నాలజీస్​ ఇండియా- బై రూ. 3397, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 3278, టార్గెట్​ రూ. 3635

    శోభ- బై రూ. 1570.1, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 1515, టార్గెట్​ రూ. 1680

    వన్​సోర్స్​ స్పెషాలిటీ ఫార్మా- బై రూ. 1785.9, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 1723, టార్గెట్​ రూ. 1911

    (గమనిక:- ఇవి నిపుణుల అభిప్రాయాలు మాత్రమే. హిందుస్థాన్​ టైమ్స్​ తెలుగుకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు. ఏదైనా ట్రేడ్​ తీసుకునే ముందు ట్రేడర్లకు సొంతంగా ఎనాలసిస్​ ఉండటం శ్రేయస్కరం.)

