    Stocks to buy today : రేంజ్​ బౌండ్​లో మార్కెట్- కానీ ఈ 5 స్టాక్స్​తో లాభాలకు ఛాన్స్!

    Stock market updates : ట్రేడర్లు నేడు ట్రాక్​ చేయాల్సిన స్టాక్స్​ టు బై, బ్రేకౌట్​ స్టాక్స్​ టు బై లిస్ట్​ని నిపుణులు వెల్లడించారు. వీటితో పాటు లేటెస్ట్​ స్టాక్​ మార్కెట్​ అప్డేట్స్​ని ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    Published on: May 21, 2026 8:14 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    Sensex today : బుధవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​ని దేశీయ స్టాక్​ మార్కెట్​లు ఫ్లాట్​గా ముగించాయి. బీఎస్​ఈ సెన్సెక్స్​ 118 పాయింట్లు పెరిగి 75,318 వద్ద స్థిరపడింది. నిఫ్టీ50.. 41 పాయింట్లు వృద్ధిచెంది 23,659 వద్ద సెషన్​ని ముగించింది. ఇక బ్యాంక్​ నిఫ్టీ 153 పాయింట్లు పెరిగి 53,562 వద్దకు చేరింది.

    స్టాక్ మార్కెట్ అప్డేట్స్..

    ఎఫ్​ఐఐలు.. డీఐఐలు..

    బుధవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​లో ఎఫ్​ఐఐలు రూ. 1,597 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను విక్రయించారు. అదే సమయంలో డీఐఐలు రూ. 1,968 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను కొనుగోలు చేశారు.

    ఈరోజు స్టాక్​ మార్కెట్​ ఎలా ఉండబోతోంది?

    ఇక గురువారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​ని దేశీయ స్టాక్​ మార్కెట్​ లాభాల్లో ప్రారంభించే అవకాశం ఉంది. గిఫ్ట్​ నిఫ్టీ దాదాపు 145 పాయింట్ల లాభంలో ఉండటం ఇందుకు కారణం.

    “నిఫ్టీ50 డైలీ చార్ట్​లో పెద్ద బుల్​ క్యాండిల్​ ఏర్పడింది. కింది స్థాయి నుంచి బయ్యింగ్​కి ఇది సంకేతం. గత కొన్ని సెషన్లుగా సూచీ 23,800- 23,200 లెవల్స్​ మధ్య కదులుతోంది. హయ్యర్ లో ప్యాటర్న్ ఫార్మ్ చేస్తోంది. ట్రెండ్​ రెంజ్​ బౌండ్​గా ఉంది. 23,800 బ్రేక్ అయితే, అప్​ట్రెండ్​ ప్రారంభమవ్వొచ్చు,” అని హెచ్​డీఎఫ్​సీ సెక్యూరిటీస్​కి చెందిన టెక్నికల్ రీసెర్చ్ అనలిస్ట్ నాగరాజ్ శెట్టి తెలిపారు.

    అమెరికా స్టాక్​ మార్కెట్​లు..

    బుధవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​ని అమెరికా స్టాక్​ మార్కెట్​లు లాభాల్లో ముగించాయి. డౌ జోన్స్​ 1.31 శాతం పెరిగింది. ఎస్​ అండ్​ పీ 500​ 1.08శాతం వృద్ధిచెందింది. టెక్​ ఇండెక్స్​ నాస్​డాక్ 1.55 శాతం పెరిగింది.

    ఆసియా స్టాక్​ మార్కెట్​లు బుధవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​లో భారీ లాభాల్లో కొనసాగుతున్నాయి.

    ముడి చమురు ధరలు..

    అంతర్జాతీయ అనిశ్చితి మధ్య ముడి చమురు ధరలు ఫ్లాట్​గా కొనసాగుతున్నాయి. బ్రెంట్​ క్రూడ్​ 0.45శాతం పెరిగి బ్యారెల్​కి 105.49 డాలర్లకు చేరింది.

    బ్రేకౌట్ స్టాక్స్ టు బై..

    మాన్​కైండ్​ ఫార్మా- బై రూ. 2584, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 2465, టార్గెట్​ రూ. 2800

    చెన్నై పెట్రోలియం కార్పొరేషన్- బై రూ. 1012, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 970, టార్గెట్​ రూ. 1090

    జెన్ టెక్నాలజీస్- బై రూ. 1604, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 1535, టార్గెట్​ రూ. 1740

    క్రిసిల్- బ రూ. 4214, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 4025, టార్గెట్​ రూ. 4550

    బీహెచ్​ఈఎల్- బై రూ. 408, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 390, టార్గెట్​ రూ. 445

    (గమనిక:- ఇవి నిపుణుల అభిప్రాయాలు మాత్రమే. హిందుస్థాన్​ టైమ్స్​ తెలుగుకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు. ఏదైనా ట్రేడ్​ తీసుకునే ముందు ట్రేడర్లకు సొంతంగా ఎనాలసిస్​ ఉండటం శ్రేయస్కరం.)

      Chitturi Eswara Karthikeya Sharath

      శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

    Home/News/Stocks To Buy Today : రేంజ్​ బౌండ్​లో మార్కెట్- కానీ ఈ 5 స్టాక్స్​తో లాభాలకు ఛాన్స్!
