ట్రేడర్స్ అలర్ట్- పేటీఎం స్టాక్కి టైమ్ వచ్చింది! షేర్ ప్రైజ్ టార్గెట్ ఇదే..
డిసెంబర్ 9, ట్రేడర్లు నేడు ట్రాక్ చేయాల్సిన స్టాక్స్ టు బై, బ్రేకౌట్ స్టాక్స్ టు బై లిస్ట్ని నిపుణులు వెల్లడించారు. వీటితో పాటు లేటెస్ట్ స్టాక్ మార్కెట్ అప్డేట్స్ని ఇక్కడ తెలుసుకోండి..
సోమవారం ట్రేడింగ్ సెషన్ని దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లు నష్టాల్లో ముగించాయి. బీఎస్ఈ సెన్సెక్స్ 610 పాయింట్లు పడి 85,103 వద్ద స్థిరపడింది. నిఫ్టీ50.. 226 పాయింట్లు కోల్పోయి 25,961 వద్ద సెషన్ని ముగించింది. ఇక బ్యాంక్ నిఫ్టీ 539 పాయింట్లు పడి 59,238 వద్దకు చేరింది.
ఎఫ్ఐఐలు.. డీఐఐలు..
సోమవారం ట్రేడింగ్ సెషన్లో ఎఫ్ఐఐలు రూ. 655.59 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను విక్రయించారు. అదే సమయంలో డీఐఐలు రూ. 2,542.49 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను కొనుగోలు చేశారు.
ఈ నెలలో ఎఫ్ఐఐలు ఇప్పటివరకు మొత్తం మీద రూ. 11,059.21 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను అమ్మేశారు. అదే సమయంలో డీఐఐలు రూ. 22,327.99 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను కొనుగోలు చేశారు.
ఈరోజు స్టాక్ మార్కెట్ ఎలా ఉండబోతోంది?
ఇక మంగళవారం ట్రేడింగ్ సెషన్ని దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్ నష్టాల్లో ప్రారంభించే అవకాశం ఉంది. గిఫ్ట్ నిఫ్టీ దాదాపు 85 పాయింట్ల నష్టంలో ఉండటం ఇందుకు కారణం.
“నిఫ్టీ షార్ట్ టర్మ్ సెంటిమెంట్ బలహీనంగా మారింది. నిఫ్టీ50 25,730 వరకు వెళ్లొచ్చు. 26,000- 26,100 లెవల్స్ దగ్గర బలమైన రెసిస్టెన్స్ ఉంది,” అని ఎల్కేపీ సెక్యూరిటీస్కి చెందిన సీనియర్ టెక్నికల్ రీసెర్చ్ ఎనలిస్ట్ రూపక్ దే తెలిపారు.
అమెరికా స్టాక్ మార్కెట్లు..
మంగళవారం ట్రేడింగ్ సెషన్ని అమెరికా స్టాక్ మార్కెట్లు స్వల్ప నష్టాల్లో ముగించాయి. డౌ జోన్స్ 0.45 శాతం పతనమైంది. ఎస్ అండ్ పీ 500 0.35శాతం పడింది. టెక్ ఇండెక్స్ నాస్డాక్ 0.14 శాతం డౌన్ అయ్యింది.
ఆసియా స్టాక్ మార్కెట్లు మంగళవారం ట్రేడింగ్ సెషన్లో నష్టాల్లో కొనసాగుతున్నాయి.
స్టాక్స్ టు బై..
కాన్ ఫిన్ హోమ్స్- బై రూ. 913, స్టాప్ లాస్ రూ. 881, టార్గెట్ రూ. 977
పీబీ ఫిన్టెక్- బై రూ. 1914, స్టాప్ లాస్ రూ. 1850, టార్గెట్ రూ. 2042
పేటీఎం- బై రూ. 1320, స్టాప్ లాస్ రూ. 1280, టార్గెట్ రూ. 1360
యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా- బై రూ. 150, స్టాప్ లాస్ రూ. 146, టార్గెట్ రూ. 162
కేఫిన్ టెక్నాలజీస్- బై రూ. 1040, స్టాప్ లాస్ రూ. 1015, టార్గెట్ రూ. 1115
బ్రేకౌట్ స్టాక్స్ టు బై..
లేటెంట్ వ్యూ అనలిటిక్స్: రూ .497 వద్ద కొనండి, లక్ష్యం రూ .535, స్టాప్ లాస్ రూ .480;
కాంటాబిల్ రిటైల్ ఇండియా లిమిటెడ్: రూ .268 వద్ద కొనండి, టార్గెట్ రూ .288, స్టాప్ లాస్ రూ .259;
గుజరాత్ అంబుజా ఎక్స్ పోర్ట్స్: రూ .118.2 వద్ద కొనండి, టార్గెట్ రూ .127, స్టాప్ లాస్ రూ .114;
వీనస్ రెమెడీస్: రూ .762 వద్ద కొనండి, టార్గెట్ రూ .820, స్టాప్ లాస్ రూ .733;
జిందాల్ స్టెయిన్లెస్: రూ .766 వద్ద కొనండి, లక్ష్యం రూ .820, స్టాప్ లాస్ రూ .740.