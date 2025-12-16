Edit Profile
    ట్రేడర్స్​ అలర్ట్- ఎయిర్​టెల్ స్టాక్​లో ట్రేడ్​తో లాభాలు​! షేర్​ ప్రైజ్​ టార్గెట్​ ఇదే..

    డిసెంబర్​ 16, ట్రేడర్లు నేడు ట్రాక్​ చేయాల్సిన స్టాక్స్​ టు బై, బ్రేకౌట్​ స్టాక్స్​ టు బై లిస్ట్​ని నిపుణులు వెల్లడించారు. వీటితో పాటు లేటెస్ట్​ స్టాక్​ మార్కెట్​ అప్డేట్స్​ని ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    Published on: Dec 16, 2025 8:15 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    సోమవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​ని దేశీయ స్టాక్​ మార్కెట్​లు ఫ్లాట్​గా ముగించాయి. బీఎస్​ఈ సెన్సెక్స్​ 54 పాయింట్లు పడి 85,213 వద్ద స్థిరపడింది. నిఫ్టీ50.. 20 పాయింట్లు కోల్పోయి 26,027 వద్ద సెషన్​ని ముగించింది. ఇక బ్యాంక్​ నిఫ్టీ మాత్రం 72 పాయింట్లు పెరిగి 59,462 వద్దకు చేరింది.

    స్టాక్​ మార్కెట్​ అప్డేట్స్​..
    స్టాక్​ మార్కెట్​ అప్డేట్స్​..

    ఎఫ్​ఐఐలు.. డీఐఐలు..

    సోమవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​లో ఎఫ్​ఐఐలు రూ. 1,468.32 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను విక్రయించారు. అదే సమయంలో డీఐఐలు రూ. 1,792.25 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను కొనుగోలు చేశారు.

    ఈ​​​ నెలలో ఎఫ్​ఐఐలు ఇప్పటివరకు మొత్తం మీద రూ. 21,073.83 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను అమ్మేశారు. అదే సమయంలో డీఐఐలు రూ. 41,762.45 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను కొనుగోలు చేశారు.

    ఈరోజు స్టాక్​ మార్కెట్​ ఎలా ఉండబోతోంది?

    ఇక మంగళవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​ని దేశీయ స్టాక్​ మార్కెట్​ ఫ్లాట్​గా ప్రారంభించే అవకాశం ఉంది. గిఫ్ట్​ నిఫ్టీ దాదాపు 5 పాయింట్ల నష్టంలో ఉండటం ఇందుకు కారణం.

    “నిఫ్టీ50 ప్రస్తుతం 25,900- 26,100 లెవల్స్​ వద్ద రేంజ్​ బౌండ్​లో కొనసాగుతోంది. ఈ రెండింటిలో ఏది బ్రేక్​ అయినా, డైరక్షన్​ మార్పు కనిపించవచ్చు,” అని ఎల్​కేపీ సెక్యూరిటీస్​కి చెందిన సీనియర్​ టెక్నికల్​ రీసెర్చ్​ ఎనలిస్ట్​ రూపక్​ దే తెలిపారు.

    అమెరికా స్టాక్​ మార్కెట్​లు..

    సోమవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​ని అమెరికా స్టాక్​ మార్కెట్​లు స్వల్ప నష్టాల్లో ముగించాయి. డౌ జోన్స్​ 0.09 శాతం పతనమైంది. ఎస్​ అండ్​ పీ 500​ 0.2శాతం పడింది. టెక్​ ఇండెక్స్​ నాస్​డాక్ 0.5 శాతం డౌన్​ అయ్యింది.

    ఆసియా స్టాక్​ మార్కెట్​లు మంగళవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​లో నష్టాల్లో కొనసాగుతున్నాయి.

    స్టాక్స్​ టు బై..

    హిందుస్థాన్​ జింక్​- బై రూ. 567, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 547, టార్గెట్​ రూ. 607

    ఫెడరల్​ బ్యాంక్​- బై రూ. 265, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 255, టార్గెట్​ రూ. 285

    హెచ్​ఏఎల్​- బై రూ. 4320, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 4200, టార్గెట్​ రూ. 4500

    ఎయిర్​టెల్​- బై రూ. 2070, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 2040, టార్గెట్​ రూ. 2125

    మారికో- బై రూ. 737, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 725, టార్గెట్​ రూ. 750

    బ్రేకౌట్​ స్టాక్స్​ టు బై..

    వీల్స్ ఇండియా: రూ .890 వద్ద కొనండి, టార్గెట్ రూ .960, స్టాప్ లాస్ రూ .860;

    లుమాక్స్ ఇండస్ట్రీస్: రూ .5631 వద్ద కొనండి, లక్ష్యం రూ .6050, స్టాప్ లాస్ రూ .5450;

    ఇండియన్ మెటల్స్ మరియు ఫెర్రో అల్లాయ్స్: రూ .1449 వద్ద కొనండి, రూ .1555 టార్గెట్, స్టాప్ లాస్ రూ .1400;

    ఎస్​జేఎస్​ ఎంటర్ ప్రైజెస్: రూ .1726 వద్ద కొనండి, లక్ష్యం రూ .1850, స్టాప్ లాస్ రూ .1666;

    ఎల్జీ బాలకృష్ణన్ అండ్ బ్రదర్స్: రూ .1949 వద్ద కొనండి, లక్ష్యం రూ .2100, స్టాప్ లాస్ రూ .1880.

    (గమనిక:- ఇవి నిపుణుల అభిప్రాయాలు మాత్రమే. హిందుస్థాన్​ టైమ్స్​ తెలుగుకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు. ఏదైనా ట్రేడ్​ తీసుకునే ముందు ట్రేడర్లకు సొంతంగా ఎనాలసిస్​ ఉండటం శ్రేయస్కరం.)

