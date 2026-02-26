Edit Profile
    Stocks to buy today : ట్రేడర్స్​ అలర్ట్​- ఈ రూ. 74 స్టాక్​తో లాభాలకు ఛాన్స్​!

    ఫిబ్రవరి 26, ట్రేడర్లు నేడు ట్రాక్​ చేయాల్సిన బ్రేకౌట్​ స్టాక్స్​ టు బై లిస్ట్​ని నిపుణులు వెల్లడించారు. వీటితో పాటు లేటెస్ట్​ స్టాక్​ మార్కెట్​ అప్డేట్స్​ని ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    Published on: Feb 26, 2026 8:15 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    బుధవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​ని దేశీయ స్టాక్​ మార్కెట్​లు ఫ్లాట్​గా ముగించాయి. బీఎస్​ఈ సెన్సెక్స్​ 50 పాయింట్లు పెరిగి 82,276 వద్ద స్థిరపడింది. నిఫ్టీ50.. 58 పాయింట్లు వృద్ధిచెంది 25,482 వద్ద సెషన్​ని ముగించింది. ఇక బ్యాంక్​ నిఫ్టీ 4 పాయింట్లు పడి 61,043 వద్దకు చేరింది.

    స్టాక్​ మార్కెట్​ అప్డేట్స్​..
    స్టాక్​ మార్కెట్​ అప్డేట్స్​..

    ఎఫ్​ఐఐలు.. డీఐఐలు..

    బుధవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​లో ఎఫ్​ఐఐలు రూ. 3,024.50 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను కొన్నారు. అదే సమయంలో డీఐఐలు రూ. 3,639.97 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను కొనుగోలు చేశారు.

    ఈరోజు స్టాక్​ మార్కెట్​ ఎలా ఉండబోతోంది?

    ఇక గురువారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​ని దేశీయ స్టాక్​ మార్కెట్​ స్వల్ప లాభాల్లో ప్రారంభించే అవకాశం ఉంది. గిఫ్ట్​ నిఫ్టీ దాదాపు 45 పాయింట్ల లాభంలో ఉండటం ఇందుకు కారణం.

    “మార్కెట్​లో పాజిటివ్​ సెంటిమెంట్​ కనిపించడం లేదు. నిఫ్టీ50లో ప్రస్తుతానికి సెల్​ ఆన్​ రైజ్​ పాటర్న్​ కొనసాగుతోంది. సూచీకి 25,700- 25,800 లెవల్స్​ వద్ద రెసిస్టెన్స్​ ఉంది. 25,400- 25,350 వద్ద బలమైన సపోర్ట్​ ఉంది,” అని హెచ్​డీఎఫ్​సీ సెక్యూరిటీస్​కి చెందిన సీనియర్​ టెక్నికల్​ రీసెర్చ్​ ఎనలిస్ట్​ నాగరాజ్​ శెట్టి తెలిపారు.

    అమెరికా స్టాక్​ మార్కెట్​లు..

    బుధవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​ని అమెరికా స్టాక్​ మార్కెట్​లు లాభాల్లో ముగించాయి. డౌ జోన్స్​ 0.63 శాతం పెరిగింది. ఎస్​ అండ్​ పీ 500​ 0.81శాతం వృద్ధిచెందింది. టెక్​ ఇండెక్స్​ నాస్​డాక్ 1.26 శాతం పెరిగింది.

    అమెరికా స్టాక్​ మార్కెట్​లో సానుకూలతకు టెక్​ దిగ్గజం ఎన్వీడియా త్రైమాసిక ఫలితాలే కారణంగా. ఈ చిప్​ తయారీ సంస్థ అంచనాలకు మించిన ఫలితాల్ని ప్రకటించింది. ఫలితంగా ఈ ఎన్వీడియా స్టాక్​ 1.4శాతం వృద్ధి చెంది 196 డాలర్ల వద్ద స్థిరపడింది.

    ఇక ఆసియా స్టాక్​ మార్కెట్​లు గురువారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​లో లాభాల్లో కొనసాగుతున్నాయి.

    బ్రేకౌట్​ స్టాక్స్​ టు బై..

    వేదాంత- బై రూ. 727, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 706, టార్గెట్​ రూ. 770

    లారస్​ ల్యాబ్స్​- బై రూ. 1076, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 1030,స టార్గెట్​ రూ. 1141

    ఔరబిందో ఫార్మా- బై రూ. 1212, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 1160, టార్గెట్​ రూ. 1280

    మంగళం సిమెంట్​- బై రూ. 921, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 885, టార్గెట్​ రూ. 1000

    బ్యాంక్​ ఆఫ్​ మహారాష్ట్ర- బై రూ. 74.08, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 71, టార్గెట్​ రూ. 79

    (గమనిక:- ఇవి నిపుణుల అభిప్రాయాలు మాత్రమే. హిందుస్థాన్​ టైమ్స్​ తెలుగుకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు. ఏదైనా ట్రేడ్​ తీసుకునే ముందు ట్రేడర్లకు సొంతంగా ఎనాలసిస్​ ఉండటం శ్రేయస్కరం.)

