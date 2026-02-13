Edit Profile
    Stocks to buy today : ఈ రోజు ఈ 3 స్టాక్స్​లో ట్రేడ్​తో లాభాలకు ఛాన్స్​!

    ఫిబ్రవరి 13, ట్రేడర్లు నేడు ట్రాక్​ చేయాల్సిన స్టాక్స్​ టు బై లిస్ట్​ని నిపుణులు వెల్లడించారు. వీటితో పాటు లేటెస్ట్​ స్టాక్​ మార్కెట్​ అప్డేట్స్​ని ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    Published on: Feb 13, 2026 8:16 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    గురువారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​ని దేశీయ స్టాక్​ మార్కెట్​లు నష్టాల్లో ముగించాయి. బీఎస్​ఈ సెన్సెక్స్​ 559 పాయింట్లు పడి 83,675 వద్ద స్థిరపడింది. నిఫ్టీ50.. 147పాయింట్లు కోల్పోయి 25,807 వద్ద సెషన్​ని ముగించింది. ఇక బ్యాంక్​ నిఫ్టీ కేవలం 6 పాయింట్లు పడి 60,740 వద్దకు చేరింది.

    స్టాక్​ మార్కెట్​ అప్డేట్స్​..
    స్టాక్​ మార్కెట్​ అప్డేట్స్​..

    ఎఫ్​ఐఐలు.. డీఐఐలు..

    గురువారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​లో ఎఫ్​ఐఐలు రూ. 108.42 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను కొన్నారు. అదే సమయంలో డీఐఐలు రూ. 276.85 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను కొనుగోలు చేశారు.

    ఈ ఫిబ్రవరి నెలలో ఎఫ్​ఐఐలు ఇప్పటివరకు మొత్తం మీద రూ. 6,021.85 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను కొన్నారు. అదే సమయంలో డీఐఐలు రూ. 4,221.99 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను కొనుగోలు చేశారు.

    ఈరోజు స్టాక్​ మార్కెట్​ ఎలా ఉండబోతోంది?

    ఇక శుక్రవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​ని దేశీయ స్టాక్​ మార్కెట్​ నష్టాల్లో ప్రారంభించే అవకాశం ఉంది. గిఫ్ట్​ నిఫ్టీ దాదాపు 140 పాయింట్ల నష్టంలో ఉండటం ఇందుకు కారణం.

    “నిఫ్టీ50 డైలీ ఛార్ట్​లో లోయర్​ షాడోతో కూడిన నెగిటివ్​ క్యాండిల్​ ఏర్పడింది. ఇది కింది వైపునకు షార్ట్​ టర్మ్​ కరెక్షన్​ని సూచిస్తుంది. కానీ మొత్తం మీద చూస్తే నిఫ్టీ50 ట్రెండ్​ ఇంకా పాజిటివ్​గానే ఉంది. ప్రస్తుతం ఉన్న షార్ట్​ టర్మ్​ కరెక్షన్​ ఎక్కువ కాలం ఉండకపోవ్చచు. 25,600 లెవల్​ సపోర్ట్​గా ఉంది,” అని హెచ్​డీఎఫ్​సీ సెక్యూరిటీస్​కి చెందిన నాగరాజ్​ శెట్టి తెలిపారు.

    అమెరికా స్టాక్​ మార్కెట్​లు..

    గురువారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​ని అమెరికా స్టాక్​ మార్కెట్​లు నష్టాల్లో ముగించాయి. డౌ జోన్స్​ 1.3 శాతం పతనమైంది. ఎస్​ అండ్​ పీ 500​ 1.5శాతం పడింది. టెక్​ ఇండెక్స్​ నాస్​డాక్ 2.03 శాతం డౌన్​ అయ్యింది.

    ఆసియా స్టాక్​ మార్కెట్​లు శుక్రవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​లో నష్టాల్లో కొనసాగుతున్నాయి.

    స్టాక్స్​ టు బై..

    కెమ్​ప్లాస్ట్​- బై రూ. 333.90, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 311, టార్గెట్​ రూ. 380

    బీఈఎల్​- బై రూ. 443.90, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 428, టార్గెట్​ రూ. 485

    కిమ్స్​- బై రూ. 700, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 665, టార్గెట్​ రూ. 780

    (గమనిక:- ఇవి నిపుణుల అభిప్రాయాలు మాత్రమే. హిందుస్థాన్​ టైమ్స్​ తెలుగుకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు. ఏదైనా ట్రేడ్​ తీసుకునే ముందు ట్రేడర్లకు సొంతంగా ఎనాలసిస్​ ఉండటం శ్రేయస్కరం.)

