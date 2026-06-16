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    Stocks to buy today : ట్రేడర్స్​ అలర్ట్- ఈ రూ. 68 స్టాక్​తో లాభాలకు ఛాన్స్​!

    Stock market updates : ట్రేడర్లు నేడు ట్రాక్​ చేయాల్సిన స్టాక్స్​ టు బై, బ్రేకౌట్​ స్టాక్స్​ టు బై లిస్ట్​ని నిపుణులు వెల్లడించారు. వీటితో పాటు లేటెస్ట్​ స్టాక్​ మార్కెట్​ అప్డేట్స్​ని ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    Published on: Jun 16, 2026 8:14 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
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    సోమవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​ని దేశీయ స్టాక్​ మార్కెట్​లు లాభాల్లో ముగించాయి. బీఎస్​ఈ సెన్సెక్స్​ 737 పాయింట్లు పెరిగి 76,264 వద్ద స్థిరపడింది. నిఫ్టీ50.. 231 పాయింట్లు వృద్ధిచెంది 23,854 వద్ద సెషన్​ని ముగించింది. ఇక బ్యాంక్​ నిఫ్టీ 384 పాయింట్లు పెరిగి 57,199 వద్దకు చేరింది.

    స్టాక్ మార్కెట్​ అప్డేట్స్..
    స్టాక్ మార్కెట్​ అప్డేట్స్..

    ఎఫ్​ఐఐలు.. డీఐఐలు..

    సోమవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​లో ఎఫ్​ఐఐలు రూ. 200 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను కొన్నారు. అదే సమయంలో డీఐఐలు రూ. 3,189.26 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను కొనుగోలు చేశారు.

    ఈరోజు స్టాక్​ మార్కెట్​ ఎలా ఉండబోతోంది?

    ఇక మంగళవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​ని దేశీయ స్టాక్​ మార్కెట్​ ఫ్లాట్​గా ప్రారంభించే అవకాశం ఉంది. గిఫ్ట్​ నిఫ్టీ దాదాపు 5 పాయింట్ల లాభంలో ఉండటం ఇందుకు కారణం.

    “బలమైన గ్యాప్​ అప్​ ఓపెనింగ్ తర్వాత నిఫ్టీ50.. డైలీ ఛార్ట్​లో చిన్న రెడ్​ క్యాండిల్​ని ఫార్మ్ చేసింది. ఈ గ్యాప్​ని బుల్లిష్​ బ్రేకవే గ్యాప్ అంటారు. దీని సానుకూల విషయమే. నిఫ్టీ50కి 24,100 వద్ద కీలక రెసిస్టెన్స్ ఉంది. అది దాటితే సూచీ 24,500 వరకు కూడా వెళ్లొచ్చు. 23,650 వద్ద కీలక సపోర్ట్​ ఉంది,” అని హెచ్​డీఎఫ్​సీ సెక్యూరిటీస్​కి చెందిన సీనియర్​ టెక్నికల్​ రీసెర్చ్​ ఎనలిస్ట్​ నాగరాజ్​ శెట్టి తెలిపారు.

    అమెరికా స్టాక్​ మార్కెట్​లు..

    అమెరికా ఇరాన్ శాంతి ఒప్పందం కుదిరిన నేపథ్యంలో సోమవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​ని అమెరికా స్టాక్​ మార్కెట్​లు లాభాల్లో ముగించాయి. డౌ జోన్స్​ 0.92 శాతం పెరిగింది. ఎస్​ అండ్​ పీ 500​ 1.62శాతం వృద్ధిచెందింది. టెక్​ ఇండెక్స్​ నాస్​డాక్ 3.07 శాతం డౌన్​ అయ్యింది.

    ఆసియా స్టాక్​ మార్కెట్​లు మంగళవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​లో ఫ్లాట్​గా కొనసాగుతున్నాయి.

    ముడి చమురు ధర..

    మంగళవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​లో బ్రెంట్​ క్రూడా 0.3శాతం పెరిగి బ్యారెల్​కి 83.42 డాలర్లకు చేరింది.

    స్టాక్స్ టు బై..

    హీరో మోటోకార్ప్- బై రూ. 5000, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 4900, టార్గెట్​ రూ. 5200

    పైన్ ల్యాబ్స్- బై రూ. 152, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 148, టార్గెట్​ రూ. 160

    ఎం అండ్​ ఎం ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్- బై రూ. 295, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 285, టార్గెట్​ రూ. 310

    బ్రేకౌట్ స్టాక్స్​ టు బై..

    నిప్పాన్ లైఫ్ ఇండియా అసెట్ మేనేజ్​మెంట్- బై రూ. 1140, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 1082, టార్గెట్​ రూ. 1235

    ఎలెకాన్ ఇంజినీరింగ్- బై రూ. 560, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 528, టార్గెట్​ రూ. 605

    హిందుస్థాన్ ఫుడ్స్- బై రూ. 557, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 520, టార్గెట్​ రూ. 600

    మనాలీ పెట్రోకెమికల్స్- బై రూ. 68.2, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 64.2, టార్గెట్​ రూ. 74

    బెల్​రైస్​ ఇండస్ట్రీస్- బై రూ. 238.2, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 228, టార్గెట్​ రూ. 260

    (గమనిక:- ఇవి నిపుణుల అభిప్రాయాలు మాత్రమే. హిందుస్థాన్​ టైమ్స్​ తెలుగుకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు. ఏదైనా ట్రేడ్​ తీసుకునే ముందు ట్రేడర్లకు సొంతంగా ఎనాలసిస్​ ఉండటం శ్రేయస్కరం.)

    • Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
      ABOUT THE AUTHOR
      Chitturi Eswara Karthikeya Sharath

      శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

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