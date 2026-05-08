    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Stock market : చమురు ధర మళ్లీ జంప్! స్టాక్​ మార్కెట్​లకు నష్టాలు? కానీ ఈ స్టాక్స్​తో లాభాలు..

    Stocks to buy : మే 8, 2026 ట్రేడర్లు నేడు ట్రాక్​ చేయాల్సిన స్టాక్స్​ టు బై, బ్రేకౌట్​ స్టాక్స్​ టు బై లిస్ట్​ని నిపుణులు వెల్లడించారు. వీటితో పాటు లేటెస్ట్​ స్టాక్​ మార్కెట్​ అప్డేట్స్​ని ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    Published on: May 08, 2026 8:14 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    గురువారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​ని దేశీయ స్టాక్​ మార్కెట్​లు ఫ్లాట్​గా ముగించాయి. బీఎస్​ఈ సెన్సెక్స్​ 114 పాయింట్లు పడి 77,845 వద్ద స్థిరపడింది. నిఫ్టీ50.. 4 పాయింట్లు కోల్పోయి 24,327 వద్ద సెషన్​ని ముగించింది. ఇక బ్యాంక్​ నిఫ్టీ మాత్రం 66 పాయింట్లు పెరిగి 56,047 వద్దకు చేరింది.

    స్టాక్​ మార్కెట్​ అప్డేట్స్..
    ఎఫ్​ఐఐలు.. డీఐఐలు..

    గురువారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​లో ఎఫ్​ఐఐలు రూ. 341 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను విక్రయించారు. అదే సమయంలో డీఐఐలు రూ. 441 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను కొనుగోలు చేశారు.

    ఈరోజు స్టాక్​ మార్కెట్​ ఎలా ఉండబోతోంది?

    ఇక శుక్రవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​ని దేశీయ స్టాక్​ మార్కెట్​ నష్టాల్లో ప్రారంభించే అవకాశం ఉంది. గిఫ్ట్​ నిఫ్టీ దాదాపు 90 పాయింట్ల నష్టంలో ఉండటం ఇందుకు కారణం.

    అమెరికా స్టాక్​ మార్కెట్​లు..

    గురువారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​ని అమెరికా స్టాక్​ మార్కెట్​లు స్వల్ప నష్టాల్లో ముగించాయి. డౌ జోన్స్​ 0.63 శాతం పతనమైంది. ఎస్​ అండ్​ పీ 500​ 0.38శాతం పడింది. టెక్​ ఇండెక్స్​ నాస్​డాక్ 0.13 శాతం డౌన్​ అయ్యింది.

    “టెక్నికల్​గా చూసుకుంటే నిఫ్టీ50కి 24,100- 24,150 లెవల్స్​ వద్ద కీలక సపోర్ట్​ ఉంది. 24,500- 24,550 వద్ద కీల రెసిస్టెన్స్​ ఉంది. రెండింటిలో ఏది బ్రేకౌట్​ అయితే అటువైపు నిఫ్టీ50 డైరక్షన్​ తీసుకోవచ్చు,” అని చాయిస్​ బ్రోకింగ్ సంస్థకు చెందిన ఎగ్జిక్యూటివ్​ డైరక్టర్​ సుమీత్​ బగాడియా తెలిపారు.

    చమురు ధర..

    అమెరికా- ఇరాన్ మధ్య అనిశ్చితి కారణంగా ముడి చమురు ధరలు మరోసారి పెరిగాయి. బ్రెంట్​ క్రూడ్ 1.36శాతం పెరిగి బ్యారెల్​కి 101.42 డాలర్లకు చేరింది.

    స్టాక్స్​ టు బై..

    ఐఈఎక్స్​- బై రూ. 132, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 130, టార్గెట్​ రూ. 138

    కేఈసీ ఇంటర్నేషనల్- బై రూ. 600, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 590, టార్గెట్​ రూ. 625

    సులా వైన్​యార్డ్స్​- బై రూ. 175, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 170, టార్గెట్​ రూ. 185

    బ్రేకౌట్​ స్టాక్స్​ టు బై..

    ఆర్బీఎల్​ బ్యాంక్- బై రూ. 345.7, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 330, టార్గెట్​ రూ. 375

    హీరో మోటోకార్ప్- బై రూ. 5343, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 5130, టార్గెట్​ రూ. 5750

    హిందుస్థాన్ ఎయిరోనాటిక్స్- బై రూ. 4782, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 4600, టార్గెట్​ రూ .5125

    క్రాంప్టన్ గ్రీవ్స్​- బై రూ. 290.7, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 280, టార్గెట్​ రూ. 310

    డెల్హివరీ- బై రూ. 481.7, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 460, టార్గెట్​ రూ. 520

    (గమనిక:- ఇవి నిపుణుల అభిప్రాయాలు మాత్రమే. హిందుస్థాన్​ టైమ్స్​ తెలుగుకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు. ఏదైనా ట్రేడ్​ తీసుకునే ముందు ట్రేడర్లకు సొంతంగా ఎనాలసిస్​ ఉండటం శ్రేయస్కరం.)

      శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

