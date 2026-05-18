    Stock market today : నష్టాలే, నష్టాలు- ఈ రోజు స్టాక్​ మార్కెట్​ పరిస్థితి ఇదే! కారణం..

    Stocks to buy today : ట్రేడర్లు నేడు ట్రాక్​ చేయాల్సిన స్టాక్స్​ టు బై, బ్రేకౌట్​ స్టాక్స్​ టు బై లిస్ట్​ని నిపుణులు వెల్లడించారు. వీటితో పాటు లేటెస్ట్​ స్టాక్​ మార్కెట్​ అప్డేట్స్​, ముడి చమురు ధర వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    Published on: May 18, 2026 8:14 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    శుక్రవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​ని దేశీయ స్టాక్​ మార్కెట్​లు ఫ్లాట్​గా ముగించాయి. బీఎస్​ఈ సెన్సెక్స్​ 161 పాయింట్లు పడి 75,238 వద్ద స్థిరపడింది. నిఫ్టీ50.. 46 పాయింట్లు కోల్పోయి 23,644 వద్ద సెషన్​ని ముగించింది. ఇక బ్యాంక్​ నిఫ్టీ 419 పాయింట్లు పడి 53,710 వద్దకు చేరింది.

    స్టాక్​ మార్కెట్​ అప్డేట్స్..
    ఎఫ్​ఐఐలు.. డీఐఐలు..

    శుక్రవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​లో ఎఫ్​ఐఐలు రూ. 1,329.17 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను కొన్నారు. అదే సమయంలో డీఐఐలు రూ. 1,958.82 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను విక్రయించారు.

    ఈరోజు స్టాక్​ మార్కెట్​ ఎలా ఉండబోతోంది?

    ఇక సోమవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​ని దేశీయ స్టాక్​ మార్కెట్​ నష్టాల్లో ప్రారంభించే అవకాశం ఉంది. గిఫ్ట్​ నిఫ్టీ దాదాపు 76 పాయింట్ల నష్టంలో ఉండటం ఇందుకు కారణం.

    “నిఫ్టీ50కి 23,200 వద్ద బలమైన సపోర్ట్​ ఉంది. అది హోల్డ్​ అయితే కరెక్షన్ ఆగుతుంది. అదే సమయంలో సూచీకి 24,300 లెవల్ రెసిస్టెన్స్​గా ఉంది. అది దాటితేనే నిఫ్టీ50 పెరుగుతుందన్న క్లారిటీ వస్తుంది,” అని ప్రభుదాస్ లిల్లాధేర్​కి చెందిన వైస్​ ప్రెసిడెంట్, టెక్నికల్​ రీసెర్చ్ వైశాళి పరేఖ్ తెలిపారు.

    అమెరికా స్టాక్​ మార్కెట్​లు..

    శుక్రవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​ని అమెరికా స్టాక్​ మార్కెట్​లు నష్టాల్లో ముగించాయి. డౌ జోన్స్​ 1.07 శాతం పతనమైంది. ఎస్​ అండ్​ పీ 500​ 1.24శాతం పడింది. టెక్​ ఇండెక్స్​ నాస్​డాక్ 1.54 శాతం డౌన్​ అయ్యింది.

    ఆసియా స్టాక్​ మార్కెట్​లు సోమవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​లో నష్టాల్లో కొనసాగుతున్నాయి.

    ముడి చమురు ధర..

    ఇరాన్​పై అమెరికా దాడులు చేస్తుందన్న వార్తల నేపథ్యంలో ముడి చమురు ధర అమాంతం పెరిగిపోయింది. క్రూడ్​ ఆయిల్ ధర 2.33శాతం పెరిగి బ్యారెల్​కి 111.81 డాలర్లకు వెళ్లిపోయింది.

    స్టాక్స్​ టు బై..

    ఆస్ట్రాజెనెకా ఫార్మా- బై రూ. 8475, స్టాప్ లాస్​ రూ. 8350, టార్గెట్​ రూ. 8650

    సుజ్లాన్ ఎనర్జీ- బై రూ. 53.8, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 52, టార్గెట్​ రూ. 57

    ప్రిస్మ్ జాన్సన్- బై రూ. 128, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 125, టార్గెట్​ రూ .133

    బ్రేకౌట్ స్టాక్స్​ టు బై..

    సంవర్థన మథర్​సన్ ఇంటర్నేషనల్- బై రూ. 130, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 124.5, టార్గెట్​ రూ. 140

    ఇండో కౌంట్ ఇండస్ట్రీస్- బై రూ. 290, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 277, టార్గెట్​ రూ. 315

    హెల్త్​కేర్ గ్లోబల్​ ఎంర్​ప్రైజెస్- బై రూ. 637, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 607, టార్గెట్​ రూ. 690

    గ్రిండ్​వెల్ నార్టన్- బై రూ. 1859, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 1780, టార్గెట్​ రూ. 2000

    హిందుస్థాన్ ఆయిల్ ఎక్స్​ప్లొరేషన్ కంపెనీ- బై రూ. 169, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 160, టార్గెట్​ రూ. 185

    (గమనిక:- ఇవి నిపుణుల అభిప్రాయాలు మాత్రమే. హిందుస్థాన్​ టైమ్స్​ తెలుగుకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు. ఏదైనా ట్రేడ్​ తీసుకునే ముందు ట్రేడర్లకు సొంతంగా ఎనాలసిస్​ ఉండటం శ్రేయస్కరం.)

    Home/News/Stock Market Today : నష్టాలే, నష్టాలు- ఈ రోజు స్టాక్​ మార్కెట్​ పరిస్థితి ఇదే! కారణం..
