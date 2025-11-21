Edit Profile
    ట్రేడర్స్​ అలర్ట్​- ఈ రూ. 120 స్టాక్​తో లాభాలకు ఛాన్స్​..

    నవంబర్​ 21, ట్రేడర్లు నేడు ట్రాక్​ చేయాల్సిన స్టాక్స్​ టు బై, బ్రేకౌట్​ స్టాక్స్​ టు బై లిస్ట్​ని నిపుణులు వెల్లడించారు. వీటితో పాటు లేటెస్ట్​ స్టాక్​ మార్కెట్​ అప్డేట్స్​ని ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    Published on: Nov 21, 2025 8:15 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    గురువారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​ని దేశీయ స్టాక్​ మార్కెట్​లు లాభాల్లో ముగించాయి. బీఎస్​ఈ సెన్సెక్స్​ 446 పాయింట్లు పెరిగి 85,633 వద్ద స్థిరపడింది. నిఫ్టీ50.. 140 పాయింట్లు వృద్ధిచెంది 26,192 వద్ద సెషన్​ని ముగించింది. ఇక బ్యాంక్​ నిఫ్టీ 132 పాయింట్లు పెరిగి 59,348 వద్దకు చేరింది.

    స్టాక్ మార్కెట్​ అప్డేట్స్​..
    స్టాక్ మార్కెట్​ అప్డేట్స్​..

    ఎఫ్​ఐఐలు.. డీఐఐలు..

    గురువారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​లో ఎఫ్​ఐఐలు రూ. 283.65 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను కొన్నారు. అదే సమయంలో డీఐఐలు రూ. 824.46 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను కొనుగోలు చేశారు.

    ఈ​​​ నెలలో ఎఫ్​ఐఐలు ఇప్పటివరకు మొత్తం మీద రూ. 12,074.94 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను అమ్మేశారు. అదే సమయంలో డీఐఐలు రూ. 51,159.55 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను కొనుగోలు చేశారు.

    ఈరోజు స్టాక్​ మార్కెట్​ ఎలా ఉండబోతోంది?

    ఇక శుక్రవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​ని దేశీయ స్టాక్​ మార్కెట్​ నష్టాల్లో ప్రారంభించే అవకాశం ఉంది. గిఫ్ట్​ నిఫ్టీ దాదాపు 70 పాయింట్ల నష్టంలో ఉండటం ఇందుకు కారణం.

    “నిఫ్టీ50 26,100 ఎగువన ఉన్నంత వరకు సూచీలో పాజిటివ్​ సెంటిమెంట్​ కొనసాగుతుంది. దాని దిగువకు పడితే షార్ట్​ టర్మ్​లో నెగిటివ్​గా మారుతుంది. 25,900 వరకు సూచీ వెళ్లొచ్చు. 26,100 పైన ఉన్నంత కాలం నిఫ్టీ50 26,300- ఆ తర్వాతి స్థాయిలకు చేరొచ్చు,” అని ఎల్​కేపీ సెక్యూరిటీస్​కి చెందిన సీనియర్​ టెక్నికల్​ ఎనలిస్ట్​ రూపక్​ దే తెలిపారు.

    అమెరికా స్టాక్​ మార్కెట్​లు..

    గురువారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​ని అమెరికా స్టాక్​ మార్కెట్​లు నష్టాల్లో ముగించాయి. డౌ జోన్స్​ 0.84 శాతం పతనమైంది. ఎస్​ అండ్​ పీ 500​ 1.56శాతం పడింది. టెక్​ ఇండెక్స్​ నాస్​డాక్ 2.15 శాతం డౌన్​ అయ్యింది.

    ఆసియా స్టాక్​ మార్కెట్​లు బుధవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​లో నష్టాల్లో కొనసాగుతున్నాయి.

    స్టాక్స్​ టు బై..

    మాన్​ ఇండస్ట్రీస్​- బై రూ. 464, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 448, టార్గెట్​ రూ. 500

    ఎంటార్​ టెక్నాలజీస్​- బై రూ. 2696, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 2600, టార్గెట్​ రూ. 2900

    ఐఈఎక్స్​- బై రూ. 142, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 135, టార్గెట్​ రూ. 150

    కాన్​కర్​- బై రూ. 516, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 500, టార్గెట్​ రూ. 540

    పీఎన్​బీ- బై రూ. 123, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 118, టార్గెట్​ రూ. 128

    బ్రేకౌట్​ స్టాక్స్​ టు బై..

    ఆనంద్ రాఠీ షేర్ అండ్ స్టాక్ బ్రోకర్స్ లిమిటెడ్ (ఏఆర్ఎస్ఎస్బీఎల్): రూ.747 వద్ద కొనుగోలు చేయండి. టార్గెట్ ధర రూ.800; రూ. 720 వద్ద స్టాప్ లాస్.

    అనుపమ్ రసాయన్ ఇండియా లిమిటెడ్ (అనురాస్): రూ.1,188కు కొనుగోలు. టార్గెట్ ధర రూ.1,280; రూ.1,145 వద్ద స్టాప్ లాస్.

    ఆజాద్ ఇంజనీరింగ్ లిమిటెడ్ (ఆజాద్): రూ.1,740కు కొనుగోలు. టార్గెట్ ధర రూ.1,866; స్టాప్ లాస్ రూ .1,680 వద్ద ఉంది.

    సెనోరెస్ ఫార్మాస్యూటికల్స్ లిమిటెడ్ (సెనోర్స్): రూ.825కు కొనుగోలు చేయాలి. టార్గెట్ ధర రూ.888; రూ.799 వద్ద స్టాప్ లాస్.

    పీడీఎస్ లిమిటెడ్ (పీడీఎస్ఎల్): రూ.407కే కొనండి. టార్గెట్ ధర రూ.437; రూ. 392 వద్ద స్టాప్ లాస్.

    (గమనిక:- ఇవి నిపుణుల అభిప్రాయాలు మాత్రమే. హిందుస్థాన్​ టైమ్స్​ తెలుగుకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు. ఏదైనా ట్రేడ్​ తీసుకునే ముందు ట్రేడర్లకు సొంతంగా ఎనాలసిస్​ ఉండటం శ్రేయస్కరం.)

