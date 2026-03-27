    Stocks to buy today : ట్రేడర్స్​ అలర్ట్​- ఈ రూ. 226 స్టాక్​తో లాభాలకు ఛాన్స్​!

    మార్చ్​ 27, ట్రేడర్లు నేడు ట్రాక్​ చేయాల్సిన బ్రేకౌట్​ స్టాక్స్​ టు బై లిస్ట్​ని నిపుణులు వెల్లడించారు. వీటితో పాటు లేటెస్ట్​ స్టాక్​ మార్కెట్​ అప్డేట్స్​ని ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    Published on: Mar 27, 2026 8:15 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    శ్రీరామ నవమి నేపథ్యంలో దేశీయ స్టాక్​ మార్కెట్​లకు గురువారం సెలవు. ఇక బుధవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​ని దేశీయ స్టాక్​ మార్కెట్​లు లాభాల్లో ముగించాయి. బీఎస్​ఈ సెన్సెక్స్​ 1205 పాయింట్లు పెరిగి 75,273 వద్ద స్థిరపడింది. నిఫ్టీ50.. 394 పాయింట్లు వృద్ధిచెంది 23,306 వద్ద సెషన్​ని ముగించింది. ఇక బ్యాంక్​ నిఫ్టీ 1102 పాయింట్లు పెరిగి 53,708 వద్దకు చేరింది.

    స్టాక్​ మార్కెట్​ లేటెస్ట్​ అప్డేట్స్​..
    స్టాక్​ మార్కెట్​ లేటెస్ట్​ అప్డేట్స్​..

    ఎఫ్​ఐఐలు.. డీఐఐలు..

    బుధవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​లో ఎఫ్​ఐఐలు రూ. 1,805.37 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను విక్రయించారు. అదే సమయంలో డీఐఐలు రూ. 5,429.78 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను కొనుగోలు చేశారు.

    ఈరోజు స్టాక్​ మార్కెట్​ ఎలా ఉండబోతోంది?

    ఇక శుక్రవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​ని దేశీయ స్టాక్​ మార్కెట్ భారీ​ నష్టాల్లో ప్రారంభించే అవకాశం ఉంది. గిఫ్ట్​ నిఫ్టీ దాదాపు 185 పాయింట్ల నష్టంలో ఉండటం ఇందుకు కారణం.

    “నిఫ్టీ50కి 23,400- 23,600 లెవల్స్​ వద్ద బలమైన రెసిస్టెన్స్​ ఉంది. అది దాటితే 23,850 వరకు వెళ్లొచ్చు. మరోవైపు 22,500 వద్ద సపోర్ట్​ ఉంది,” అని హెచ్​డీఎఫ్​సీ సెక్యూరిటీస్​కి చెందిన సీనియర్​ టెక్నికల్​ రీసెర్చ్​ ఎనలిస్ట్​ నాగరాజ్​ శెట్టి తెలిపారు.

    అమెరికా స్టాక్​ మార్కెట్​లు..

    గురువారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​ని అమెరికా స్టాక్​ మార్కెట్​లు నష్టాల్లో ముగించాయి. డౌ జోన్స్​ 1.01 శాతం పతనమైంది. ఎస్​ అండ్​ పీ 500​ 1.74శాతం పడింది. టెక్​ ఇండెక్స్​ నాస్​డాక్ 2.3 శాతం డౌన్​ అయ్యింది.

    ఆసియా స్టాక్​ మార్కెట్​లు శుక్రవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​లో నష్టాల్లో కొనసాగుతున్నాయి.

    ముడి చమురు ధరలు..

    ఇరాన్​- ఇజ్రాయెల్​, అమెరికా మధ్య ఉద్రిక్తతలు కొనసాగుతున్న తరుణంలో బ్రెంట్​ క్రూడ్​ ధర 100 డాలర్ల పైనే ఉంది. ప్రస్తుతం బ్రెంట్​ క్రూడ్​ ధర 0.76శాతం పడి బ్యారెల్​కు 107.19 డాలర్ల వద్ద ఉంది.

    బ్రేకౌట్​ స్టాక్స్​ టు బై..

    కర్ణాటక బ్యాంక్- బై రూ. 226.48, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 218, టార్గెట్​ రూ. 240

    లుమాక్స్​ ఆటో టెక్నాలజీస్​- బై రూ. 1623, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 1557, టార్గెట్​ రూ. 1736

    సైర్మా ఎస్​జీఎస్​ టెక్నాలజీ- బై రూ. 817, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 777, టార్గెట్​ రూ. 880

    గ్లెన్​మార్క్​ ఫార్మా- బై రూ. 2168, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 2078, టార్గెట్​ రూ. 2300

    ఆదిత్య బిర్లా సన్​ లైఫ్​ ఏఎంసీ- బై రూ. 2168, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 2078, టార్గెట్​ రూ. 2300

    (గమనిక:- ఇవి నిపుణుల అభిప్రాయాలు మాత్రమే. హిందుస్థాన్​ టైమ్స్​ తెలుగుకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు. ఏదైనా ట్రేడ్​ తీసుకునే ముందు ట్రేడర్లకు సొంతంగా ఎనాలసిస్​ ఉండటం శ్రేయస్కరం.)

    • Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
      ABOUT THE AUTHOR
      Chitturi Eswara Karthikeya Sharath

      శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

    News/News/Stocks To Buy Today : ట్రేడర్స్​ అలర్ట్​- ఈ రూ. 226 స్టాక్​తో లాభాలకు ఛాన్స్​!
