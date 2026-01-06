Edit Profile
    ట్రేడర్స్​ అలర్ట్​- ఈ రూ. 52 స్టాక్​తో లాభాలకు ఛాన్స్​..

    ట్రేడర్లు నేడు ట్రాక్​ చేయాల్సిన స్టాక్స్​ టు బై, బ్రేకౌట్​ స్టాక్స్​ టు బై లిస్ట్​ని నిపుణులు వెల్లడించారు. వీటితో పాటు లేటెస్ట్​ స్టాక్​ మార్కెట్​ అప్డేట్స్​ని ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    Published on: Jan 06, 2026 8:16 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    సోమవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​ని దేశీయ స్టాక్​ మార్కెట్​లు ఫ్లాట్​గా ముగించాయి. బీఎస్​ఈ సెన్సెక్స్​ 322 పాయింట్లు పడి 85,440 వద్ద స్థిరపడింది. నిఫ్టీ50.. 78 పాయింట్లు కోల్పోయి 26,250 వద్ద సెషన్​ని ముగించింది. ఇక బ్యాంక్​ నిఫ్టీ 107 పాయింట్లు పడి 60,044 వద్దకు చేరింది.

    స్టాక్​ మార్కెట్​ అప్డేట్స్​..
    స్టాక్​ మార్కెట్​ అప్డేట్స్​..

    ఎఫ్​ఐఐలు.. డీఐఐలు..

    సోమవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​లో ఎఫ్​ఐఐలు రూ. 115.53 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను కొన్నారు. అదే సమయంలో డీఐఐలు రూ. 1,479.54 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను కొనుగోలు చేశారు.

    ఈరోజు స్టాక్​ మార్కెట్​ ఎలా ఉండబోతోంది?

    ఇక మంగళవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​ని దేశీయ స్టాక్​ మార్కెట్​ లాభాల్లో ప్రారంభించే అవకాశం ఉంది. గిఫ్ట్​ నిఫ్టీ దాదాపు 75 పాయింట్ల లాభంలో ఉండటం ఇందుకు కారణం.

    “నిఫ్టీ50కి కీలక సపోర్ట్​ అయిన 26,300 బ్రేక్​ అయ్యింది. ఫలితంగా సూచీ షార్ట్​ టర్మ్​లో బేరిష్​గా మారింది. 26,400- 26,450 దగ్గర రెసిస్టెన్స్​ ఉంది. 26,200- 26,150 వద్ద సపోర్ట్​ ఉంది,” అని ఛాయిస్​ బ్రోకింగ్​ ఎగ్జిక్యూటివ్​ డైరక్టర్​ సుమీత్​ బగాడియా తెలిపారు.

    అమెరికా స్టాక్​ మార్కెట్​లు..

    సోమవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​ని అమెరికా స్టాక్​ మార్కెట్​లు లాభాల్లో ముగించాయి. డౌ జోన్స్​ 1.23 శాతం పెరిగింది. ఎస్​ అండ్​ పీ 500​ 0.64శాతం వృద్ధిచెందింది. టెక్​ ఇండెక్స్​ నాస్​డాక్ 0.69 శాతం పెరిగింది.

    ఆసియా స్టాక్​ మార్కెట్​లు మంగళవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​లో లాభాల్లో కొనసాగుతున్నాయి.

    స్టాక్స్​ టు బై..

    డెల్హివరీ- బై రూ. 411, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 405, టార్గెట్​ రూ. 420

    రెలిగేర్​ ఎంటర్​ప్రైజెస్​- బై రూ. 258, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 254, టార్గెట్​ రూ. 270

    డీఎల్​ఎఫ్​- బై రూ. 712, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 705, టార్గెట్​ రూ. 725

    బ్రేకౌట్​ స్టాక్స్​ టు బై..

    పీజీ ఎలక్ట్రోప్లాస్ట్​- బై రూ. 630.30, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 600, టార్గెట్​ రూ. 690

    మథర్​సన్​ సుమీ వైరింగ్​ ఇండియా- బై రూ. 52.05, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 49.10, టార్గెట్​ రూ. 56.70

    ఎంక్యూర్​ ఫార్మా- బై రూ. 1489.50, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 1420, టార్గెట్​ రూ. 1625

    క్రెడిట్​యాక్సెస్​ గ్రామీన్​- బై రూ. 1331.30, స్టాప్​ లాస్​ రూ 1265, టార్గెట్​ రూ. 1460

    వోల్టాస్​- బై రూ. 1476.80, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 1410, టార్గెట్​ రూ. 1625

    (గమనిక:- ఇవి నిపుణుల అభిప్రాయాలు మాత్రమే. హిందుస్థాన్​ టైమ్స్​ తెలుగుకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు. ఏదైనా ట్రేడ్​ తీసుకునే ముందు ట్రేడర్లకు సొంతంగా ఎనాలసిస్​ ఉండటం శ్రేయస్కరం.)

