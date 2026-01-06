ట్రేడర్స్ అలర్ట్- ఈ రూ. 52 స్టాక్తో లాభాలకు ఛాన్స్..
ట్రేడర్లు నేడు ట్రాక్ చేయాల్సిన స్టాక్స్ టు బై, బ్రేకౌట్ స్టాక్స్ టు బై లిస్ట్ని నిపుణులు వెల్లడించారు. వీటితో పాటు లేటెస్ట్ స్టాక్ మార్కెట్ అప్డేట్స్ని ఇక్కడ తెలుసుకోండి..
సోమవారం ట్రేడింగ్ సెషన్ని దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లు ఫ్లాట్గా ముగించాయి. బీఎస్ఈ సెన్సెక్స్ 322 పాయింట్లు పడి 85,440 వద్ద స్థిరపడింది. నిఫ్టీ50.. 78 పాయింట్లు కోల్పోయి 26,250 వద్ద సెషన్ని ముగించింది. ఇక బ్యాంక్ నిఫ్టీ 107 పాయింట్లు పడి 60,044 వద్దకు చేరింది.
ఎఫ్ఐఐలు.. డీఐఐలు..
సోమవారం ట్రేడింగ్ సెషన్లో ఎఫ్ఐఐలు రూ. 115.53 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను కొన్నారు. అదే సమయంలో డీఐఐలు రూ. 1,479.54 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను కొనుగోలు చేశారు.
ఈరోజు స్టాక్ మార్కెట్ ఎలా ఉండబోతోంది?
ఇక మంగళవారం ట్రేడింగ్ సెషన్ని దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్ లాభాల్లో ప్రారంభించే అవకాశం ఉంది. గిఫ్ట్ నిఫ్టీ దాదాపు 75 పాయింట్ల లాభంలో ఉండటం ఇందుకు కారణం.
“నిఫ్టీ50కి కీలక సపోర్ట్ అయిన 26,300 బ్రేక్ అయ్యింది. ఫలితంగా సూచీ షార్ట్ టర్మ్లో బేరిష్గా మారింది. 26,400- 26,450 దగ్గర రెసిస్టెన్స్ ఉంది. 26,200- 26,150 వద్ద సపోర్ట్ ఉంది,” అని ఛాయిస్ బ్రోకింగ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరక్టర్ సుమీత్ బగాడియా తెలిపారు.
అమెరికా స్టాక్ మార్కెట్లు..
సోమవారం ట్రేడింగ్ సెషన్ని అమెరికా స్టాక్ మార్కెట్లు లాభాల్లో ముగించాయి. డౌ జోన్స్ 1.23 శాతం పెరిగింది. ఎస్ అండ్ పీ 500 0.64శాతం వృద్ధిచెందింది. టెక్ ఇండెక్స్ నాస్డాక్ 0.69 శాతం పెరిగింది.
ఆసియా స్టాక్ మార్కెట్లు మంగళవారం ట్రేడింగ్ సెషన్లో లాభాల్లో కొనసాగుతున్నాయి.
స్టాక్స్ టు బై..
డెల్హివరీ- బై రూ. 411, స్టాప్ లాస్ రూ. 405, టార్గెట్ రూ. 420
రెలిగేర్ ఎంటర్ప్రైజెస్- బై రూ. 258, స్టాప్ లాస్ రూ. 254, టార్గెట్ రూ. 270
డీఎల్ఎఫ్- బై రూ. 712, స్టాప్ లాస్ రూ. 705, టార్గెట్ రూ. 725
బ్రేకౌట్ స్టాక్స్ టు బై..
పీజీ ఎలక్ట్రోప్లాస్ట్- బై రూ. 630.30, స్టాప్ లాస్ రూ. 600, టార్గెట్ రూ. 690
మథర్సన్ సుమీ వైరింగ్ ఇండియా- బై రూ. 52.05, స్టాప్ లాస్ రూ. 49.10, టార్గెట్ రూ. 56.70
ఎంక్యూర్ ఫార్మా- బై రూ. 1489.50, స్టాప్ లాస్ రూ. 1420, టార్గెట్ రూ. 1625
క్రెడిట్యాక్సెస్ గ్రామీన్- బై రూ. 1331.30, స్టాప్ లాస్ రూ 1265, టార్గెట్ రూ. 1460
వోల్టాస్- బై రూ. 1476.80, స్టాప్ లాస్ రూ. 1410, టార్గెట్ రూ. 1625