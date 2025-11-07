Edit Profile
    ట్రేడర్స్​ అలర్ట్​- మీ వాచ్​లిస్ట్​లో కచ్చితంగా ఉండాల్సిన 10 స్టాక్స్​ ఇవి..

    ట్రేడర్లు నేడు ట్రాక్​ చేయాల్సిన స్టాక్స్​ టు బై, బ్రేకౌట్​ స్టాక్స్​ టు బై లిస్ట్​ని నిపుణులు వెల్లడించారు. వీటితో పాటు లేటెస్ట్​ స్టాక్​ మార్కెట్​ అప్డేట్స్​ని ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    Published on: Nov 07, 2025 8:15 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    గురువారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​ని దేశీయ స్టాక్​ మార్కెట్​లు ఫ్లాట్​గా ముగించాయి. బీఎస్​ఈ సెన్సెక్స్​ 148 పాయింట్లు పడి 83,311 వద్ద స్థిరపడింది. నిఫ్టీ50.. 88 పాయింట్లు కోల్పోయి 25,510 వద్ద సెషన్​ని ముగించింది. ఇక బ్యాంక్​ నిఫ్టీ 273 పాయింట్లు పడి 57,554 వద్దకు చేరింది.

    స్టాక్​ మార్కెట్​ అప్​డేట్స్​..
    స్టాక్​ మార్కెట్​ అప్​డేట్స్​..

    ఎఫ్​ఐఐలు.. డీఐఐలు..

    గురువారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​లో ఎఫ్​ఐఐలు రూ. 3,263.21 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను విక్రయించారు. అదే సమయంలో డీఐఐలు రూ. 5,283.91 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను కొనుగోలు చేశారు.

    ఈ నవంబర్​​​​ నెలలో ఎఫ్​ఐఐలు ఇప్పటివరకు మొత్తం మీద రూ. 6,214.00 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను అమ్మేశారు. అదే సమయంలో డీఐఐలు రూ. 10,003.17 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను కొనుగోలు చేశారు.

    ఈరోజు స్టాక్​ మార్కెట్​ ఎలా ఉండబోతోంది?

    ఇక శుక్రవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​ని దేశీయ స్టాక్​ మార్కెట్​ నష్టాల్లో ప్రారంభించే అవకాశం ఉంది. గిఫ్ట్​ నిఫ్టీ దాదాపు 130 పాయింట్ల నష్టంలో ఉండటం ఇందుకు కారణం.

    “కీలక 21ఈఎంఐ సపోర్ట్​కి కిందకు నిఫ్టీ50 పడిపోయింది. అంటే సూచీలో బలం లేనట్టు! 25,450 దిగువకు కూడా పడిపోతే నిఫ్టీ50 షార్ట్​ టర్మ్​ ట్రెండ్​ నెగిటివ్​గా మారినట్టు అవుతుంది. 24,450 ఎగువన ఉంటే ట్రెండ్​ రివర్సెల్​కి ఛాన్స్​ ఉంది,” అని ఎల్​కేపీ సెక్యూరిటీస్​కి చెందిన సీనియర్​ టెక్నికల్​ ఎనలిస్ట్​ రూపక్​ దే తెలిపారు.

    అమెరికా స్టాక్​ మార్కెట్​లు..

    మంగళవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​ని అమెరికా స్టాక్​ మార్కెట్​లు నష్టాల్లో ముగించాయి. డౌ జోన్స్​ 0.84 శాతం పతనమైంది. ఎస్​ అండ్​ పీ 500​ 1.12శాతం పడింది. టెక్​ ఇండెక్స్​ నాస్​డాక్ 1.90 శాతం డౌన్​ అయ్యింది.

    ఆసియా స్టాక్​ మార్కెట్​లు శుక్రవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​లో నష్టాల్లో కొనసాగుతున్నాయి.

    స్టాక్స్​ టు బై..

    డాబర్​ ఇండియా- బై రూ. 524, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 506, టార్గెట్​ రూ. 560

    పీఐ ఇండస్ట్రీస్​- బై రూ. 3750, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 3620, టార్గెట్​ రూ. 4010

    ఎన్​టీపీసీ- బై రూ. 326, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 316, టార్గెట్​ రూ. 342

    బీఈఎల్​- బై రూ. 408, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 400, టార్గెట్​ రూ. 430

    మారుతీ సుజుకీ ఇండియా- బై రూ. 16450, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 16000, టార్గెట్​ రూ. 16800

    బ్రేకౌట్​ స్టాక్స్​ టు బై..

    ఆదిత్య ఇన్ఫోటెక్: రూ .1402 వద్ద కొనండి, లక్ష్యం రూ .1500, స్టాప్ లాస్ రూ .1350;

    సెనోరెస్ ఫార్మాస్యూటికల్స్: రూ .799 వద్ద కొనండి, లక్ష్యం రూ .860, స్టాప్ లాస్ రూ .770;

    అట్లాంటా ఎలక్ట్రికల్స్: రూ .995 వద్ద కొనుగోలు, లక్ష్యం రూ .1070, స్టాప్ లాస్ రూ .965;

    ఆనంద్ రాఠి షేర్ అండ్ స్టాక్ బ్రోకర్స్: రూ .539 వద్ద కొనండి, టార్గెట్ రూ .580, స్టాప్ లాస్ రూ .520;

    సాకర్ హెల్త్​కేర్: రూ.390 వద్ద కొనండి, టార్గెట్ రూ.420, స్టాప్ లాస్ రూ.375.

    (గమనిక:- ఇవి నిపుణుల అభిప్రాయాలు మాత్రమే. హిందుస్థాన్​ టైమ్స్​ తెలుగుకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు. ఏదైనా ట్రేడ్​ తీసుకునే ముందు ట్రేడర్లకు సొంతంగా ఎనాలసిస్​ ఉండటం శ్రేయస్కరం.)

