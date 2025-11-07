గురువారం ట్రేడింగ్ సెషన్ని దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లు ఫ్లాట్గా ముగించాయి. బీఎస్ఈ సెన్సెక్స్ 148 పాయింట్లు పడి 83,311 వద్ద స్థిరపడింది. నిఫ్టీ50.. 88 పాయింట్లు కోల్పోయి 25,510 వద్ద సెషన్ని ముగించింది. ఇక బ్యాంక్ నిఫ్టీ 273 పాయింట్లు పడి 57,554 వద్దకు చేరింది.
ఎఫ్ఐఐలు.. డీఐఐలు..
గురువారం ట్రేడింగ్ సెషన్లో ఎఫ్ఐఐలు రూ. 3,263.21 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను విక్రయించారు. అదే సమయంలో డీఐఐలు రూ. 5,283.91 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను కొనుగోలు చేశారు.
ఈ నవంబర్ నెలలో ఎఫ్ఐఐలు ఇప్పటివరకు మొత్తం మీద రూ. 6,214.00 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను అమ్మేశారు. అదే సమయంలో డీఐఐలు రూ. 10,003.17 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను కొనుగోలు చేశారు.
ఈరోజు స్టాక్ మార్కెట్ ఎలా ఉండబోతోంది?
ఇక శుక్రవారం ట్రేడింగ్ సెషన్ని దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్ నష్టాల్లో ప్రారంభించే అవకాశం ఉంది. గిఫ్ట్ నిఫ్టీ దాదాపు 130 పాయింట్ల నష్టంలో ఉండటం ఇందుకు కారణం.
“కీలక 21ఈఎంఐ సపోర్ట్కి కిందకు నిఫ్టీ50 పడిపోయింది. అంటే సూచీలో బలం లేనట్టు! 25,450 దిగువకు కూడా పడిపోతే నిఫ్టీ50 షార్ట్ టర్మ్ ట్రెండ్ నెగిటివ్గా మారినట్టు అవుతుంది. 24,450 ఎగువన ఉంటే ట్రెండ్ రివర్సెల్కి ఛాన్స్ ఉంది,” అని ఎల్కేపీ సెక్యూరిటీస్కి చెందిన సీనియర్ టెక్నికల్ ఎనలిస్ట్ రూపక్ దే తెలిపారు.
అమెరికా స్టాక్ మార్కెట్లు..
మంగళవారం ట్రేడింగ్ సెషన్ని అమెరికా స్టాక్ మార్కెట్లు నష్టాల్లో ముగించాయి. డౌ జోన్స్ 0.84 శాతం పతనమైంది. ఎస్ అండ్ పీ 500 1.12శాతం పడింది. టెక్ ఇండెక్స్ నాస్డాక్ 1.90 శాతం డౌన్ అయ్యింది.
ఆసియా స్టాక్ మార్కెట్లు శుక్రవారం ట్రేడింగ్ సెషన్లో నష్టాల్లో కొనసాగుతున్నాయి.