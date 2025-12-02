Edit Profile
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    ట్రేడర్స్​ అలర్ట్​- ఈ రూ. 175తో లాభాలకు ఛాన్స్​..

    ట్రేడర్లు నేడు ట్రాక్​ చేయాల్సిన స్టాక్స్​ టు బై, బ్రేకౌట్​ స్టాక్స్​ టు బై లిస్ట్​ని నిపుణులు వెల్లడించారు. వీటితో పాటు లేటెస్ట్​ స్టాక్​ మార్కెట్​ అప్డేట్స్​ని ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    Published on: Dec 02, 2025 8:15 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    సోమవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​ని దేశీయ స్టాక్​ మార్కెట్​లు ఫ్లాట్​గా ముగించాయి. బీఎస్​ఈ సెన్సెక్స్​ 65 పాయింట్లు పడి 85,642 వద్ద స్థిరపడింది. నిఫ్టీ50.. 27 పాయింట్లు కోల్పోయి 26,176 వద్ద సెషన్​ని ముగించింది. ఇక బ్యాంక్​ నిఫ్టీ 71 పాయింట్లు పడి 59,681 వద్దకు చేరింది.

    స్టాక్ మార్కెట్​ అప్డేట్స్​..
    ఎఫ్​ఐఐలు.. డీఐఐలు..

    సోమవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​లో ఎఫ్​ఐఐలు రూ. 1,171.31 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను విక్రయించారు. అదే సమయంలో డీఐఐలు రూ. 2,558.93 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను కొనుగోలు చేశారు.

    ఈరోజు స్టాక్​ మార్కెట్​ ఎలా ఉండబోతోంది?

    ఇక మంగళవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​ని దేశీయ స్టాక్​ మార్కెట్​ ఫ్లాట్​గా ప్రారంభించే అవకాశం ఉంది. గిఫ్ట్​ నిఫ్టీ 2 పాయింట్ల నష్టంలో ఉండటం ఇందుకు కారణం.

    “నిఫ్టీ50కి 26,200- 26,300 దగ్గర బలమైన కాల్​ రైటింగ్​ కనిపిస్తోంది. షార్ట్​ టర్మ్​లో సూచీ సైడ్​వేస్​లోకి వెళ్లొచ్చు. 26,100 దగ్గర సపోర్ట్​ ఉంది. 26300 వద్ద బలమైన రెసిస్టెన్స్​ ఉంది,” అని ఎల్​కేపీ సెక్యూరిటీస్​కి చెందిన టెక్నికల్​ ఎనలిస్ట్​ వాత్సల్​ భువ తెలిపారు.

    అమెరికా స్టాక్​ మార్కెట్​లు..

    సోమవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​ని అమెరికా స్టాక్​ మార్కెట్​లు స్వల్ప నష్టాల్లో ముగించాయి. డౌ జోన్స్​ 0.90 శాతం పతనమైంది. ఎస్​ అండ్​ పీ 500​ 0.53శాతం పడింది. టెక్​ ఇండెక్స్​ నాస్​డాక్ 0.38 శాతం డౌన్​ అయ్యింది.

    ఆసియా స్టాక్​ మార్కెట్​లు మంగళవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​లో లాభాల్లో కొనసాగుతున్నాయి.

    స్టాక్స్​ టు బై..

    సిటీ యూనియన్​ బ్యాంక్​- బై రూ. 283, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 273, టార్గెట్​ రూ. 303

    వన్​ 97 కమ్యూనికేషన్స్​ (పేటీఎం)- బై రూ. 1368, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 1320, టార్గెట్​ రూ. 1465

    గెయిల్​- బై రూ. 175, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 170, టార్గెట్​ రూ. 183

    సీజీ పవర్​ ఇండస్ట్రియల్​ సొల్యూషన్స్​ లిమిటెడ్​- బై రూ. 670, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 655, టార్గెట్​ రూ. 690

    పవర్​ గ్రిడ్​ కార్పొరేషన్​ ఆఫ్​ ఇండియా లిమిటెడ్​- బై రూ. 270, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 260, టార్గెట్​ రూ. 288

    బ్రేకౌట్​ స్టాక్స్​ టు బై..

    నాలెడ్జ్ మెరైన్ అండ్​ ఇంజనీరింగ్ వర్క్స్: రూ .2988 వద్ద కొనుగోలు, టార్గెట్ రూ .3200, స్టాప్ లాస్ రూ .2888;

    క్యూపిడ్​: రూ .349 వద్ద కొనండి, లక్ష్యం రూ .375, స్టాప్ లాస్ రూ .337;

    గరుడ కన్ స్ట్రక్షన్ అండ్ ఇంజినీరింగ్: రూ .219 వద్ద కొనండి, టార్గెట్ రూ .236, స్టాప్ లాస్ రూ .211;

    యాత్ర ఆన్ లైన్: రూ .181.65 వద్ద కొనండి, టార్గెట్ రూ .195, స్టాప్ లాస్ రూ .175;

    గోకుల్ ఆగ్రో రిసోర్సెస్: రూ .217 వద్ద కొనండి, టార్గెట్ రూ .233, స్టాప్ లాస్ రూ .210.

    (గమనిక:- ఇవి నిపుణుల అభిప్రాయాలు మాత్రమే. హిందుస్థాన్​ టైమ్స్​ తెలుగుకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు. ఏదైనా ట్రేడ్​ తీసుకునే ముందు ట్రేడర్లకు సొంతంగా ఎనాలసిస్​ ఉండటం శ్రేయస్కరం.)

