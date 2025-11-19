మంగళవారం ట్రేడింగ్ సెషన్ని దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లు నష్టాల్లో ముగించాయి. బీఎస్ఈ సెన్సెక్స్ 278 పాయింట్లు పడి 84,673 వద్ద స్థిరపడింది. నిఫ్టీ50.. 103 పాయింట్లు కోల్పోయి 25,910 వద్ద సెషన్ని ముగించింది. ఇక బ్యాంక్ నిఫ్టీ 63 పాయింట్లు పడి 58,899 వద్దకు చేరింది.
ఎఫ్ఐఐలు.. డీఐఐలు..
మంగళవారం ట్రేడింగ్ సెషన్లో ఎఫ్ఐఐలు రూ. 728.82 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను విక్రయించారు. అదే సమయంలో డీఐఐలు రూ. 6,156.83 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను కొనుగోలు చేశారు.
ఈ నెలలో ఎఫ్ఐఐలు ఇప్పటివరకు మొత్తం మీద రూ. 13,939.31 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను అమ్మేశారు. అదే సమయంలో డీఐఐలు రూ. 48,974.82 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను కొనుగోలు చేశారు.
ఈరోజు స్టాక్ మార్కెట్ ఎలా ఉండబోతోంది?
ఇక బుధవారం ట్రేడింగ్ సెషన్ని దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్ ఫ్లాట్గా ప్రారంభించే అవకాశం ఉంది. గిఫ్ట్ నిఫ్టీ దాదాపు 5 పాయింట్ల నష్టంలో ఉండటం ఇందుకు కారణం.
“హవర్లీ టైమ్ఫ్రెమ్లో ఆర్ఎస్ఐ బేరిష్ క్రాసోవర్కి సంకేతాలిస్తోంది. అంటే మార్కెట్లో వీక్నెస్ కనిపిస్తున్నట్టు! 25,850 వద్ద సపోర్ట్ ఉంది. దాని కన్నా తక్కువకు పడితే, సూచీ 25,700 వరకు కరెకట్ అవ్వొచ్చు. ఇక 26,000- 26,050 వద్ద రెసిస్టెన్స్ ఉంది,” అని ఎల్కేపీ సెక్యూరిటీస్కి చెందిన సీనియర్ టెక్నికల్ రీసెర్చ్ ఎనలిస్ట్ రూపక్ దే తెలిపారు.
అమెరికా స్టాక్ మార్కెట్లు..
మంగళవారం ట్రేడింగ్ సెషన్ని అమెరికా స్టాక్ మార్కెట్లు నష్టాల్లో ముగించాయి. డౌ జోన్స్ 1.07 శాతం పతనమైంది. ఎస్ అండ్ పీ 500 0.83శాతం పడింది. టెక్ ఇండెక్స్ నాస్డాక్ 1.21 శాతం డౌన్ అయ్యింది.
ఆసియా స్టాక్ మార్కెట్లు బుధవారం ట్రేడింగ్ సెషన్లో నష్టాల్లో కొనసాగుతున్నాయి.