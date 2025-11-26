మంగళవారం ట్రేడింగ్ సెషన్ని దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లు నష్టాల్లో ముగించాయి. బీఎస్ఈ సెన్సెక్స్ 314 పాయింట్లు పడి 84,587 వద్ద స్థిరపడింది. నిఫ్టీ50.. 75 పాయింట్లు కోల్పోయి 25,884 వద్ద సెషన్ని ముగించింది. ఇక బ్యాంక్ నిఫ్టీ 15 పాయింట్లు పడి 58,820 వద్దకు చేరింది.
ఎఫ్ఐఐలు.. డీఐఐలు..
మంగళవారం ట్రేడింగ్ సెషన్లో ఎఫ్ఐఐలు రూ. 917.60 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను కొన్నారు. అదే సమయంలో డీఐఐలు రూ. 3,423.27 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను కొనుగోలు చేశారు.
ఈరోజు స్టాక్ మార్కెట్ ఎలా ఉండబోతోంది?
ఇక బుధవారం ట్రేడింగ్ సెషన్ని దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్ లాభాల్లో ప్రారంభించే అవకాశం ఉంది. గిఫ్ట్ నిఫ్టీ దాదాపు 95 పాయింట్ల లాభంలో ఉండటం ఇందుకు కారణం.
“నిఫ్టీ50లో షార్ట్ కవరింగ్ జరిగి, పాజిటివ్ ర్యాలీ మొదలవ్వాలంటే సూచీ 26,000 ఎగువకు వెళ్లాలి. 25,850 వద్ద 21 డీఎంఏ ఉంది. దాని చుట్టూనే సూచీ కదలాడుతోంది. అది బ్రేక్ అయితే 25700 వద్ద సపోర్ట్ ఉంది,” అని సెంట్రమ్ బ్రోకింగ్కి చెందిన టెక్నికల్ అండ్ డెరివేటివ్స్ రీసెర్చ్ ఎనలిస్ట్ హెడ్ నీలేశ్ జైన్ తెలిపారు.
అమెరికా స్టాక్ మార్కెట్లు..
మంగళవారం ట్రేడింగ్ సెషన్ని అమెరికా స్టాక్ మార్కెట్లు లాభాల్లో ముగించాయి. డౌ జోన్స్ 1.43 శాతం పెరిగింది. ఎస్ అండ్ పీ 500 0.91శాతం వృద్ధిచెందింది. టెక్ ఇండెక్స్ నాస్డాక్ 0.67 శాతం పెరిగింది.
ఆసియా స్టాక్ మార్కెట్లు బుధవారం ట్రేడింగ్ సెషన్లో లాభాల్లో కొనసాగుతున్నాయి.