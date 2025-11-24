Edit Profile
    ట్రేడర్స్​ అలర్ట్​! ఈ రూ. 186 స్టాక్​తో లాభాలకు ఛాన్స్​..

    ట్రేడర్లు నేడు ట్రాక్​ చేయాల్సిన స్టాక్స్​ టు బై, బ్రేకౌట్​ స్టాక్స్​ టు బై లిస్ట్​ని నిపుణులు వెల్లడించారు. వీటితో పాటు లేటెస్ట్​ స్టాక్​ మార్కెట్​ అప్డేట్స్​ని ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    Published on: Nov 24, 2025 8:15 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    శుక్రవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​ని దేశీయ స్టాక్​ మార్కెట్​లు నష్టాల్లో ముగించాయి. బీఎస్​ఈ సెన్సెక్స్​ 401 పాయింట్లు పడి 85,232 వద్ద స్థిరపడింది. నిఫ్టీ50.. 124 పాయింట్లు కోల్పోయి 26,068 వద్ద సెషన్​ని ముగించింది. ఇక బ్యాంక్​ నిఫ్టీ 480 పాయింట్లు పడి 58,868 వద్దకు చేరింది.

    స్టాక్ మార్కెట్​ అప్డేట్స్​..

    ఎఫ్​ఐఐలు.. డీఐఐలు..

    శుక్రవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​లో ఎఫ్​ఐఐలు రూ. 1,766.05 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను విక్రయించారు. అదే సమయంలో డీఐఐలు రూ. 3,161.61 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను కొనుగోలు చేశారు.

    ఈ ​​నెలలో ఎఫ్​ఐఐలు ఇప్పటివరకు మొత్తం మీద రూ. 13,840.99 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను అమ్మేశారు. అదే సమయంలో డీఐఐలు రూ. 54,321.16 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను కొనుగోలు చేశారు.

    ఈరోజు స్టాక్​ మార్కెట్​ ఎలా ఉండబోతోంది?

    ఇక సోమవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​ని దేశీయ స్టాక్​ మార్కెట్​ లాభాల్లో ప్రారంభించే అవకాశం ఉంది. గిఫ్ట్​ నిఫ్టీ దాదాపు 90 పాయింట్ల లాభంలో ఉండటం ఇందుకు కారణం.

    “నిఫ్టీ50 షార్ట్​ టర్మ్​ ట్రెండ్​ నెగిటివ్​గా ఉంది. ఈ డౌన్​ట్రెండ్​ 25,920-25,900 లెవల్స్​ వరకు వెళ్లొచ్చు. 26,160 వద్ద రెసిస్టెన్స్​ ఉంది. అది దాటితే సెంటిమెంట్​ మారొచ్చు,” అని ఎల్​కేపీ సెక్యూరిటీస్​కి చెందిన సీనియర్​ టెక్నికల్​ ఎనలిస్ట్​ రూపక్​ దే తెలిపారు.

    అమెరికా స్టాక్​ మార్కెట్​లు..

    శుక్రవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​ని అమెరికా స్టాక్​ మార్కెట్​లు లాభాల్లో ముగించాయి. డౌ జోన్స్​ 1.08 శాతం పడింది. ఎస్​ అండ్​ పీ 500​ 0.98 శాతం పెరిగింది. టెక్​ ఇండెక్స్​ నాస్​డాక్ 0.88 శాతం వృద్ధిచెందింది.

    ఆసియా స్టాక్​ మార్కెట్​లు సోమవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​లో లాభాల్లో కొనసాగుతున్నాయి.

    స్టాక్స్​ టు బై..

    డీసీబీ బ్యాంక్​- బై రూ. 186, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 179, టార్గెట్​ రూ. 200

    జోటా హెల్త్​కేర్​- బై రూ. 1685, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 1630, టార్గెట్​ రూ. 1820

    హెచ్​సీఎల్​ టెక్నాలజీస్​- బై రూ. 1608, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 1590, టార్గెట్​ రూ. 1645

    కేఫిన్​ టెక్నాలజీస్​- బై రూ. 1063, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 1035, టార్గెట్​ రూ. 1115

    ఎన్​టీపీసీ- బై రూ. 328, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 320, టార్గెట్​ రూ. 345

    బ్రేకౌట్​ స్టాక్స్​ టు బై..

    హిందుస్థాన్ ఫుడ్స్ (ఎన్డీఏ): రూ.554, టార్గెట్ రూ.595, స్టాప్ లాస్ రూ.535;

    అలికాన్ కాస్టల్లోయ్: రూ .897 వద్ద కొనండి, టార్గెట్ రూ .965, స్టాప్ లాస్ రూ .865;

    ఈథర్ ఇండస్ట్రీస్: రూ .915 వద్ద కొనండి, టార్గెట్ రూ .985, స్టాప్ లాస్ రూ .885;

    ఎథోస్: రూ .2901 వద్ద కొనండి, టార్గెట్ రూ .3131, స్టాప్ లాస్ రూ .2799;

    అవంతి ఫీడ్స్: రూ .861 వద్ద కొనండి, లక్ష్యం రూ .925, స్టాప్ లాస్ రూ .835.

    (గమనిక:- ఇవి నిపుణుల అభిప్రాయాలు మాత్రమే. హిందుస్థాన్​ టైమ్స్​ తెలుగుకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు. ఏదైనా ట్రేడ్​ తీసుకునే ముందు ట్రేడర్లకు సొంతంగా ఎనాలసిస్​ ఉండటం శ్రేయస్కరం.)

