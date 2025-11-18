Edit Profile
    ట్రేడర్స్​ అలర్ట్​- మీ వాచ్​లిస్ట్​లో కచ్చితంగా ఉండాల్సిన 10 స్టాక్స్​..

    ట్రేడర్లు నేడు ట్రాక్​ చేయాల్సిన స్టాక్స్​ టు బై, బ్రేకౌట్​ స్టాక్స్​ టు బై లిస్ట్​ని నిపుణులు వెల్లడించారు. వీటితో పాటు లేటెస్ట్​ స్టాక్​ మార్కెట్​ అప్డేట్స్​ని ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    Published on: Nov 18, 2025 8:14 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    సోమవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​ని దేశీయ స్టాక్​ మార్కెట్​లు స్వల్ప లాభాల్లో ముగించాయి. బీఎస్​ఈ సెన్సెక్స్​ 388 పాయింట్లు పెరిగి 84,951 వద్ద స్థిరపడింది. నిఫ్టీ50.. 103 పాయింట్లు వృద్ధిచెంది 26,013 వద్ద సెషన్​ని ముగించింది. ఇక బ్యాంక్​ నిఫ్టీ 445 పాయింట్లు పెరిగి 58,963 వద్దకు చేరింది.

    స్టాక్​ మార్కెట్​ అప్డేట్స్​..
    స్టాక్​ మార్కెట్​ అప్డేట్స్​..

    ఎఫ్​ఐఐలు.. డీఐఐలు..

    సోమవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​లో ఎఫ్​ఐఐలు రూ. 771.63 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను కొన్నారు. అదే సమయంలో డీఐఐలు రూ. 1,200.14 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను కొనుగోలు చేశారు.

    ఈరోజు స్టాక్​ మార్కెట్​ ఎలా ఉండబోతోంది?

    ఇక మంగళవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​ని దేశీయ స్టాక్​ మార్కెట్​ నష్టాల్లో ప్రారంభించే అవకాశం ఉంది. గిఫ్ట్​ నిఫ్టీ దాదాపు 60 పాయింట్ల నష్టంలో ఉండటం ఇందుకు కారణం.

    అమెరికా స్టాక్​ మార్కెట్​లు..

    సోమవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​ని అమెరికా స్టాక్​ మార్కెట్​లు నష్టాల్లో ముగించాయి. డౌ జోన్స్​ 1.18 శాతం పతనమైంది. ఎస్​ అండ్​ పీ 500​ 0.92శాతం పడింది. టెక్​ ఇండెక్స్​ నాస్​డాక్ 0.84 శాతం డౌన్​ అయ్యింది.

    ఆసియా స్టాక్​ మార్కెట్​లు మంగళవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​లో నష్టాల్లో కొనసాగుతున్నాయి.

    స్టాక్స్​ టు బై..

    లారస్​ ల్యాబ్స్​- బై రూ. 1021.8, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 986, టార్గెట్​ రూ. 1094

    నైకా- బై రూ. 268.7, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 259, టార్గెట్​ రూ. 290

    పిరమాల్​ ఫార్మా- బై రూ. 195, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 189, టార్గెట్​ రూ. 204

    ఆర్​బీఎల్​- బై రూ. 317, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 310, టార్గెట్​ రూ. 335

    ఆస్ట్రాల్​- బై రూ. 1465, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 1430, టార్గెట్​ రూ. 1520

    బ్రేకౌట్​ స్టాక్స్​ టు బై..

    గార్వేర్ హైటెక్ ఫిల్మ్స్: రూ.3950, టార్గెట్ రూ.4222, స్టాప్ లాస్ రూ.3800;

    ఆదిత్య ఇన్ఫోటెక్: రూ.1674 వద్ద కొనండి, టార్గెట్ రూ.1800, స్టాప్ లాస్ రూ.1616;

    ఆజాద్ ఇంజినీరింగ్: రూ .1674 వద్ద కొనండి, టార్గెట్ రూ .1800, స్టాప్ లాస్ రూ .2530;

    అలైడ్ బ్లెండర్స్ అండ్ డిస్టిల్లర్స్: రూ .670 వద్ద కొనండి, లక్ష్యం రూ .720, స్టాప్ లాస్ రూ .645;

    పీడీఎస్​: రూ .401.8 వద్ద కొనండి, టార్గెట్ రూ .430, స్టాప్ లాస్ రూ .385

    (గమనిక:- ఇవి నిపుణుల అభిప్రాయాలు మాత్రమే. హిందుస్థాన్​ టైమ్స్​ తెలుగుకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు. ఏదైనా ట్రేడ్​ తీసుకునే ముందు ట్రేడర్లకు సొంతంగా ఎనాలసిస్​ ఉండటం శ్రేయస్కరం.)

