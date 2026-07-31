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    Stocks vs Mutual Funds: స్టాక్స్ vs మ్యూచువల్ ఫండ్స్.. సంపద సృష్టికి ఏది సరైన మార్గం?

    నేరుగా షేర్లలో ఇన్వెస్ట్ చేయాలా లేక మ్యూచువల్ ఫండ్స్ మార్గాన్ని ఎంచుకోవాలా? రిస్క్, రాబడి, సమయం, నిర్వహణ ఆధారంగా సరైన పెట్టుబడి దారిని ఎంచుకునేందుకు కోటక్ సెక్యూరిటీస్ ఈక్విటీ రీసెర్చ్ హెడ్ శ్రీకాంత్ చౌహాన్ అందిస్తున్న ప్రత్యేక విశ్లేషణ.

    Published on: Jul 31, 2026, 12:40:16 IST
    By HT Telugu Desk
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    కొత్తగా ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ ప్రయాణం ప్రారంభించే వారికైనా, మార్కెట్లో అనుభవజ్ఞులకైనా తరచూ ఒకే ప్రశ్న ఎదురవుతుంది. "నేరుగా స్టాక్ మార్కెట్లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలా లేక మ్యూచువల్ ఫండ్స్ వైపు వెళ్లాలా?" రెండూ సంపదను పెంచే మార్గాలే అయినా.. రిస్క్, కంట్రోల్, వ్యయం, కేటాయించాల్సిన సమయం వంటి అంశాల్లో వీటి మధ్య చాలా తేడాలు ఉన్నాయి. మన ఆర్థిక లక్ష్యాలు, రిస్క్ తీసుకునే సామర్థ్యానికి అనుగుణంగా నిర్ణయం తీసుకోవడం అత్యంత ముఖ్యం.

    - శ్రీకాంత్ చౌహాన్, ఈక్విటీ రీసెర్చ్ హెడ్‌, కోటక్ సెక్యూరిటీస్
    - శ్రీకాంత్ చౌహాన్, ఈక్విటీ రీసెర్చ్ హెడ్‌, కోటక్ సెక్యూరిటీస్

    స్టాక్స్ అంటే ఏమిటి?

    ఒక కంపెనీ షేరును కొనుగోలు చేయడం అంటే ఆ వ్యాపారంలో భాగస్వామి కావడం. ఆ కంపెనీ అభివృద్ధి చెంది లాభాలు గడిస్తే షేరు ధర పెరిగి ఇన్వెస్టర్లకు లాభాలు వస్తాయి. కొన్ని కంపెనీలు డివిడెండ్ల రూపంలో నగదును కూడా పంచుతాయి.

    స్టాక్స్ ఎక్కువ రాబడి ఇచ్చే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ, మార్కెట్ హెచ్చుతగ్గులు, కంపెనీ ఆర్థిక స్థిరత్వం, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు షేర్ల ధరలపై నేరుగా ప్రభావం చూపుతాయి. కాబట్టి ఇందులో రిస్క్ కూడా కాస్త ఎక్కువగానే ఉంటుంది.

    మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అంటే ఏమిటి?

    పలువురు ఇన్వెస్టర్ల నుంచి నిధులను ఒక చోట చేర్చి, ప్రొఫెషనల్ ఫండ్ మేనేజర్ పర్యవేక్షణలో వేర్వేరు కంపెనీల షేర్లు, బాండ్లు లేదా ఇతర సెక్యూరిటీలలో ఇన్వెస్ట్ చేసే వ్యవస్థను మ్యూచువల్ ఫండ్ అంటారు. ఇందులో ఇన్వెస్టర్లకు నేరుగా కంపెనీ షేర్లు ఉండవు. దానికి బదులుగా ఫండ్ యూనిట్లు కేటాయిస్తారు.

    విభిన్న రంగాల్లో ఇన్వెస్ట్ చేయడం (డైవర్సిఫికేషన్), నిపుణుల నిర్వహణ అందుబాటులో ఉండటం వల్ల స్వయంగా పరిశోధన చేయలేని వారికి ఇవి అనువుగా ఉంటాయి.

    ప్రధాన వ్యత్యాసాలు

    నియంత్రణ (Control & Involvement):

    స్టాక్స్: ఏ కంపెనీ షేరు కొనాలో, ఎప్పుడు అమ్మాల్లో పూర్తిగా ఇన్వెస్టర్లే నిర్ణయించవచ్చు.

    మ్యూచువల్ ఫండ్స్: నిర్ణయాధికారం ఫండ్ మేనేజర్ వద్దే ఉంటుంది. ఏ షేరు కొనాలనేది ఇన్వెస్టర్ ఎంచుకోలేరు.

    రిస్క్, విభిన్న రంగాల్లో పెట్టుబడి (Risk & Diversification):

    స్టాక్స్: పరిమిత సంఖ్యలో కంపెనీల్లోనే ఇన్వెస్ట్ చేస్తే రిస్క్ చాలా ఎక్కువ. మార్కెట్ ఒడుదొడుకులు నేరుగా తాకుతాయి.

    మ్యూచువల్ ఫండ్స్: పలు రంగాల కంపెనీల్లో పెట్టుబడి పెట్టడం వల్ల ఒక కంపెనీ నష్టపోయినా మిగతావి భర్తీ చేస్తాయి. తద్వారా రిస్క్ తగ్గుతుంది.

    రాబడి (Returns):

    స్టాక్స్: సరిగ్గా విశ్లేషించి సరైన సమయంలో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే అత్యధిక రాబడి సాధించవచ్చు.

    మ్యూచువల్ ఫండ్స్: సుదీర్ఘకాలంలో స్థిరమైన, ఓ మోస్తరు రాబడి లభిస్తుంది.

    ఖర్చులు (Cost & Fees):

    స్టాక్స్: కొనుగోలు, విక్రయాల సమయంలో బ్రోకరేజీ, లావాదేవీల ఛార్జీలు మాత్రమే ఉంటాయి. ఎలాంటి నిర్వహణ రుసుములు ఉండవు.

    మ్యూచువల్ ఫండ్స్: ఫండ్ నిర్వహణ కోసం 'ఎక్స్పెన్స్ రేషియో' రూపంలో కొంత మొత్తాన్ని రాబడి నుంచి మినహాయిస్తారు.

    కేటాయించాల్సిన సమయం (Time Commitment):

    స్టాక్స్: మార్కెట్లను నిరంతరం గమనించడం, కంపెనీల ఆర్థిక నివేదికలు విశ్లేషించడం అవసరం.

    మ్యూచువల్ ఫండ్స్: ఇన్వెస్ట్ చేసిన తర్వాత ఫండ్ మేనేజరే పూర్తి బాధ్యత చూసుకుంటారు.

    పన్ను నిబంధనలు (Taxation):

    స్టాక్స్: స్వల్పకాలిక మూలధన లాభాలపై (STCG) 15%, రూ.1 లక్ష దాటిన దీర్ఘకాలిక లాభాలపై (LTCG) 10% పన్ను వర్తిస్తుంది.

    మ్యూచువల్ ఫండ్స్: ఈక్విటీ ఫండ్లకు దాదాపు ఇవే నిబంధనలు వర్తిస్తాయి. అయితే ఫండ్ రకాన్ని బట్టి పన్ను అమల్లో స్వల్ప మార్పులు ఉంటాయి.

    మీకేది సరైన మార్గం?

    ప్రతి ఇన్వెస్టర్‌కూ ఒకే సూత్రం వర్తించదు. మీ ప్రొఫైల్ ఆధారంగా ఎంచుకోవాలి.

    మీరు స్టాక్స్ ఎంచుకోవడానికి సరిపోతారు, ఒకవేళ:

    1. మార్కెట్లను పరిశోధించే సమయం, పరిజ్ఞానం మీకున్నప్పుడు.
    2. ఎక్కువ రిస్క్, మార్కెట్ ఒడుదొడుకులను తట్టుకునే శక్తి ఉన్నప్పుడు.
    3. దీర్ఘకాలంలో అత్యధిక రాబడులు లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నప్పుడు.

    మీరు మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఎంచుకోవడం మేలు, ఒకవేళ:

    1. ప్రొఫెషనల్ ఫండ్ మేనేజర్ల పర్యవేక్షణ కోరుకుంటున్నప్పుడు.
    2. తక్కువ శ్రమతో డైవర్సిఫికేషన్ ద్వారా రిస్క్ తగ్గించుకోవాలనుకున్నప్పుడు.
    3. రిటైర్మెంట్ లేదా ఇతర దీర్ఘకాలిక లక్ష్యాల కోసం స్థిరమైన వృద్ధి కావాలనుకున్నప్పుడు.

    రెండింటిలోనూ ఇన్వెస్ట్ చేయవచ్చా?

    ఖచ్చితంగా చేయవచ్చు. చాలామంది ఇన్వెస్టర్లు ఈ రెండు మార్గాలనూ మిళితం చేస్తారు. స్థిరత్వం కోసం మ్యూచువల్ ఫండ్స్‌లో, వేగవంతమైన వృద్ధి కోసం నేరుగా స్టాక్స్‌లో ఇన్వెస్ట్ చేయడం ద్వారా రిస్క్, రాబడుల మధ్య సమతుల్యత సాధించవచ్చు.

    సంపదను పెంచుకోవడానికి స్టాక్స్, మ్యూచువల్ ఫండ్స్ రెండూ సాధనాలే. మీ వ్యక్తిగత లక్ష్యాలు, రిస్క్ తీసుకునే సామర్థ్యం, ఆర్థిక పరిజ్ఞానాన్ని బట్టి సరైన దారిని ఎంచుకోవడమే విజయవంతమైన ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ ప్రయాణానికి పునాది.

    వ్యాసకర్త:

    - శ్రీకాంత్ చౌహాన్,

    ఈక్విటీ రీసెర్చ్ హెడ్‌

    కోటక్ సెక్యూరిటీస్

    • HT Telugu Desk
      ABOUT THE AUTHOR
      HT Telugu Desk

      హెచ్ టీ తెలుగు డెస్క్ టీమ్ సుశిక్షితులైన, సుదీర్ఘ అనుభవం ఉన్న జర్నలిస్టులతో కూడిన బృందం. ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వార్తలు సహా అన్ని విభాగాలకు ఆయా రంగాల వార్తలు అందించడంలో నైపుణ్యం కలిగిన సబ్ ఎడిటర్లతో కూడిన బృందం. జర్నలిజం విలువలను, ప్రమాణాలను కాపాడుతూ జర్నలిజంపై అత్యంత మక్కువతో పనిచేస్తున్న బృందం. సంపూర్ణ వార్తావిలువలతో కూడిన కథనాలను పాఠకుల ముందుకు తెస్తున్న బృందం.Read More

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    Home/News/Stocks Vs Mutual Funds: స్టాక్స్ Vs మ్యూచువల్ ఫండ్స్.. సంపద సృష్టికి ఏది సరైన మార్గం?
    Home/News/Stocks Vs Mutual Funds: స్టాక్స్ Vs మ్యూచువల్ ఫండ్స్.. సంపద సృష్టికి ఏది సరైన మార్గం?
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