    నేటి టాప్ బ్రేక్ అవుట్ స్టాక్స్: సుమీత్ బగాడియా సలహా

    మార్కెట్ ఒడిదుడుకుల మధ్య సుమీత్ బగాడియా 5 బ్రేక్ అవుట్ స్టాక్స్ - ఐపీసీఏ ల్యాబ్స్, ఎస్‌బీఐ కార్డ్స్, డాక్టర్ అగర్వాల్స్, అపోలో టైర్స్, పెట్రోనెట్ ఎల్ఎన్‌జీలను సూచించారు. నిఫ్టీకి 26,000 వద్ద బలమైన మద్దతు ఉంది.

    Published on: Jan 07, 2026 7:58 AM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    స్టాక్ మార్కెట్లలో లాభాల స్వీకరణ (Profit Booking) కొనసాగుతున్న తరుణంలో, ఇన్వెస్టర్లు ఆచితూచి అడుగులు వేస్తున్నారు. గ్లోబల్ మార్కెట్లు సానుకూలంగా ఉన్నప్పటికీ, జనవరి 6 (మంగళవారం) నాటి ట్రేడింగ్‌లో దేశీయ మార్కెట్లు వరుసగా రెండో రోజూ నష్టాలను చవిచూశాయి. సెన్సెక్స్ ఒకానొక దశలో 500 పాయింట్లకు పైగా పతనమై ఇన్వెస్టర్లను కలవరపెట్టింది. అయితే, ఇలాంటి అస్థిరమైన పరిస్థితుల్లో కూడా కొన్ని షేర్లు సాంకేతికంగా బలంగా కనిపిస్తున్నాయి. ప్రముఖ స్టాక్ మార్కెట్ విశ్లేషకుడు సుమీత్ బగాడియా నేటి కోసం 5 ప్రత్యేక 'బ్రేక్ అవుట్' స్టాక్స్‌ను సిఫార్సు చేశారు.

    నేటి టాప్ బ్రేక్ అవుట్ స్టాక్స్: సుమీత్ బగాడియా సలహా (MINT)

    ఛాయిస్ బ్రోకింగ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ సుమీత్ బగాడియా, టెక్నికల్ చార్ట్‌లపై పటిష్టంగా ఉన్న కింది షేర్లను కొనుగోలు చేయవచ్చని సూచించారు.

    1. ఐపీసీఏ లాబొరేటరీస్ (IPCA Laboratories)

    ఈ ఫార్మా స్టాక్ ప్రస్తుతం రూ. 1469.60 వద్ద ఉంది. కీలకమైన రెసిస్టెన్స్‌ను దాటుకుని 'ట్రెండ్‌లైన్ బ్రేక్ అవుట్' సాధించింది. ఇది 20, 50, 200 రోజుల EMAల పైన ట్రేడవుతుండటం సానుకూల అంశం.

    • కొనుగోలు ధర: రూ. 1469.60
    • టార్గెట్: రూ. 1600
    • స్టాప్ లాస్: రూ. 1405

    2. ఎస్‌బీఐ కార్డ్స్ (SBI Cards and Payment Services)

    చాలా కాలంగా ఒకే పరిధిలో కదులుతున్న ఈ షేరు, తాజాగా ఆ గతిని మార్చుకుంది. వీక్లీ చార్ట్‌లో 'సిమెట్రికల్ ట్రయాంగిల్' ఫార్మేషన్ కనిపిస్తోంది. ఇది భవిష్యత్తులో ధర మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని సూచిస్తోంది.

    • కొనుగోలు ధర: రూ. 901.55
    • టార్గెట్: రూ. 965
    • స్టాప్ లాస్: రూ. 860

    3. డాక్టర్ అగర్వాల్స్ హెల్త్ కేర్ (Dr. Agarwal's Health Care)

    గత 15 రోజులుగా ఉన్న స్తబ్ధతను విడనాడి, ఈ స్టాక్ భారీ వాల్యూమ్‌లతో ముందుకు సాగుతోంది. RSI 56.84 వద్ద ఉండటం వల్ల మొమెంటం పెరుగుతున్నట్లు అర్థమవుతోంది.

    కొనుగోలు ధర: రూ. 514.10

    టార్గెట్: రూ. 560

    స్టాప్ లాస్: రూ. 490

    4. అపోలో టైర్స్ (Apollo Tyres)

    ఇటీవల తగ్గినప్పటికీ, దిగువ స్థాయిల్లో గట్టి మద్దతును పొందింది. 'హయ్యర్ హై, హయ్యర్ లో' ప్యాటర్న్ ఏర్పడటం వల్ల ట్రేడర్లు దీనిపై దృష్టి పెట్టవచ్చు.

    • కొనుగోలు ధర: రూ. 519.50
    • టార్గెట్: రూ. 570
    • స్టాప్ లాస్: రూ. 495

    5. పెట్రోనెట్ ఎల్ఎన్‌జీ (Petronet LNG)

    ప్యారలల్ ఛానల్ నుంచి ఈ స్టాక్ బ్రేక్ అవుట్ ఇచ్చింది. దీని RSI 70 పైన ఉండటం బలమైన ట్రెండ్‌ను సూచిస్తోంది. స్వల్పకాలిక ట్రేడర్లకు ఇది మంచి అవకాశం.

    • కొనుగోలు ధర: రూ. 295.30
    • టార్గెట్: రూ. 320
    • స్టాప్ లాస్: రూ. 280

    మార్కెట్ అవుట్‌లుక్: నిపుణులు ఏమంటున్నారు?

    నిఫ్టీ 50 విశ్లేషణ: నిఫ్టీ ప్రస్తుతం 26,178 వద్ద ముగిసింది. 26,300–26,350 స్థాయిలను దాటడం నిఫ్టీకి ప్రస్తుతానికి సవాలుగా ఉంది. అయితే 26,000–26,050 వద్ద బలమైన సపోర్ట్ ఉంది. మార్కెట్ పడినప్పుడల్లా నాణ్యమైన షేర్లను కొనుగోలు చేసే 'Buy on Dips' వ్యూహాన్ని అనుసరించమని బగాడియా తెలిపారు.

    బ్యాంక్ నిఫ్టీ పరిస్థితి: బ్యాంక్ నిఫ్టీ 60,100 అనే కీలక మానసిక స్థాయి కంటే కిందకు వెళ్లినప్పటికీ, ఇది కేవలం తాత్కాలికమేనని నిపుణులు భావిస్తున్నారు. 59,800–59,900 స్థాయిలను కాపాడుకున్నంత కాలం ట్రెండ్ సానుకూలంగానే ఉంటుంది.

    (గమనిక: ఈ కథనం కేవలం సమాచారం, విద్యా ప్రయోజనాల కోసం మాత్రమే. షేర్ మార్కెట్ పెట్టుబడులు అధిక నష్టభయంతో కూడుకున్నవి. పెట్టుబడి పెట్టే ముందు మీ ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్‌ను సంప్రదించండి.)

