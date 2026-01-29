జేఈఈ మెయిన్ అభ్యర్థులకు గూగుల్ బంపర్ ఆఫర్: జెమినిలో ఉచిత మాక్ టెస్టులు
గూగుల్ తన ఏఐ ప్లాట్ఫామ్ 'జెమిని' (Gemini) ద్వారా పూర్తి స్థాయి జేఈఈ మెయిన్ మాక్ టెస్టులను ఉచితంగా అందిస్తోంది. గత వారమే శాట్ (SAT) పరీక్షల ప్రాక్టీస్ టెస్టులను ప్రారంభించిన గూగుల్, ఇప్పుడు భారతీయ విద్యార్థుల కోసం ఈ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది.
ఇంజనీరింగ్ విద్యార్థుల కలల కల జేఈఈ (JEE Main). ఈ పరీక్షలో రాణించేందుకు విద్యార్థులు పడే కష్టం అంతా ఇంతా కాదు. అయితే, అభ్యర్థుల ప్రిపరేషన్ను మరింత సులభతరం చేస్తూ గూగుల్ ఒక అద్భుతమైన ఫీచర్ను అందుబాటులోకి తెచ్చింది. గూగుల్ తన ఏఐ ప్లాట్ఫామ్ ‘జెమిని’ ద్వారా పూర్తి స్థాయి జేఈఈ మెయిన్ మాక్ టెస్టులను ఉచితంగా అందిస్తోంది.
సుందర్ పిచాయ్ ఎమోషన్
ఈ అప్డేట్పై గూగుల్ సీఈఓ సుందర్ పిచాయ్ స్పందిస్తూ కాస్త ఎమోషనల్ అయ్యారు. ఎక్స్ (ట్విట్టర్) వేదికగా ఆయన స్పందిస్తూ.. "నేను గతాన్ని మళ్ళీ వెనక్కి తీసుకురాగలిగితే ఎంత బాగుంటుందో.. పోయిన వారం శాట్, ఈ వారం జెమినిలో ఉచితంగా అందుబాటులోకి వచ్చిన జేఈఈ మెయిన్ టెస్టుల పట్ల చాలా ఉత్సాహంగా ఉన్నాను" అని రాసుకొచ్చారు. ఐఐటీ ఖరగ్పూర్ పూర్వ విద్యార్థి అయిన పిచాయ్, తను జేఈఈ రాసిన రోజులను గుర్తు చేసుకుంటూ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.
విద్యార్థుల రియాక్షన్: "ఇది గేమ్ ఛేంజర్"
గూగుల్ తీసుకున్న ఈ నిర్ణయంపై సోషల్ మీడియాలో ప్రశంసల జల్లు కురుస్తోంది. ముఖ్యంగా ఖరీదైన కోచింగ్ సెంటర్లకు వెళ్లి మాక్ టెస్టులు రాయలేని పేద, మధ్యతరగతి విద్యార్థులకు ఇది వరం లాంటిదని నెటిజన్లు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
"ఖరీదైన కోచింగ్ తీసుకోలేని విద్యార్థులకు ఇది నిజమైన గేమ్ ఛేంజర్" అని ఒక నెటిజన్ పేర్కొన్నారు. "ఏఐని కేవలం ఉత్పాదకత కోసమే కాకుండా, విద్య కోసం ఇలా వాడటం అభినందనీయం" అని మరొకరు ప్రశంసించారు.
"మా ప్రిపరేషన్ సమయంలో ఇలాంటివి ఉంటే బాగుండేది" అంటూ పలువురు నెటిజన్లు ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.
గూగుల్ జెమినిలో పరీక్ష ఎలా రాయాలి?
గూగుల్ ల్యాబ్స్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ జోష్ వుడ్వర్డ్ స్పందిస్తూ.. భారతీయ విద్యార్థుల నుంచి వచ్చిన విన్నపాల మేరకే ఈ ఫీచర్ను తెచ్చినట్లు వెల్లడించారు. జెమిని యాప్లోకి వెళ్లి నేరుగా ఈ పూర్తి స్థాయి మాక్ టెస్టులను అటెంప్ట్ చేయవచ్చు. ఒక డెమో వీడియో ద్వారా దీనిని ఎలా ఉపయోగించాలో గూగుల్ వివరించింది. భవిష్యత్తులో మరిన్ని ప్రపంచ స్థాయి పరీక్షలను కూడా ఇందులో చేర్చే ఆలోచనలో ఉన్నట్లు ఆయన హింట్ ఇచ్చారు.
పిచాయ్ ప్రస్థానం..
మెటలర్జికల్ ఇంజనీరింగ్లో ఐఐటీ ఖరగ్పూర్ నుంచి పట్టా పొందిన సుందర్ పిచాయ్, 2004లో గూగుల్లో చేరారు. తన ప్రతిభతో ఎదిగి 2015లో సీఈఓగా బాధ్యతలు చేపట్టారు. భారతీయ విద్యా వ్యవస్థ, విద్యార్థుల అవసరాల పట్ల ఆయనకు ఉన్న ప్రత్యేక శ్రద్ధకు ఈ తాజా నిర్ణయం ఒక నిదర్శనం.
